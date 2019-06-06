Polestar 1 neredeyse üretime hazır

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Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar önemli bir duyuru yaparak Polestar 1 için son prototip aşamasına girildiğini açıkladı. Yani bu da otomobilin neredeyse üretime hazır hale geldiğini gösteriyor.Ayrıca Bkz. "Fiat Chrysler, Renault ile birleşme teklifini geri çekti"
Polestar şu anda Çin'in Chengdu şehrindeki fabrikasında, Polestar 1'in deneme versiyonlarını (TT) üretiyor. Son prototip araçların üretimi biter bitmez bu kez müşteriler için araç üretilmeye başlanacak. Polestar şu ana kadar 50 prototip üretti.
Toplamda 600 beygir güce ulaşıyor
Şirket CEO'su Thomas Ingenlath, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu seviyeye gelmelerinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu ifade etti. İki elektrik motoru ve bir 2.0 litrelik benzinli motora sahip Polestar 1 toplamda 600 beygir güç ve 1.000 Nm torka ulaşabiliyor. Otomobilin elektrikli menzili ise 150 kilometre olarak açıklandı.
https://www.carscoops.com/2019/06/chinese-plant-builds-first-50-polestar-1-coupes-but-theyre-not-for-sale/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Volvo, sunduğu 150 km lik menzil ile harika bir iş başarmış ve bunun devamı da Volvo ve diger markalarca gelecektir. Kimileri 150 km lik menzilin ne anlama geldiğinin çok farkında değiller; 150 km yalnızca elektrik motoru kullanılarak kat edilen mesafedir,benzin-dizel ile birlikte yani hibrit modundaki kullanımda menzilin ne kadar olacağını bilemiyorum ancak elektrik ile birlikte her 100 km de 2 litre civarlarında bir benzin-dizel tüketimi söz konusu oluyor.Ki şehir içi 10-12 litre civarı yakıt tüketimi olan ortalama araçlara göre düşüldüğünde bu oldukça cezbedici.En önemli avantajı ise şarj istasyonunun yada elektriğin olmazsa olmazlıktan çıkıyor oluşu ; yani zamanınız mı yok? yada yakında şarj istasyonu mu yok? benzin-dizel ile devam edebilirsiniz.
Dusunmuyorsaniz neden baskasinin alacagini dusunuyorsunuz onlarda sizin bizim gibi musteri ayni sekilde dusunuyorlar.
kimi menzili az diye almiyor, kimi bozulursa diye korkuyor, kimi ikinci eli kotu diye almiyor vs. vs.
Hocam insanoğluna hiçbirşeyi beğendiremezsin, yaz olur çok sıcak kış olsun kış olur buz gibi hava karanlık yaz olsun ilk bahar gelir hava güzel ama çok aydınlık son bahar gelir hava çok koyu sıkıldım.
Velhasıl hiçbirşeyi beğenmez insanlar.
Bence çok iyi yapmış volvo elektrik mevzusu bence minimum 10 sene daha var sonrasında düşünülebilir.
Bu aşamada kullanışlılığın ve ekonomikliğin tam karşılığı plug in hybrid araçlar.
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