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Rüzgar türbinlerine karşı çıkanlar tavşan öldürüyor iddiası

ABD'nin Iowa eyaletindeki bir rüzgar türbininin altında onlarca ölü tavşan bulundu. Uzmanlar tavşanların nasıl öldüğünü ve rüzgar türbinlerinin ekolojik hayata olan etkisini araştırıyor.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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ABD'nin Iowa eyaleti, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 36'sından fazlasını rüzgar enerjisinden elde ederek yenilenebilir kaynakların kullanımında önemli bir başarıya imza atmıştı. Söz konusu miktarla ABD'nin pek çok eyaletini bu konuda geride bırakan Iowa'da rüzgar enerjisi, kömür santrallerinin ardından eyaletin en büyük ikinci enerji kaynağı. Geçtiğimiz ay meydana gelen olaylar ise bölge halkının rüzgar türbinlerine yönelik bakışının pek de olumlu olmadığını gösteriyor. Yerel haberlere göre geçtiğimiz ay Iowa eyaletinde yer alan Delaware bölgesinde, 15'in üzerinde tavşan rüzgar türbinlerinin çevresinde ölü olarak bulundu. 

Tavşanlar Kuşları Çekmek İçin Öldürüldü 

RPM Access firması tarafından kiralanan arazide bulunan tavşanların boyunlarında kırık tespit edilirken olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçlerine göre tavşanlar birisi(ya da birileri) tarafından öldürüldükten sonra tavşan cesetleri bilinçli olarak rüzgar türbininin etrafına yerleştirildi. Arazi sahibi ve işletme müdürünün iddialarına göre ise tavşan cesetleri başta kartallar olmak üzere kuşları rüzgar türbinlerinin yakınına çekmek için belirli bölgelere yerleştirildi. Böylece kuşlar rüzgar türbinine yaklaştıklarında rüzgar türbinlerine çarparak telef olacaklardı.
RPM Access'in çevre danışmanlığını yapan  Linda Slobodnik de aynı şeyleri düşünüyor. Bölgede rüzgar enerjisi kullanımına karşıt olan insanların olduğunu açıklayan Slobodnik, ''Şu anda, projeler için yeni yerlere bakıyoruz ve muhtemelen birileri bölgede başka bir rüzgar çiftliği inşa etmemizi istemiyor.'' ifadelerini kullandı. Cesetleri kimin bölgeye yerleştirdiği ile ilgili araştırmalar halen sürüyor ancak yaşanan olay; rüzgar türbinlerinin, ekolojik hayata ve kuşlara verdiği zararı yeniden tartışma konusu haline getirmiş durumda.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalar ise rüzgar türbinlerinin kuşların ölümüne sebebiyet verdiğini ancak bu ölüm oranlarının diğer enerji türlerinden veya günlük hayattaki diğer ölüm nedenlerinden daha fazla olmadığını ortaya koymuştu. Temmuz ayında paylaşılan araştırma sonuçlarında 2006 yılında ABD'de rüzgar türbinlerinin 7 bin, nükleer santrallerin 327 bin, fosil yakıtla çalışan santrallerin ise 14.5 milyon kuşun ölümünden sorumlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca 2015 yılında Kaliforniya eyaletindeki bir güneş santralinin 6 saatlik çalışma süresi boyunca 150 adet kuşun öldüğü belirlenmişti. Güneş santrallerinde yer alan yüksek yansımaya sahip aynaların böcekleri kendisine doğru çektiği ve böcekleri takip eden kuşların da aynaların oluşturduğu yüksek ısı nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

''Ölüm Sayısı Çok Daha Fazla'' 

Kuş bilimcileri ve kuş sevenlerin oluşturduğu ve 15 ülkede faaliyet gösteren STEI(Save The Eagles International)'nın başkanı Mark Duchamp ise bir rüzgar türbininin yılda 33 ile 1000 adet kuşun ölümüne sebep olduğunu belirterek ABD'de rüzgar türbinleri yüzünden telef olan kuş sayısının 400.000 civarında olduğunu belirtmişti. Araştırma sonuçlarının gerçek rakamlarla eşleşmediğini vurgulayan Duchamp, rüzgar türbinlerinin kuş hayatına olan etkisinin tahmin edilenden çok daha ciddi boyutlara ulaştığını açıklıyor.

