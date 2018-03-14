Yerli NeXpara projesi iptal oldu

Türkiye’nin yerli kripto parası olarak büyük umutlarla ICO sürecine başlayan NeXpara, yakın zamanda sitemize de konuk olmuş ve pazarlama şefi Eylem Cülcüloğlu tarafından tanıtımı yapılmıştı. Ne var ki kötü haberler art arda geldi.

NeXpara nedir?

Yerli ve güvenli kripto para sloganıyla geliştirilen NeXpara yeni nesil bir yatırım aracı olduğunu belirterek iddialı bir çıkış yapmıştı. Toplamda 80 milyon adet oluşturulan NeXpara birimi bu ay halka arz sürecine başlamış ve toplamda 3 milyon TL’ye yakın satış yapmıştı. Ethereum zincirini kullandığı için madenciliği olmayan paranın sayısının arttırılması da mümkün değildi.

Bu hafta ilk olarak Cülcüloğlu’nun görevini bıraktığı haberi gündeme gelmiş ve Nexpara ile ilgili soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Sonrasında ise korkulan oldu ve projenin iptal edildiği açıklandı.

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NeXpara yönetimi ülkemizdeki yasal düzenlemelerin BDDK ve Koin Vakfı planlarına imkan vermediğini, bu yüzden de projeyi iptal etmek durumunda kaldıklarını açıkladı. Para birimini satın almış olan tüm yatırımcılara para veya kripto para olarak bugünden itibaren iadeler yapılacak. Açıklamanın tam metni aşağıda:

“Yol haritamızda belirlediğimiz BDDK veya KOIN VAKIF planlarımızın şu anki Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde imkansız olduğunu öğrendiğimiz için, 14 Mart 2018 tarihi itibariyle yönetim kurulu toplantısında aldığımız karara istinaden, bu süreçte bizlere güvenen tüm üyelerimize zarar vermemek adına tüm havale/eft yatırımlarınızı ivedilikle 14 Mart 2018 saat 09.30'dan itibaren geri iade ederek bilgilendireceğimizi, Bitcoin ve Etherium olarak yatırım yapanlara ise ilgili Bitcoin ve Etherium cüzdan bilgilerini mail olarak göndereceğimizi üzülerek bilgilerinize arz ederiz. Bu süreçte bizlere güvenen, inanan, yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür eder, kripto hayatınızda bol kazançlar dileriz.

NeXpara Yönetimi”