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Yeni nesil Xperia Z Ultra modelinden ilk ipucu geldi

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil Xperia Z Ultra modelinden ilk ipucu geldi

Sony'nin geçen yıl satışa sunduğu 6.44 inçlik ekranı ile dikkat çeken Xperia Z Ultra'nın bu yıl ki devam modeli merakla beklenirken, Sony Xperia resmi Twitter hesabı ilk ipuçlarını paylaşmaya başladı.

İpucundaki Büyük Şey tanımlamasından Sony'nin yeni Xperia Z Ultra modeline atıfta bulunduğu anlaşılıyor. 6.5mm kalınlığa yer verilen Xperia Z Ultra, dünyanın en ince tableti ve en büyük akıllı telefonu olarak lanse edilmişti. Görseldeki cihaza bakarak bu inceliğin biraz daha geliştirilmiş olduğu tahminini yapabiliriz. Cihazın ayrıca boyut olarak da 0.1 veya 0.2 inç artış gösterebileceği belirtiliyor.

Yeni nesil Xperia Z Ultra modelinin donanım anlamında neler sunacağı net değil. Ancak 2560x1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler ilk akla gelenler. 

Xperia Z Ultra modeli geçen yıl Temmuz ayında lanse edilmişti. Bu bakımdan gelecek ay yeni nesil Xperia Z Ultra modelinin karşımıza çıkma ihtimali bulunuyor.  

http://www.phonearena.com/news/Latest-Sony-image-teaser-could-be-showing-us-the-successor-to-the-6.44-Xperia-Z-Ultra_id56742 Yorum Yaz
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neo01470 4 yıl en beğenilen KalemKolik
PeNcİLMaN
SteveMeade
Sorun tasarımda değil malzeme kalitesinde eline bir samsung cihaz al bir de sony, demek istediğimi anlarsın

Aynen Samsung plastik olmasına rağmen farkını koyuyor. Samsung bu işi cidden biliyor. Malzeme kalitesi herzaman en iyi olmuştur. Samsungun kalitesine 10 yıl daha yaklaşamazlar.

Siz ne içtiniz ?
PeNcİLMaNSteveMeadeSorun tasarımda değil malzeme kalitesinde eline bir samsung cihaz al bir de sony, demek istediğimi an...
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Guaire 4 yıl
Güzel telefon olacaktır da...

Xperia Z Ultra Almanya'da 350 euro civarında. LG G2 16GB ile aynı fiyatta. LG G2'nin Teknosa'daki kazık fiyatları bile belli iken Sony Türkiye, Z Ultra'yı 2250TL'den kaktırmaya devam ediyor. LG G2 başka vergilere mi tabi kardeşim?
Güzel telefon olacaktır da...Xperia Z Ultra Almanya'da 350 euro civarında. LG G2 16GB ile aynı fiyatta. LG G2'nin Teknosa'daki kazık fiyatları bile b...
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travers 4 yıl
Sony ile samsung u malzeme kalitesi ile kıyas hangi akla mantığa sığar? Hayatınızda xperia elinize almamışsınız belli ki. Her sahip olduğunuz şey en iyisi olamaz malesef.
Sony ile samsung u malzeme kalitesi ile kıyas hangi akla mantığa sığar? Hayatınızda xperia elinize almamışsınız belli ki. Her sahip olduğunuz şey en iyisi olam...
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gokhangokhan33 4 yıl
kim ne derse desin bu sene samsung piyasayı silip süpürür
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zdniz 4 yıl
yine resim çerçevesi gibi modelle karşımıza çıkaçaklardır arkadaş inçeltinn su çerçeveyi biraz htc gibi sony kendi kuyusunu kazmaya başlıyo
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DH Misafiri 4 yıl
Ekran büyüyünce telefondan televizyon vergisi alıyorlar heralde bir telefon 350 eurodan nasıl 2250 tl olur anlamıyorum
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blackzeros 4 yıl
bu arada mdeol z ultra degil 5,3 inch t3 cikti.




blogs.sonymobile.com/...
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ploto 4 yıl
Sony çok iyi işler çıkarıyor mobil bölümü atakta şu aralar sony nin her ileri teknolojide imzası var
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Teknode 4 yıl
Z lerin arasında en iyi tasarım z , ondan sonra da sanırım z2 gelir. Z1 ara cihaz gibi oldu yanları falan beğenmedim ben doğrusu ama z2 bence şu an çok çok iyi.
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positiveboy 4 yıl
şuan elimde z1 real racing 3 oynuyorum s5 801 ac ile frame düşürüyo bu oyunda sonyden şaşmayın gençler
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aspirin_00 4 yıl
adamlar telefon değil işlemci sürümü satıyorlar 800 801 802 803 .......
türkleri çözmüşler böyle millet olduktan sonra bu adamların maliyesi iflas etmezzz. Telefoncunun elinden bu kdar telefon geçmedi bizim milletin elinden.
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depeche35 4 yıl
Japon ne olursa "Sony" dir.
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Al Swearengen 4 yıl
Nesi yeni nesil
S5 ,z2,htc one m8 ,bu mevcut telefonlardan nesil olarak önde mi ki?Adamlar aynı işlemciyi snapdragon 801 diye, yeni nesil diye tekrar satıyor.
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xmasx 4 yıl
Sony bu yıl sonunda veya 2015 başında Z serisi modellerini birakip farkli bir seriyle baslayacak diye okumustum, tasarim bir adim daha onde olur ve ust ust modeller 2K, 805 veya 808 olacak muhtemelen.
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Scavenger Of Human Sorrow 4 yıl
Leğenciler üşüşmüş yine.
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Fenomenon 4 yıl
z3 çıkacak z2 ultrayı daha yeni çıkarıyorlar.
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