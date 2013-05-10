Yeni nesil iPhone modeline ait bir mantık kartı sızmış olabilir





Apple'ın iOS cihazlarına ait sızıntıları önlemek adına geçmişte çok sert tedbirler aldığı bilinse de son dönemlerde tedarik zinciri firmalarının genişlemesi sebebiyle artık sızıntılara engel olmak pek mümkün olmuyor.





Dün bir Fransız sitesinde ortaya çıkan sızıntı, yeni nesil iPhone modeline ait bir mantık kartını gözler önüne seriyor. Görsel incelendiğinde ise mantık kartında kamera kısmında bir değişiklik olduğu dikkat çekiyor.





Kartın kamera bileşeni iPhone 5 mantık kartı ile karşılaştırıldığında bariz farklılık olduğu görülüyor. Bu da yeni modelde kamerada değişiklik olduğu iddialarını destekliyor. Apple'ın kamera özelliklerini ön plana çıkarmaya başlayan rakiplerine karşı sensörde önemli geliştirmeler planladığı dile getiriliyor. Genel kanı ise yeni nesil iPhone modelinde 13MP çözünürlükte bir kameraya yer verileceği yönünde.





Ancak mantık kartının Japon bir perakende zinciri tarafından sızdırılmış olması ucuz iPhone modeline ait olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Apple'ın daha düşük kalitede bir kameraya yer verecek olması, görseldeki bileşenin farklılığını açıklıyor olabilir.





Apple ucuz bir iPhone modeline yer vermeyeceğini ısrarla belirtse de pek çok kaynaktan böyle bir versiyonun en azından test edildiğine dair sayısız iddia gündeme geliyor.

http://www.phonearena.com/news/Leaked-motherboard-for-next-Apple-iPhone-suggests-change-to-camera-design_id42844