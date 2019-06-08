Yeni yasa ile elektrikli araçlara yapay motor sesi eklenecek

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Elektrikli araçların (EV) sahip olduğu motorlar, özellikle düşük hızlarda sessize yakın bir biçimde çalışıyor. Yayaların yoğun olduğu bölgelerde düşük hızda seyreden bu araçlar özellikle görme engelliler için tehlike oluşturabiliyor.

Bir süredir gündemde olan ve söz konusu araçların “sahte motor sesleri” çıkarmasına olanak tanıyan teknolojinin geliştirilmesi ve bu teknolojinin yasalaşarak zorunlu hale getirilmesi fikri nihayet gerçek oluyor. Bu kapsamada Avrupa Birliği, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek bir kanun hazırladı.

Akustik Araç Uyarı Sistemi (Acoustic Vehicle Alert System- AVAS) adı verilen yöntemin EV’lerde kullanılmasını zorunlu hale getiren kanuna göre 20 km/s veya daha düşük hızlarda ilerleyen araçlar, 56 desibelden az olmayacak bir şiddette ses yayacak. Kanunda belirtildiği üzere aracın hızlanıp yavaşladığının anlaşılması adına ise ses şiddeti sürate göre yükselip ya da azalacak. Araç motorlarının çıkarabileceği sesin üst sınırı ise 75 desibel olarak belirlenmiş. Bu oran petrol yakıtlı araçların çıkardığı ortalama ses şiddetine yakın bir seviye olarak görülüyor. Kanunun dört veya daha fazla tekerleğe sahip araçları kapsadığını da belirtelim.

Araç motorlarının ne tür sesler çıkarması gerektiği ile ilgili bir sınırlama getirmeyen yasa, yaratıcılığı EV üreticilerinin hayal gücüne bırakmış. Aşağıdaki videolarda da izlenebileceği üzere bazı araç üreticilerinden bu konuda farklı fikirler çoktan çıkmaya başlamış durumda.

Jaguar’dan uzay gemisi sesli EV:

BMW, daha geleneksel bir duruş sergilemiş:

Minik Nissan Leaf’ten yolcu uçağı sesi:

Yasayla birlikte hayata geçirilecek sistemin işe yarayıp yaramayacağını gösteren geçmiş döneme ait bir bilimsel çalışma ise maalesef bulunmuyor. Ancak sonuçlarının bu ay sonunda yayınlanmasının beklendiği Norveç merkezli bir araştırma, AVAS sisteminin yaya güvenliğini artırıp artırmadığını ortaya çıkaracak.

https://newatlas.com/eu-ev-acoustic-noise-avas/60022/