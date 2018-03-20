Yeni nesil Volkwagen Touareg'in teaser videosu paylaşıldı

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Alman otomobil devi Volkswagen’in yeni nesil Touareg’in dünya prömiyerini gerçekleştirmesine çok az bir süre kaldı. Ancak şirket araç hakkında çeşitli ipuçları veren teaser görüntülerini yayınlamaktan vazgeçmiyor.

Volkswagen bu kez de amiral gemisi SUV modelinin içeride ve dışarıda bazı tasarım detaylarını gözler önüne seren kısa bir video paylaştı. Bu videoda, daha önceki kamuflajsız görüntülerdeki LED işbirliği ile çalışan yeni farlara, daha keskin hatlara kavuşan gövdeye ve yatay krom çıtalardan oluşan dev ızgaraya dikkat çekiliyor.

Aracın içerisine bakıldığında ise yeni nesil Volkswagen Touareg’in pek çok sürüş modu ve asistanına sahip olacağı görülebiliyor. Bunlar büyük ihtimalle kolçağın önünde yer alan iki yuvarlak düğmeden kontrol edilebilecek. Aynı zamanda, yokuş kalkış asistanı ve elektronik park freninin yanı sıra otomatik park özelliği de kendini gösteren detaylar arasında yer alıyor.

Hibrit versiyon daha sonra eklenecek

Bunların yanı sıra yeni nesil Touareg modelinde dört tekerlekten yönlendirme ve aktif viraj demiri gibi donanımlar ile manevra kabiliyetinin önemli derecede iyileştirileceğini daha önce söylemiştik. Motor tarafında ise dizel ve benzinli motor seçeneğinin yanı sıra daha sonra plug-in hibrit versiyon da katılacak.

Yeni nesil Volkswagen Touareg, 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle satışa sunulacak. Araç, 23 Mart Cuma günü Pekin’de dünya prömiyerini gerçekleştirecek.





https://www.youtube.com/watch?v=92IJ3S5089w