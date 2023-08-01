Snapdragon 8 Gen 4 netleşmeye başladı: En hızlısı olabilir

Arm tasarımları rafa kalkıyor
Bildiğiniz gibi Qualcomm, gelecek nesil Snapdragon işlemcilerde yeni Oryon çekirdeklerinin kullanılacağını halihazırda duyurmuştu. Tabii ki bu gelişmenin arkasında şirket tarafından 2021 yılında satın alınan ve içerisinde eski Apple mühendislerinin bulunduğu Nuvia'nın yer aldığını belirtelim.
Bugünki sızıntıda ise, Snapdragon 8 Gen 4'ün Apple A serisi işlemcilere benzer iki "Phoenix" çekirdeği (büyük) ve altı "Phoenix M" (orta) çekirdeğinden güç alacağı belirtildi. Dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 4, önceki sürümlere göre daha az performans çekirdeği ile karşımıza çıkacak. Ancak bant genişliğini artıracak LPDDR6 RAM gibi iyileştirmeler sonucunda önemli tek çekirdek ve çoklu çekirdek performansı sunabilir.
Ek olarak Snapdragon 8 Gen 4'ün TSMC 3nm düğümünü temel alacağı iddia edilmişti ancak bu kararın değiştiği söyleniyor. Bildiğiniz gibi Apple, TSMC 3nm sevkiyatlarının büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Dolayısıyla şirketin N3E sürecine geçiş yapması muhtemel. Ayrıca N3E süreci, Qualcomm'a daha iyi verimlilik ve daha düşük maliyet gibi çeşitli avantajlar sunmuş olacak.
Snapdragon 8 Gen 4'ün hangi üreticiler veya telefonlar tarafından kullanılacağı henüz açıklanmadı. Ancak daha önceki sızıntılar, platformun Apple M2'den daha yüksek bir çoklu çekirdek skoru elde ettiğini gösteriyor. Bu nedenle özellikle de Samsung gibi üreticilerin platformu test etmesi muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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