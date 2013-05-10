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Yeni nesil iPhone modeline ait bir mantık kartı sızmış olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil iPhone modeline ait bir mantık kartı sızmış olabilir

Apple'ın iOS cihazlarına ait sızıntıları önlemek adına geçmişte çok sert tedbirler aldığı bilinse de son dönemlerde tedarik zinciri firmalarının genişlemesi sebebiyle artık sızıntılara engel olmak pek mümkün olmuyor.

Dün bir Fransız sitesinde ortaya çıkan sızıntı, yeni nesil iPhone modeline ait bir mantık kartını gözler önüne seriyor. Görsel incelendiğinde ise mantık kartında kamera kısmında bir değişiklik olduğu dikkat çekiyor. 

Kartın kamera bileşeni iPhone 5 mantık kartı ile karşılaştırıldığında bariz farklılık olduğu görülüyor. Bu da yeni modelde kamerada değişiklik olduğu iddialarını destekliyor. Apple'ın kamera özelliklerini ön plana çıkarmaya başlayan rakiplerine karşı sensörde önemli geliştirmeler planladığı dile getiriliyor. Genel kanı ise yeni nesil iPhone modelinde 13MP çözünürlükte bir kameraya yer verileceği yönünde.

Ancak mantık kartının Japon bir perakende zinciri tarafından sızdırılmış olması ucuz iPhone modeline ait olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Apple'ın daha düşük kalitede bir kameraya yer verecek olması, görseldeki bileşenin farklılığını açıklıyor olabilir.

Apple ucuz bir iPhone modeline yer vermeyeceğini ısrarla belirtse de pek çok kaynaktan böyle bir versiyonun en azından test edildiğine dair sayısız iddia gündeme geliyor.

http://www.phonearena.com/news/Leaked-motherboard-for-next-Apple-iPhone-suggests-change-to-camera-design_id42844 Yorum Yaz
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SalihGurkan 6 yıl en beğenilen
Mantik karti diye cevirecegine, cevirme ekrem
Yanıtla +38
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Lord of the Shadows 6 yıl
Haber başına falan para alıyorsunuz galiba sayın editör.
Ne sızan yer belli, ne kartın ne için olduğu belli, ne nitelikli bir haber değeri var....
DH'yi çöp haber sitelerine çevirmeyin rica ediyoruz.
Haber başına falan para alıyorsunuz galiba sayın editör.Ne sızan yer belli, ne kartın ne için olduğu belli, ne nitelikli bir haber değeri var....D...
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Hüsnü008 6 yıl
Mantık kartı nedir gözünüzü seveyim...
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zavtra 6 yıl
GuKaMa
cos179 APPLE ın 1 vidası dandroidli samsungun en iyi modeline bedeldir.
The bomb has been planted.

Affirmative...
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DH Misafiri 6 yıl
asıl dandik olan IOS zeka özürlü Apple fanbotları... siz kazığa oturmaya devam edin...
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ozs 6 yıl
Ekrem yine asparagas haberler sezonunu açmış hayırlı olsun :)
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genc34 6 yıl
tel akıllı kartı mantıklı bundan daha mantıklı ne olabilir ki :))
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Dexstz 6 yıl
Mantık kartı
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SystemApps 6 yıl
apple platformuna mantık gelmiş hadi dağılın.
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clyme 6 yıl
bu ne ya

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smart1978 6 yıl
Başlıktaki tercümeyi TDK görmesin ...
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Steve Paul Jobs 6 yıl
okurken mantık kartım yandı
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Rajeesh 6 yıl
Lord of the Shadows
Haber başına falan para alıyorsunuz galiba sayın editör.Ne sızan yer belli, ne kartın ne için olduğu belli, ne nitelikli bir haber değeri var....DHyi çöp haber sitelerine çevirmeyin rica ediyoruz.

dünyada bunu haber yapmayan teknoloji sitesi yok 1 hafta önce sızdı zaten. hiiç yapılmamasından iyidir nedir bu illa bok atma sevdanız anlamıyorum
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Şeker Hapı 6 yıl
Mantık kartı olarak bunu kullandılarsa kesin alıyorum yeni iPhone'u :)
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CooL_ROMEO 6 yıl
Gerekli bir haber bu neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamadım ?
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