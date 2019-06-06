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Polestar 1 neredeyse üretime hazır

Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar bu yıl satışa çıkacak Polestar 1 modelinin üretimine yakında başlıyor. Şirket Çin'deki fabrikasında son prototiplerin üretildiğini açıkladı.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar önemli bir duyuru yaparak Polestar 1 için son prototip aşamasına girildiğini açıkladı. Yani bu da otomobilin neredeyse üretime hazır hale geldiğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Fiat Chrysler, Renault ile birleşme teklifini geri çekti"
Polestar şu anda Çin'in Chengdu şehrindeki fabrikasında, Polestar 1'in deneme versiyonlarını (TT) üretiyor. Son prototip araçların üretimi biter bitmez bu kez müşteriler için araç üretilmeye başlanacak. Polestar şu ana kadar 50 prototip üretti.

Toplamda 600 beygir güce ulaşıyor

Şirket CEO'su Thomas Ingenlath, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu seviyeye gelmelerinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu ifade etti. İki elektrik motoru ve bir 2.0 litrelik benzinli motora sahip Polestar 1 toplamda 600 beygir güç ve 1.000 Nm torka ulaşabiliyor. Otomobilin elektrikli menzili ise 150 kilometre olarak açıklandı.

https://www.carscoops.com/2019/06/chinese-plant-builds-first-50-polestar-1-coupes-but-theyre-not-for-sale/ Yorum Yaz
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macromedia21 3 gün en beğenilen KalemKolik
Bu araç "saf elektrikli" değil. Hibrit. En önemli noktayı kaçırmışsınız maalesef.
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D.Baran 3 gün KalemKolik
Menzilinde bir yanlışlık yok kardeş,bilmeden balıklama atlamışsın; birincisi bu hibrit bir araç ve ikincisi ise bildiğim kadarıyla en uzun menzile sahip hibrit araç durumunda.Bu tipteki Hibrit araçların menzili genellikle 40-50 km civarlarındadır,buna göre değerlendirip yazmak gerek.
Menzilinde bir yanlışlık yok kardeş,bilmeden balıklama atlamışsın; birincisi bu hibrit bir araç ve ikincisi ise bildiğim kadarıyla en uzun menzile sahip hibrit...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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D.Baran 1 gün
Tamamen elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının yaygınlaşması ve de çoğalması,pillerin hafifleyip kapasitelerinin artması ve güvenlikle ilgili sakıncalarının azaltılması,yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi,çeşitliliklerinin ve üretimlerinin arttırılması v.b v.b gibi pekçok konuda katedilmesi gereken çok fazla yol var daha ve geçiş aşamasındaki en mantıklı seçimin hibrit araçlar olduğunu düşünüyorum.
Volvo, sunduğu 150 km lik menzil ile harika bir iş başarmış ve bunun devamı da Volvo ve diger markalarca gelecektir. Kimileri 150 km lik menzilin ne anlama geldiğinin çok farkında değiller; 150 km yalnızca elektrik motoru kullanılarak kat edilen mesafedir,benzin-dizel ile birlikte yani hibrit modundaki kullanımda menzilin ne kadar olacağını bilemiyorum ancak elektrik ile birlikte her 100 km de 2 litre civarlarında bir benzin-dizel tüketimi söz konusu oluyor.Ki şehir içi 10-12 litre civarı yakıt tüketimi olan ortalama araçlara göre düşüldüğünde bu oldukça cezbedici.En önemli avantajı ise şarj istasyonunun yada elektriğin olmazsa olmazlıktan çıkıyor oluşu ; yani zamanınız mı yok? yada yakında şarj istasyonu mu yok? benzin-dizel ile devam edebilirsiniz.
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Sebnem Ferah 1 gün
Anca resimlerine bakariz.
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Hemican 2 gün
Arkadaslar tamamen elektrikli olmasi lazim diyenler acaba kendileri su an elektrikli arac almayi dusunuyorlar mi?
Dusunmuyorsaniz neden baskasinin alacagini dusunuyorsunuz onlarda sizin bizim gibi musteri ayni sekilde dusunuyorlar.
kimi menzili az diye almiyor, kimi bozulursa diye korkuyor, kimi ikinci eli kotu diye almiyor vs. vs.
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Fiat S.p.A. 2 gün Hemican


Hocam insanoğluna hiçbirşeyi beğendiremezsin, yaz olur çok sıcak kış olsun kış olur buz gibi hava karanlık yaz olsun ilk bahar gelir hava güzel ama çok aydınlık son bahar gelir hava çok koyu sıkıldım.
Velhasıl hiçbirşeyi beğenmez insanlar.
Bence çok iyi yapmış volvo elektrik mevzusu bence minimum 10 sene daha var sonrasında düşünülebilir.
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edgar1899 2 gün
Şu aşamada en mantıklı araçlar plug in hybridler. Fiyat konusunu bir kenara bırakırsak, evimde akşamdan şarj edip şehir içinde rahat rahat kullacağım, batarya miktarı daha az olduğu için fiyatı daha makul olacak, şehir dışına çıkacağım zamanda herhangi bir sorun, şarj beklemesi yapmadan istediğim mesafeye gidebileceğim.
Bu aşamada kullanışlılığın ve ekonomikliğin tam karşılığı plug in hybrid araçlar.
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ahmetbmyo 2 gün
çöp tamamen elektrik li olması gerekir
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Rising_Sun 2 gün
Arkadaş vazgeçemediler gitti ne benzinmiş..Polestar alt markasını da sırf elektrikli diye yutturdular kaç haberdir, meğer hibritmiş, Tesla'daki vizyonun, cesaretin rahat 10 sene gerisindeler..Ki bu haberi okumadan evvel aracın fotolarına bakarken, içimden ''ilk defa Tesla'ya doğru düzgün rakip geliyor'' diye geçirmiştim..
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Fiat S.p.A. 3 gün
Gel hocam sen volvocusun
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Polestar191 3 gün Fiat S.p.A.
Bu araç deli hızlacak gücüne göre bunu buraya yazın 918 spyder en hızlı 0-100ü bu kombin le yaptı vites geçişlerindeki turbo lag vb benzinli motorun ölü olduğu devirleri dolduracak elektrikli motor
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