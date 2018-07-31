Yerli SİHA’ların yeni gücü Bozok atış testlerine başladı





Ülkemiz coğrafyasına uygunluğu ile askeri operasyonların hem maliyetini düşüren hem de etkisini artıran insansız hava araçları konusunda Türk Savunma Sanayii dünyanın en tecrübeli ülkeleri arasında en tepedeki yerini çoktan aldı. Araçların başarısını sadece üretilen SİHA’lara bağlamak elbette ki çok makul değil. