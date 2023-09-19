Samsung Galaxy M34 5G: Bütçe segmentinde güçlü rakip

Samsung, popüler M serisinin yeni üyesi Galaxy M34 5G’yi satışa çıkarıyor. Vision Booster özellikli gözü yormayan yüksek yenileme hızlı büyük ekranı, gün boyu dayanan devasa bataryası, yüksek sesli alanlarda en iyi konuşma deneyimi için Voice Focus özellikleriyle sınıfının en iyi ana kameralı akıllı telefonu. Samsung Galaxy M34 5G, dört büyük yazılım yükseltmesi ile geleceğe de hazır.

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Sade ve minimalist tasarım

Samsung Galaxy M34 5G’nin tasarımı oldukça minimalist ve sade. Arka kamera modülü, Galaxy S23 serisinden ilham alıyor. Arka panel, sağlam ve güçlü olan polikarbondan yapılmış. Yan paneller ekranla kusursuz bir şekilde birleşiyor. Samsung, metal çerçeve kullanmamayı tercih etmiş. Parlak arka panel ise son derece etkileyici bir görünüm sağlıyor. Bu fiyat aralığındaki diğer akıllı telefonların aksine elde tutuşu çok rahat ve kılıf olmadan gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Vision Booster özellikli parlak ekran

Tam Boyutta Gör Galaxy M34 5G, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç Sonsuz-U Super AMOLED ekrana sahip. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı görsel deneyim sağlarken, yüksek parlaklık seviyesi (1000 nit), ekranın yoğun güneş ışığı altında dahi net bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Gerek görüş açıları gerekse de renkler oldukça iyi. Ekran, Vision Booster teknolojisiyle parlaklık seviyesini ve doygunluğu duruma göre otomatik olarak değiştiriyor.

Galaxy M serisinin en güçlü modeli, Netflix ve diğer akış hizmetleri gibi platformlardan FHD kalitede izlemeye olanak tanıyan Widevine L1 sertifikasına sahip. Dolby Atmos özellikli alttan ses veren mono bir hoparlör mevcut ancak hoparlör, yeterince yüksek ses çıkarıyor.

Gece modu özelliğiyle çekimler hiç olmadığı kadar net

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy M34 5G modelinde üç kamera kurulumu bizleri karşılıyor. 50MP OIS ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro lens eşlik ediyor. Makro lens yaygın olsa da 8MP ultra geniş kamera bu fiyat bandında genelde bulunmuyor.

50 megapiksel kamerayla çekilen fotoğraflar, doğru renkler sunuyor, doku açısından da zengin. Detaylar etkileyici, dinamik aralık iyi. OIS ve gece modu özelliğiyle fotoğraf ve video çekimleri oldukça net. 4K 30fps video kaydedebilen arka kamera, her ince detayın kaliteli bir şekilde görüntülenmesi için tasarlanmış; bu oldukça açık. 8MP ultra geniş kamera da renkler çok iyi ancak detaylar ana kameraya kıyasla daha az. Kameralar, 16 farklı filtre içeren Eğlence modu ve tek çekimle dört video ve fotoğraf çıkaran Monster Shot 2.0 dahil olmak üzere birçok farklı modla geliyor. Önde 13MP kamera bulunuyor. Yüz detayları ve ten tonları başarılı. Elle ayarlanabilen bokeh efekti oldukça doğal sonuçlar veriyor.

İstenmeyen nesneleri silin, fotoğraftaki yazıları kolayca kopyalayın

M34 5G, günlük yaşamda ihtiyaç duyulabilecek çok kullanışlı kamera özellikleri sunuyor. Örneğin; Nesne silici sayesinde Photoshop ihtiyacı duymadan fotoğrafta istenmeyen objeleri ve yansımaları silmek oldukça kolay. Metin ayıklama özelliğiyle bir fotoğraftaki yazıları (telefon numarası, IBAN numarası gibi) kopyalayıp paylaşmak da son derece pratik ve hızlı.

Güçlü performans

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy M34 5G, güçlü Exynos 1280 işlemci ile geliyor. 5nm üretim sürecinden geçen bu işlemci sekiz çekirdekli; 2.4GHz hızda çalışan 2 adet Cortex A78 çekirdek ve 2.0GHz hızda çalışan 6 adet Cortex A55 çekirdek. Telefon, Samsung’un RAM Plus özelliğiyle birlikte 6GB RAM’e sahip. 128GB depolama alanı microSD kart ile 1TB’a kadar artırılabiliyor.

Telefon, kutusundan Samsung One UI 5.1 ile özelleştirilen Android 13 işletim sistemiyle çıkıyor. Samsung, telefonun dört büyük Android güncellemesi alacağının sözünü veriyor ki bu fiyat aralığındaki telefonlar iki veya üç güncelleme sunuyor. Bu da Galaxy M34’ü rakiplerinden daha iyi kılıyor. Telefonla yüklü gelen uygulamalar da kaldırılabiliyor.

Devasa batarya: Her gün şarja son!

Tam Boyutta Gör Pil açısından, Samsung’un orta sınıf modelleri her zaman etkileyici olmuştur; Galaxy M34 5G de böyle. Telefonda gün boyu şarj için endişe etmeden tüm özellikleri rahatlıkla kullanmanızı sağlayan 6000 mAh batarya bulunuyor. Oyun oynama, film-dizi izleme, haber okuma, sosyal medya uygulamalarına göz atma ve fazlası için bir günü çok rahat çıkarabileceğiniz ve hatta ortalama kullanımda iki gün hiç şarj etmeden kullanabileceğiniz güçlü bir telefon. Telefon, 25W kablolu hızlı şarjı destekliyor.

Samsung Galaxy M34 5G, 4 yıl yazılım güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesiyle gelen az sayıda akıllı telefondan biri. Telefonun pil ömrü bu fiyat aralığında bulunan çoğu telefondan daha iyi. 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran, güçlü malzeme kalitesi, normal bir kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kamera ve fazlasını sunuyor.

Hepsiburada güvencesi ile satışta

Lacivert, mavi ve gümüş renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy M34 5G, 19 Eylül’de Hepsiburada’da ön siparişe açılacak. Hızlı ve kusursuz teslimat ile Galaxy M34 5G, 28 Eylül’de sahiplerini bulacak. Samsung Galaxy Buds2 kulaklık hediye olarak verilecek.

Samsung Galaxy M34 5G akılı telefonu Samsung Türkiye garantili olarak, alışveriş kredisi ve Hepsiburada limitiyle 6 taksit kampanyası ile satın alabilirsiniz.

(6 taksit kampanyası 19-28 Eylül tarihi arasında geçerlidir.)

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Samsung Galaxy M34 5G: Bütçe segmentinde güçlü rakip