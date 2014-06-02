Yeni nesil Xperia Z Ultra modelinden ilk ipucu geldi





Sony'nin geçen yıl satışa sunduğu 6.44 inçlik ekranı ile dikkat çeken Xperia Z Ultra'nın bu yıl ki devam modeli merakla beklenirken, Sony Xperia resmi Twitter hesabı ilk ipuçlarını paylaşmaya başladı.





İpucundaki Büyük Şey tanımlamasından Sony'nin yeni Xperia Z Ultra modeline atıfta bulunduğu anlaşılıyor. 6.5mm kalınlığa yer verilen Xperia Z Ultra, dünyanın en ince tableti ve en büyük akıllı telefonu olarak lanse edilmişti. Görseldeki cihaza bakarak bu inceliğin biraz daha geliştirilmiş olduğu tahminini yapabiliriz. Cihazın ayrıca boyut olarak da 0.1 veya 0.2 inç artış gösterebileceği belirtiliyor.





Yeni nesil Xperia Z Ultra modelinin donanım anlamında neler sunacağı net değil. Ancak 2560x1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler ilk akla gelenler.





Xperia Z Ultra modeli geçen yıl Temmuz ayında lanse edilmişti. Bu bakımdan gelecek ay yeni nesil Xperia Z Ultra modelinin karşımıza çıkma ihtimali bulunuyor.

http://www.phonearena.com/news/Latest-Sony-image-teaser-could-be-showing-us-the-successor-to-the-6.44-Xperia-Z-Ultra_id56742