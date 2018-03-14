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Yerli NeXpara projesi iptal oldu

Büyük umutlarla ICO sürecine başlayan yerli NeXpara kripto para projesi yasal düzenlemeleri aşamayınca iptal oldu. Yatırımcılara paraları geri iade ediliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,3b
1
16
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye’nin yerli kripto parası olarak büyük umutlarla ICO sürecine başlayan NeXpara, yakın zamanda sitemize de konuk olmuş ve pazarlama şefi Eylem Cülcüloğlu tarafından tanıtımı yapılmıştı. Ne var ki kötü haberler art arda geldi.

NeXpara nedir?

Yerli ve güvenli kripto para sloganıyla geliştirilen NeXpara yeni nesil bir yatırım aracı olduğunu belirterek iddialı bir çıkış yapmıştı. Toplamda 80 milyon adet oluşturulan NeXpara birimi bu ay halka arz sürecine başlamış ve toplamda 3 milyon TL’ye yakın satış yapmıştı. Ethereum zincirini kullandığı için madenciliği olmayan paranın sayısının arttırılması da mümkün değildi.

Bu hafta ilk olarak Cülcüloğlu’nun görevini bıraktığı haberi gündeme gelmiş ve Nexpara ile ilgili soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Sonrasında ise korkulan oldu ve projenin iptal edildiği açıklandı.

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NeXpara yönetimi ülkemizdeki yasal düzenlemelerin BDDK ve Koin Vakfı planlarına imkan vermediğini, bu yüzden de projeyi iptal etmek durumunda kaldıklarını açıkladı. Para birimini satın almış olan tüm yatırımcılara para veya kripto para olarak bugünden itibaren iadeler yapılacak. Açıklamanın tam metni aşağıda:

“Yol haritamızda belirlediğimiz BDDK veya KOIN VAKIF planlarımızın şu anki Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde imkansız olduğunu öğrendiğimiz için, 14 Mart 2018 tarihi itibariyle yönetim kurulu toplantısında aldığımız karara istinaden, bu süreçte bizlere güvenen tüm üyelerimize zarar vermemek adına tüm havale/eft yatırımlarınızı ivedilikle 14 Mart 2018 saat 09.30'dan itibaren geri iade ederek bilgilendireceğimizi, Bitcoin ve Etherium olarak yatırım yapanlara ise ilgili Bitcoin ve Etherium cüzdan bilgilerini mail olarak göndereceğimizi üzülerek bilgilerinize arz ederiz. Bu süreçte bizlere güvenen, inanan, yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür eder, kripto hayatınızda bol kazançlar dileriz.

NeXpara Yönetimi”

 

https://nexpara.com/ Yorum Yaz
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Rhego 1 yıl en beğenilen brshr
brshr
Bu da bir şey dolandırıp kaçmamışlar.

