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Yerli SİHA’ların yeni gücü Bozok atış testlerine başladı

Silahlı insansız hava araçlarımızın gücünü artıracak ve operasyonal yeteneklerini bir adım öteye taşıyacak yeni güdümlü mini mühimmat Bozok, ilk atış testlerinde hedefi başarıyla vurdu.
9 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli SİHA’ların yeni gücü Bozok atış testlerine başladı

Ülkemiz coğrafyasına uygunluğu ile askeri operasyonların hem maliyetini düşüren hem de etkisini artıran insansız hava araçları konusunda Türk Savunma Sanayii dünyanın en tecrübeli ülkeleri arasında en tepedeki yerini çoktan aldı. Araçların başarısını sadece üretilen SİHA’lara bağlamak elbette ki çok makul değil. Bunun yanı sıra SİHA’lar özelinde üretilen mühimmatlar da çok kritik önemde.


Bu konuda Tübitak SAGE’nin ilk olarak 2015 yılında IDEF kapsamında sergilediği Bozok mühimmatı, uçuş testlerinin ardından sonunda Bayraktar TB2 SİHA ile ilk atış testlerini de başarıyla gerçekleştirdi. Özgün tasarımlı mühimmat, hareket kabiliyetleri ile rakiplerinin önüne geçmeyi başaran bir mühimmat. Son safhaya kadar ataletsel güdümle hedefe yönelen Bozok, son safhada aktif lazer arayışı başlık ile hassas güdüm yapabiliyor.


Sadece 16kg ağırlığında oluşu ile insansız hava araçlarında kullanılma avantajı yüksek olan Bozok, 120mm çapında ve 80cm boyutunda bir minyatür mühimmat. Havadan yere kullanılmak üzere geliştirilen Bozok’un güdüm menzili 9km. Çoklu taşıma, çoklu atış gibi olanaklar sunan sistem, düşük üretim maliyeti ve düşük ölçekli üretim olanakları ile de üretim aşamasında avantajlar sunuyor.


Aşağıda yer alan videoda Saros Körfezi’nde Bayraktar TB2’den atılan Bozok’un hedefi başarıyla vurduğu an ve hedefe ulaşma anları yakından izlenebiliyor.



 

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Mustafa-1453 9 ay
Helal mühendislerimize
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Musty3535123 9 ay
en baştan anlatmak istediğim bu. bizim medyaya bakanlar ülke uçuyor diyor. el şeyini görmeyen kendi şeyini dev sanırmış misali.
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Feint-TR 9 ay
Dassault nEUROn
BAE Tarantis
AVIC 601S
RQ-170
X-47B
EADS Barracuda
Phantom Ray
DRDO AURA
gibi Dünya'dan gelen ve geleceğe yön verecek hayalet IHA projelerini es geçip de 1500 kg sınıfında zar zor MALE UAV yaptın diye kendini hangi zirveye koydun acaba ? Türk insanı hala dev aynasına baka baka aptallaştığının farkında değil sanırım, hayret verici.
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Musty3535123 9 ay
''insansız hava araçları konusunda Türk Savunma Sanayii dünyanın en tecrübeli ülkeleri arasında en tepedeki yerini çoktan aldı. ''
kaç senedir üretiyoruzda en tecrübeli ülkeler arasında en tepedeki yerimizi çoktan aldık ?
ver gazı ver gazıııı....
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hollowman_ 9 ay Musty3535123
Türkiye 2007 yılından beri birkaç türde İHA geliştiriyor. Operasyonel halde Mini ihaları vs saymazsak 3 çeşit (Anka, Bayraktar, Karayel) İHA'sı olan ve bunlarla aktif operasyonlar yapabilen, "combat proven" yani operasyonelliği kanıtlanmış, çeşitli yerli mühimmatları kullanabilen SİHA'lara sahip, hatta dünya'da ABD'den sonra SİHA'lardan en fazla mühimmat kullanan ülke durumunda. Kimsenin gaz verdiği yok, bilmiyorsanız öğrenin. Dünya'da SİHA geliştirebilen 4 ülkeden biriyiz, daha ötesi var mı?
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Lumibrite 9 ay
Bu tür konularda ilerlerken, tarım-hayvancılık konusunda olanca hızımızla geriliyoruz.Bu da işin ironik kısmı!
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Guest-005109EE3 9 ay
seçim yatırımı olan kandil'e 3-4 bomba sallarlar artık.
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Witcher3 9 ay
Hükümetimize sonsuz teşekkürler, nereden nereye geldik mermi ithal ederken şimdi kendi siha larımızı yapıyoruz. Son 16 yılın büyük başarı hikayelerinden biride yerli ve milli savunma sanayimizdir Altay a da çok az kaldı
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apodur 9 ay
tebrikler
bence siber işlere çok daha öncelik vermeliyiz.
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Bilmirem 9 ay
Vurduğu pkklı leş olur inşallah
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gbzlim 9 ay
Artik piknik de yapamayacagiz.
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savunma sanayii, Türkiye Gündemi ve
8 etiket daha tübitak sage bozok insansız hava aracı silahlı iha siha Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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