Yeni nesil dokunmatik kontrol yüzeyi: The Sensel Morph

Uzun yıllardır bilgisayarlar ile etkileşim için klavye, fare ve touchpad üçlüsünü kullanıyoruz. Ancak bu ürünler geleneksel yapılarını korumaya devam ediyor ve çok farklı yeni özellikler kazanmıyorlar. Popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde koyduğu 60,000$ toplam bağış hedefini ikiye katlayan The Sensel Morph ise, sürece devrimsel bir değişim getirmeyi hazırlanıyor.

Dış tasarımıyla oldukça şık görünen The Sensel Morph, ilk bakışta standart bir touchpad gibi görünse de teknik olarak çok daha gelişmiş özellikler taşıyor. Bünyesinde tam 20,000 adet sensör bulunan ürün, bu sayede her türlü dokunmayı derinlik / basınç hassasiyetiyle (4096 seviye) beraber algılayabiliyor. Bu sayede standart bir boya fırçasını dahi girdi aparatı olarak kullanabilen ürün, farklı amaçlar için özelleştirilebilir olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu noktada The Sensel Morph'un üç boyutlu yazıcılar ile hazırlanmış şimdilik üç adet dış kaplaması bulunuyor. Cihazın kendisine manyetik olarak yapışan bu kaplamalar, Morph'u ufak bir piyano, Launchpad ya da klavye haline getirebiliyor. Kablo üzerinden standart bilgisayarlar ile Arduino sistemlere, Bluetooth LE kablosuz bağlantı teknolojisi üzerindense tabletlere bağlanabilen ürün, örneğin yeri geldiğinde bir tablet için klavye ya da bilgisayar için grafik tablet olarak kullanılabiliyor. Üst kaplamaları isteğe bağlı olarak üç boyutlu yazıcıyla hazırlanabilen ve programlanabilen ürün, sanat ile müzik yanında oyun için de aktif olarak kullanılabilecek bir çözüm oluşturuyor.

Geliştiricilerin elinde ufak robotları kontrol edebilmek için dahi ayarlanabilen gelişmiş girdi cihazı The Sensel Morph, aynı anda yan yan kullanılabilir olmasıyla da farklı olanakların (Örneğin daha büyük bir piyano elde edilebiliyor) kapısını aralıyor. Bünyesinde LED aydınlatma sistemi yer alan alüminyum gövdeli model, iOS, Windows, Linux ve OSX işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışma gösterebiliyor. Aktif kullanım alanı 230x130mm olan The Sensel Morph, gücünü ise şarj edilebilir dahili lütyum-iyon bataryasında alabiliyor.

Son dönemde Kickstarter'ın gördüğü en etkili çözümler arasında yer alan The Sensel Morph, yapılacak en az 250$ bağış ile 2016 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1152958674/the-sensel-morph-interaction-evolved?ref=category_recommended