https://electrek.co/2017/11/01/wind-turbine-terror-dead-rabbits-were-spread-at-wind-farm-presumably-to-lure-eagles/ Yorum Yaz
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CaBr2 1 yıl en beğenilen myhotyro
Biri şuna ABD'de kaç tane nükleer santral olduğunu söylesin. Bizim nükleer santrallerin yanına da ölmüş tavşanları bunlar gibiler atar
1 Yanıt Yanıtla +17
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Kirk Lee 1 yıl
Fosil yakıtlar ile devam edersek dünya üzerindeki tüm canlılar telef olacak. Rüzgar enerjisi candır...
1 Yanıt Yanıtla +8
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myhotyro 1 yıl
Neymiş, en iyisi nükleer enerjiymiş. Nedenmiş, patladımı ülkece toptan karser olmak işten bile olmayacağındanmış.
İzmirdeki ihmallerden kaynaklı Tüpraş kazasında 4 işçi öldü, Mersin,Sinop ya da Tekirdağ'da olacak nükkleer kazasında da 4 milton kişi ölür, 40 milyon kişi de kanser olur. Bizde iyiki rüzgar santrali değil, güneş paneli değil de nükleer tercih ettik diye seviniriz.
Neymiş, en iyisi nükleer enerjiymiş. Nedenmiş, patladımı ülkece toptan karser olmak işten bile olmayacağındanmış.İzmirdeki ihmallerden kaynaklı Tüpraş kaza...
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sniper23 1 yıl
Fosil yakıt lobisi devrede


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hkneren 1 yıl
Rüzgar tribünlerine karşı çıkanlar neden tavşan öldürüyor? Bu bir tür protesto mu?
Yoksa başlığı noktalama işaretlerinden bir haber, Türkçe'yi bilmeyen bir editör mü yazıyor?
1 Yanıt Yanıtla +1
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CaBr2 1 yıl hkneren
hkneren
Rüzgar tribünlerine karşı çıkanlar neden tavşan öldürüyor? Bu bir tür protesto mu?
Yoksa başlığı noktalama işaretlerinden bir haber, Türkçe'yi bilmeyen bir editör mü yazıyor?

Rüzgar tribünlerine karşı çıkanlar genelde kuşları öldürüyor diye veya tribünlerin kuşların göç yoluna yapılıyor diye karşı çıkarlar. Bu olayda belli ki yeterli kanıt bulamamışlar, kuşları o bölgeye çekmek için tavşanı yem olarak kullanmışlar.
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atarlı.ergen 1 yıl
bunların keseceksin elektriğini mum ışığında otursunlar gerçi mum ışığıda karbondioksit salıyor karanlıkta yaşasınlar.
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Kirk Lee 1 yıl
Fosil yakıtlar ile devam edersek dünya üzerindeki tüm canlılar telef olacak. Rüzgar enerjisi candır...
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kadirirdem 1 yıl Kirk Lee
Katılıyorum,Alternatif enerjiyi destekliyorum.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Nerde para orda mafya.
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myhotyro 1 yıl
Neymiş, en iyisi nükleer enerjiymiş. Nedenmiş, patladımı ülkece toptan karser olmak işten bile olmayacağındanmış.
İzmirdeki ihmallerden kaynaklı Tüpraş kazasında 4 işçi öldü, Mersin,Sinop ya da Tekirdağ'da olacak nükkleer kazasında da 4 milton kişi ölür, 40 milyon kişi de kanser olur. Bizde iyiki rüzgar santrali değil, güneş paneli değil de nükleer tercih ettik diye seviniriz.
1 Yanıt Yanıtla +8
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CaBr2 1 yıl myhotyro
Biri şuna ABD'de kaç tane nükleer santral olduğunu söylesin. Bizim nükleer santrallerin yanına da ölmüş tavşanları bunlar gibiler atar
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