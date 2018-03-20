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Yeni nesil Volkwagen Touareg'in teaser videosu paylaşıldı

Volkwagen, 23 Mart Cuma günü Pekin'de dünya prömiyerini gerçekleştireceği yeni nesil Touareg'in teaser videosunu paylaştı. Videoda aracın tasarımına ve bazı fonksiyonlarına dikkat çekiliyor.
1 yıl
4,4b
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20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni nesil Volkwagen Touareg'in teaser videosu paylaşıldı
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Alman otomobil devi Volkswagen’in yeni nesil Touareg’in dünya prömiyerini gerçekleştirmesine çok az bir süre kaldı. Ancak şirket araç hakkında çeşitli ipuçları veren teaser görüntülerini yayınlamaktan vazgeçmiyor.

Volkswagen bu kez de amiral gemisi SUV modelinin içeride ve dışarıda bazı tasarım detaylarını gözler önüne seren kısa bir video paylaştı. Bu videoda, daha önceki kamuflajsız görüntülerdeki LED işbirliği ile çalışan yeni farlara, daha keskin hatlara kavuşan gövdeye ve yatay krom çıtalardan oluşan dev ızgaraya dikkat çekiliyor.

Aracın içerisine bakıldığında ise yeni nesil Volkswagen Touareg’in pek çok sürüş modu ve asistanına sahip olacağı görülebiliyor. Bunlar büyük ihtimalle kolçağın önünde yer alan iki yuvarlak düğmeden kontrol edilebilecek. Aynı zamanda, yokuş kalkış asistanı ve elektronik park freninin yanı sıra otomatik park özelliği de kendini gösteren detaylar arasında yer alıyor.

Hibrit versiyon daha sonra eklenecek 

Bunların yanı sıra yeni nesil Touareg modelinde dört tekerlekten yönlendirme ve aktif viraj demiri gibi donanımlar ile manevra kabiliyetinin önemli derecede iyileştirileceğini daha önce söylemiştik. Motor tarafında ise dizel ve benzinli motor seçeneğinin yanı sıra daha sonra plug-in hibrit versiyon da katılacak.

Yeni nesil Volkswagen Touareg, 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle satışa sunulacak. Araç, 23 Mart Cuma günü Pekin’de dünya prömiyerini gerçekleştirecek.



https://www.youtube.com/watch?v=92IJ3S5089w Yorum Yaz
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pprodigyy 1 yıl
TR'ye özel 1.0 motorla yollasınlar.
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Sirrüs 1 yıl
Yine ah çekip bakacağımız bir otomobil olmuş. Anti-VW'cilere bakmayın. VW'nin tek premium aracıdır Touareg.
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cuoresportivo 1 yıl
500.000 altinda olma I-H-T-I-M-A-L-I yok.
Bknz: Volvo XC90 - Baslangic fiyati 600.000TL cik. (2.0L Dizel)
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Magnat_HiFi 1 yıl
Ne kadar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insan varsa toplanmış,
Bmw x5’e safkan arazi aracı deyip touareg’e sallamışlar.
Touareg’de air matic havalı süspansiyon vardır,aracın yüksekliği istenildiği gibi değiştirilebilir,33 cm’e kadar yükselebiliyor.
Ayrıca arazi şanzumanı low modu da vardır.
Orta difarensiyel kilidide mevcuttur.konsoldan kitlenebiliyor.
Bu mu tiguanın büyüğü?????
Youtube dan touareg offroad diye aratırsanız görürsünüz arazi performansını

Vw düşmanlığı gözünüzü kör etmiş
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Çiko06 1 yıl
Her zaman gereksiz pahalı olan bir araç.
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Tiguan'ı az daha uzatıp yerden kaldıracaklar al sana Touraeg.
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zotacing 1 yıl
10 yıldır falan VW farları değiştirmekten başka ne yaptı merak ediyorum tasarım anlamında.
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celal_55 1 yıl
en az 500 bin diyorum
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zolzauza 1 yıl
Gerçek arazi aracı/lüks 4 çeker istesem gider Range Rover, X5, XC90, Grand Cherokee, Land Cruiser alırım.
Premium desen değil, safkan arazi aracı desen değil, tasarım en iyi desen değil, kullanılan malzemeler 1. sınıf desen değil...geriye de pek bir albenisi kalmıyor zaten.
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ersins58 1 yıl zolzauza
Bana göre bu model Vw nin en premium modeli üstelik çıkmamış modele okadar önyargılı olmayın bence harika görünüyor tasarımı
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JQKER 1 yıl
öncekine uçak çektirmişlerdi bakalım buna ne çektirecekler
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falken34 1 yıl JQKER
joker-38
öncekine uçak çektirmişlerdi bakalım buna ne çektirecekler


o ne çeker bilemem de sahibi çok çile çeker...
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