Daha paramı aldım diyen biri ile karsılasmadım.
Telegram grupları üzerinden kendilerine alt yapısız içi boş tokenin bir işe yaramayacağını söyleyince.
İSTESEYDİK KİMSENİN PARASINI İADE ETMEZDİK DİYE BİR CEVAP VERDİLER.
Bundan 1 hafta öncede bunları iyi niyetli bir dil ile eleştirmiştim. ortada henüz hiçbir ürününüz yok büyük ihtimal BDDK olayınıda yapamayacaksınız.
İnsanlara karşılıksız bir hiç satıyorsunuz dediğimde.Adminler benim için bu adamı dinlemeyin bir baltaya sap olamadığı için bok atıyor.boş beleş yaşayan biridir kesin demişlerdi.
Dün pazarlama müdürleri istifa etti
bugün ekip dağıldı Proje iptal oldu.
Ve isteseydik paralarını iade etmez diyebilecek kadar AHLAKSIZ bir topluluklar.
brshrBu da bir şey dolandırıp kaçmamışlar.Daha paramı aldım diyen biri ile karsılasmadım.Telegram grupları üzerinden kendi...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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denizbay1 1 yıl
3 Milyon TL'ye yakın satış yapmış bir de! Arkadaş gerçekten müstehak bu millete dolandırılmak! Yahu bu kadar mı olur, gözünüzün önünde onlarca örnek var, hem de daha yeni Çiftlik Bank örneğini görmüşsünüz ama rahat durmuyorsunuz! Arkadaş sahiden sizin derdiniz ne? Kafalar nerede? Hemen niye balıklama atlıyorsunuz?
3 Milyon TL'ye yakın satış yapmış bir de! Arkadaş gerçekten müstehak bu millete dolandırılmak! Yahu bu kadar mı olur, gözünüzün önünde onlarca örnek var, hem de...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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gun 1 yıl
Yazık yabancılar yapsın Türkler oradan alsın. Bazen yeterince liberal olamıyoruz.
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smart1978 1 yıl
TIRT...
demistim hakli ciktim ...
forum.donanimhaber.com/...
DH ( sozde ve ici bos ) yerlidir! roportaj bile yapmis olmasina bundna sonra daha dikkatli olmali kurallara uygun adim atmislar mi SIRF bu bile bir kiter olmali. Bazi supheli ifadeler veya celiski seyler de roportaj esnasinda aciga cikmissa reklam paras bile verse IADE edilecektir ...
Sonucta eminim DH ismi de zedelenmistir guven kaybi olusmustur ! Artik DH Mesut Cevik seviyesinde her alanda ciddi koklu kurallara bagli kendi ic dinamikleriniz ile olasi insanlik hali hatalara akrsi tetbirler alinmali veya en kisa surede gereken adimlar atilmalidir .
Uluorta ifade etmek sankim daha mantikli birileri ilgili yerlere haber eder artik ...
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isakoc 1 yıl
Ya eylem cülcüloğlu isimli kişi Türkiye'nin ilk kredi kartı dolandırıcılarından biri olduğu söyleniyor. Millet arkadaşına güvenmez bunlara güvenir olmuş. Ne hale geldik :(
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filozof80 1 yıl
Sesli Güldüm :)
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Zey4li 1 yıl
Hazır olmayan projeye insanlar, niye para yatırır ki, sanırım hazır olduktan sonra daha pahalı olacağını düşündükleri için, aynısı konut projelerinde var daha kazma çakılmadan daireleri satıyorlar ki daha ucuzmus gibi gösteriyorlar, bittikten sonra değeri artacak diye de insanlar alıyor. Riske girmek bu mudur, bence ne konuda rikse gireceğimizi bilmediğimizden oluyor.
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sadrag 1 yıl
Yazık.. Devletin kripto paralara bakışı ortadayken, kendi adıma özel teşebbüslerden umudum vardı biraz. Onunda içine ettiler bu şekilde.. Artık yerli coin çıkarma gibi bir şey sittin sene mümkün değil. "Balon"cuların gözü aydın..
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.PanxeR. 1 yıl mcanozen
Yazının içindede röportaj yapıldığı bilgisi var zaten fakat her gördüğünüz şeye de atlamamanız gerek.
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mcanozen 1 yıl
Birde DH röportaj yapmıştı sizlerede yazıklar olsun DH insanları yanlış yönlendiren bir forum oldunuz
1 Yanıt Yanıtla +5
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denizbay1 1 yıl
3 Milyon TL'ye yakın satış yapmış bir de! Arkadaş gerçekten müstehak bu millete dolandırılmak! Yahu bu kadar mı olur, gözünüzün önünde onlarca örnek var, hem de daha yeni Çiftlik Bank örneğini görmüşsünüz ama rahat durmuyorsunuz! Arkadaş sahiden sizin derdiniz ne? Kafalar nerede? Hemen niye balıklama atlıyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla +11
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Spider_hip 1 yıl denizbay1
Kısa yoldan zengin olacaklar ya. Benim arkadaşımda bu kafayla saadet zincirine bir ton para kaptırmıştı ve çevresindekileri de kaptırtmıştı. Kendi başlarına bir şey olamayacağından korkan, güvensiz insanlar genelde kısa yoldan zengin olacağım derken böyle ahlaksızları zengin edip başımıza çıkartıyorlar.
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hanox 1 yıl
Yasal izinleri alırsın ondan sonra başlarsın.eğer baştan izin almadan para topluyorsan
ve daha borsaya girmeden 1 nex = 1 tl diyorsan sen dolandırıcısın.Her parasal değer
borsada belirlenir.Hem kendi konuşmasında hem sitede izin için başvuracağız diyor,
başvurduk izin aldık demiyor aslında kendini ifşa ediyordu ta en baştan :(
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Kerim5100 1 yıl
ÇiftlikBank haberlerinden sonra korkudan başlayamadılar bile :D
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