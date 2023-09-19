Samsung Galaxy M34 5G: Bütçe segmentinde güçlü rakip

- Sade ve minimalist tasarım
- Vision Booster özellikli parlak ekran
- Gece modu özelliğiyle çekimler hiç olmadığı kadar net
- İstenmeyen nesneleri silin, fotoğraftaki yazıları kolayca kopyalayın
- Güçlü performans
- Devasa batarya: Her gün şarja son!
- Hepsiburada güvencesi ile satışta
- Yorumlar
Samsung, popüler M serisinin yeni üyesi Galaxy M34 5G’yi satışa çıkarıyor. Vision Booster özellikli gözü yormayan yüksek yenileme hızlı büyük ekranı, gün boyu dayanan devasa bataryası, yüksek sesli alanlarda en iyi konuşma deneyimi için Voice Focus özellikleriyle sınıfının en iyi ana kameralı akıllı telefonu. Samsung Galaxy M34 5G, dört büyük yazılım yükseltmesi ile geleceğe de hazır.
10999 TL fiyatı, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı ve Galaxy Buds2 hediyesi ile bu fırsat kaçmaz!
Sade ve minimalist tasarım
Vision Booster özellikli parlak ekran
Galaxy M serisinin en güçlü modeli, Netflix ve diğer akış hizmetleri gibi platformlardan FHD kalitede izlemeye olanak tanıyan Widevine L1 sertifikasına sahip. Dolby Atmos özellikli alttan ses veren mono bir hoparlör mevcut ancak hoparlör, yeterince yüksek ses çıkarıyor.
Gece modu özelliğiyle çekimler hiç olmadığı kadar net
50 megapiksel kamerayla çekilen fotoğraflar, doğru renkler sunuyor, doku açısından da zengin. Detaylar etkileyici, dinamik aralık iyi. OIS ve gece modu özelliğiyle fotoğraf ve video çekimleri oldukça net. 4K 30fps video kaydedebilen arka kamera, her ince detayın kaliteli bir şekilde görüntülenmesi için tasarlanmış; bu oldukça açık. 8MP ultra geniş kamera da renkler çok iyi ancak detaylar ana kameraya kıyasla daha az. Kameralar, 16 farklı filtre içeren Eğlence modu ve tek çekimle dört video ve fotoğraf çıkaran Monster Shot 2.0 dahil olmak üzere birçok farklı modla geliyor. Önde 13MP kamera bulunuyor. Yüz detayları ve ten tonları başarılı. Elle ayarlanabilen bokeh efekti oldukça doğal sonuçlar veriyor.
İstenmeyen nesneleri silin, fotoğraftaki yazıları kolayca kopyalayın
M34 5G, günlük yaşamda ihtiyaç duyulabilecek çok kullanışlı kamera özellikleri sunuyor. Örneğin; Nesne silici sayesinde Photoshop ihtiyacı duymadan fotoğrafta istenmeyen objeleri ve yansımaları silmek oldukça kolay. Metin ayıklama özelliğiyle bir fotoğraftaki yazıları (telefon numarası, IBAN numarası gibi) kopyalayıp paylaşmak da son derece pratik ve hızlı.
Güçlü performans
Telefon, kutusundan Samsung One UI 5.1 ile özelleştirilen Android 13 işletim sistemiyle çıkıyor. Samsung, telefonun dört büyük Android güncellemesi alacağının sözünü veriyor ki bu fiyat aralığındaki telefonlar iki veya üç güncelleme sunuyor. Bu da Galaxy M34’ü rakiplerinden daha iyi kılıyor. Telefonla yüklü gelen uygulamalar da kaldırılabiliyor.
Devasa batarya: Her gün şarja son!
Samsung Galaxy M34 5G, 4 yıl yazılım güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesiyle gelen az sayıda akıllı telefondan biri. Telefonun pil ömrü bu fiyat aralığında bulunan çoğu telefondan daha iyi. 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran, güçlü malzeme kalitesi, normal bir kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kamera ve fazlasını sunuyor.
Hepsiburada güvencesi ile satışta
Lacivert, mavi ve gümüş renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy M34 5G, 19 Eylül’de Hepsiburada’da ön siparişe açılacak. Hızlı ve kusursuz teslimat ile Galaxy M34 5G, 28 Eylül’de sahiplerini bulacak. Samsung Galaxy Buds2 kulaklık hediye olarak verilecek.
Samsung Galaxy M34 5G akılı telefonu Samsung Türkiye garantili olarak, alışveriş kredisi ve Hepsiburada limitiyle 6 taksit kampanyası ile satın alabilirsiniz.
(6 taksit kampanyası 19-28 Eylül tarihi arasında geçerlidir.)Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.