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Yeni yasa ile elektrikli araçlara yapay motor sesi eklenecek

Düşük hızlarda çok az ses çıkaran elektrikli araçlar, yayalar için tehlike oluşturabiliyor. AB'nin bu kapsamda hazırladığı yasayla elektrikli araç motorları düşük hızlarda yapay ses çıkaracak.
15 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
4,5b
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Yeni yasa ile elektrikli araçlara yapay motor sesi eklenecek
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Elektrikli araçların (EV) sahip olduğu motorlar, özellikle düşük hızlarda sessize yakın bir biçimde çalışıyor. Yayaların yoğun olduğu bölgelerde düşük hızda seyreden bu araçlar özellikle görme engelliler için tehlike oluşturabiliyor.

Bir süredir gündemde olan ve söz konusu araçların “sahte motor sesleri” çıkarmasına olanak tanıyan teknolojinin geliştirilmesi ve bu teknolojinin yasalaşarak zorunlu hale getirilmesi fikri nihayet gerçek oluyor. Bu kapsamada Avrupa Birliği, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek bir kanun hazırladı.

Akustik Araç Uyarı Sistemi (Acoustic Vehicle Alert System- AVAS) adı verilen yöntemin EV’lerde kullanılmasını zorunlu hale getiren kanuna göre 20 km/s veya daha düşük hızlarda ilerleyen araçlar, 56 desibelden az olmayacak bir şiddette ses yayacak. Kanunda belirtildiği üzere aracın hızlanıp yavaşladığının anlaşılması adına ise ses şiddeti sürate göre yükselip ya da azalacak. Araç motorlarının çıkarabileceği sesin üst sınırı ise 75 desibel olarak belirlenmiş. Bu oran petrol yakıtlı araçların çıkardığı ortalama ses şiddetine yakın bir seviye olarak görülüyor. Kanunun dört veya daha fazla tekerleğe sahip araçları kapsadığını da belirtelim.

Araç motorlarının ne tür sesler çıkarması gerektiği ile ilgili bir sınırlama getirmeyen yasa, yaratıcılığı EV üreticilerinin hayal gücüne bırakmış. Aşağıdaki videolarda da izlenebileceği üzere bazı araç üreticilerinden bu konuda farklı fikirler çoktan çıkmaya başlamış durumda.

Jaguar’dan uzay gemisi sesli EV:

 

BMW, daha geleneksel bir duruş sergilemiş:

 

Minik Nissan Leaf’ten yolcu uçağı sesi:

 
Yasayla birlikte hayata geçirilecek sistemin işe yarayıp yaramayacağını gösteren geçmiş döneme ait bir bilimsel çalışma ise maalesef bulunmuyor. Ancak sonuçlarının bu ay sonunda yayınlanmasının beklendiği Norveç merkezli bir araştırma, AVAS sisteminin yaya güvenliğini artırıp artırmadığını ortaya çıkaracak.

https://newatlas.com/eu-ev-acoustic-noise-avas/60022/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 14 sa. en beğenilen
WV'nin daha tok bir sesi olacaktır 😂
Yanıtla +23
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ümit2018 14 sa.
Niye Türkiye'deymis gibi başlık atiyorsunuz yaw azıcık düzgün haber yapın ya. Yapacağınız haberin....
Yanıtla +12
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kucukyenici 7 sa.
Bizdeki modifiye veya egzos bozmalı araçları sustursunlar yeter. Elektrikli sessiz araçlara razıyız.
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kucukyenici 7 sa.
Bizdeki modifiye veya egzos bozmalı araçları sustursunlar yeter. Elektrikli sessiz araçlara razıyız.
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kucukyenici 7 sa.
Bizdeki modifiye veya egzos bozmalı araçları sustursunlar yeter. Elektrikli sessiz araçlara razıyız.
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Glitz 8 sa.
Geçen sene 2si1'de bir noktaya yönlendirilebilen ses yayını yapılabileceğinin keşfinin haberi yapılmıştı. Bu teknoloji farların önümüzü aydınlatması gibi ön ve arka kısıma belirli bir alanda ses yayını yapabilir.
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partyboy 10 sa.
yani bunumu düşündünüz?aderim size
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partyboy 10 sa.
salak lar
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-OFLU- 12 sa.
Sadece Ülkemizde olsa, bu hükümet bunuda yaptı diye çığlık atardınız. Avrupa olunca ses çıkmıyor tabi. Sizin zihniyetiniz bu. Avrupa ne derse doğrudur.
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TheCaliph_ 12 sa.
Yayalar icin gerekli
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fractal design 13 sa.
Benzer bir uygulama elektrikli bisikletlere de gelmeli. Nereden çıkacakları belli değil. Hiç ses de çıkartmıyorlar.
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PRODJ 13 sa.
Geç kalınmış bir karar.
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