Polestar 1 neredeyse üretime hazır

Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar önemli bir duyuru yaparak Polestar 1 için son prototip aşamasına girildiğini açıkladı. Yani bu da otomobilin neredeyse üretime hazır hale geldiğini gösteriyor.

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Polestar şu anda Çin'in Chengdu şehrindeki fabrikasında, Polestar 1'in deneme versiyonlarını (TT) üretiyor. Son prototip araçların üretimi biter bitmez bu kez müşteriler için araç üretilmeye başlanacak. Polestar şu ana kadar 50 prototip üretti.

Toplamda 600 beygir güce ulaşıyor

Şirket CEO'su Thomas Ingenlath, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu seviyeye gelmelerinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu ifade etti. İki elektrik motoru ve bir 2.0 litrelik benzinli motora sahip Polestar 1 toplamda 600 beygir güç ve 1.000 Nm torka ulaşabiliyor. Otomobilin elektrikli menzili ise 150 kilometre olarak açıklandı.

https://www.carscoops.com/2019/06/chinese-plant-builds-first-50-polestar-1-coupes-but-theyre-not-for-sale/