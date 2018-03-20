Yeni nesil Volkwagen Touareg'in teaser videosu paylaşıldı

Volkswagen bu kez de amiral gemisi SUV modelinin içeride ve dışarıda bazı tasarım detaylarını gözler önüne seren kısa bir video paylaştı. Bu videoda, daha önceki kamuflajsız görüntülerdeki LED işbirliği ile çalışan yeni farlara, daha keskin hatlara kavuşan gövdeye ve yatay krom çıtalardan oluşan dev ızgaraya dikkat çekiliyor.
Aracın içerisine bakıldığında ise yeni nesil Volkswagen Touareg’in pek çok sürüş modu ve asistanına sahip olacağı görülebiliyor. Bunlar büyük ihtimalle kolçağın önünde yer alan iki yuvarlak düğmeden kontrol edilebilecek. Aynı zamanda, yokuş kalkış asistanı ve elektronik park freninin yanı sıra otomatik park özelliği de kendini gösteren detaylar arasında yer alıyor.
Hibrit versiyon daha sonra eklenecek
Bunların yanı sıra yeni nesil Touareg modelinde dört tekerlekten yönlendirme ve aktif viraj demiri gibi donanımlar ile manevra kabiliyetinin önemli derecede iyileştirileceğini daha önce söylemiştik. Motor tarafında ise dizel ve benzinli motor seçeneğinin yanı sıra daha sonra plug-in hibrit versiyon da katılacak.
Yeni nesil Volkswagen Touareg, 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle satışa sunulacak. Araç, 23 Mart Cuma günü Pekin’de dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
https://www.youtube.com/watch?v=92IJ3S5089w Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Bmw x5’e safkan arazi aracı deyip touareg’e sallamışlar.
Touareg’de air matic havalı süspansiyon vardır,aracın yüksekliği istenildiği gibi değiştirilebilir,33 cm’e kadar yükselebiliyor.
Ayrıca arazi şanzumanı low modu da vardır.
Orta difarensiyel kilidide mevcuttur.konsoldan kitlenebiliyor.
Bu mu tiguanın büyüğü?????
Youtube dan touareg offroad diye aratırsanız görürsünüz arazi performansını
Vw düşmanlığı gözünüzü kör etmiş
Premium desen değil, safkan arazi aracı desen değil, tasarım en iyi desen değil, kullanılan malzemeler 1. sınıf desen değil...geriye de pek bir albenisi kalmıyor zaten.
o ne çeker bilemem de sahibi çok çile çeker...