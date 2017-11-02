Rüzgar türbinlerine karşı çıkanlar tavşan öldürüyor iddiası

ABD'nin Iowa eyaleti, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 36'sından fazlasını rüzgar enerjisinden elde ederek yenilenebilir kaynakların kullanımında önemli bir başarıya imza atmıştı. Söz konusu miktarla ABD'nin pek çok eyaletini bu konuda geride bırakan Iowa'da rüzgar enerjisi, kömür santrallerinin ardından eyaletin en büyük ikinci enerji kaynağı. Geçtiğimiz ay meydana gelen olaylar ise bölge halkının rüzgar türbinlerine yönelik bakışının pek de olumlu olmadığını gösteriyor. Yerel haberlere göre geçtiğimiz ay Iowa eyaletinde yer alan Delaware bölgesinde, 15'in üzerinde tavşan rüzgar türbinlerinin çevresinde ölü olarak bulundu.

Tavşanlar Kuşları Çekmek İçin Öldürüldü

RPM Access firması tarafından kiralanan arazide bulunan tavşanların boyunlarında kırık tespit edilirken olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçlerine göre tavşanlar birisi(ya da birileri) tarafından öldürüldükten sonra tavşan cesetleri bilinçli olarak rüzgar türbininin etrafına yerleştirildi. Arazi sahibi ve işletme müdürünün iddialarına göre ise tavşan cesetleri başta kartallar olmak üzere kuşları rüzgar türbinlerinin yakınına çekmek için belirli bölgelere yerleştirildi. Böylece kuşlar rüzgar türbinine yaklaştıklarında rüzgar türbinlerine çarparak telef olacaklardı.

RPM Access'in çevre danışmanlığını yapan Linda Slobodnik de aynı şeyleri düşünüyor. Bölgede rüzgar enerjisi kullanımına karşıt olan insanların olduğunu açıklayan Slobodnik, ''Şu anda, projeler için yeni yerlere bakıyoruz ve muhtemelen birileri bölgede başka bir rüzgar çiftliği inşa etmemizi istemiyor.'' ifadelerini kullandı. Cesetleri kimin bölgeye yerleştirdiği ile ilgili araştırmalar halen sürüyor ancak yaşanan olay; rüzgar türbinlerinin, ekolojik hayata ve kuşlara verdiği zararı yeniden tartışma konusu haline getirmiş durumda.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalar ise rüzgar türbinlerinin kuşların ölümüne sebebiyet verdiğini ancak bu ölüm oranlarının diğer enerji türlerinden veya günlük hayattaki diğer ölüm nedenlerinden daha fazla olmadığını ortaya koymuştu. Temmuz ayında paylaşılan araştırma sonuçlarında 2006 yılında ABD'de rüzgar türbinlerinin 7 bin, nükleer santrallerin 327 bin, fosil yakıtla çalışan santrallerin ise 14.5 milyon kuşun ölümünden sorumlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca 2015 yılında Kaliforniya eyaletindeki bir güneş santralinin 6 saatlik çalışma süresi boyunca 150 adet kuşun öldüğü belirlenmişti. Güneş santrallerinde yer alan yüksek yansımaya sahip aynaların böcekleri kendisine doğru çektiği ve böcekleri takip eden kuşların da aynaların oluşturduğu yüksek ısı nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

''Ölüm Sayısı Çok Daha Fazla''

Kuş bilimcileri ve kuş sevenlerin oluşturduğu ve 15 ülkede faaliyet gösteren STEI(Save The Eagles International)'nın başkanı Mark Duchamp ise bir rüzgar türbininin yılda 33 ile 1000 adet kuşun ölümüne sebep olduğunu belirterek ABD'de rüzgar türbinleri yüzünden telef olan kuş sayısının 400.000 civarında olduğunu belirtmişti. Araştırma sonuçlarının gerçek rakamlarla eşleşmediğini vurgulayan Duchamp, rüzgar türbinlerinin kuş hayatına olan etkisinin tahmin edilenden çok daha ciddi boyutlara ulaştığını açıklıyor.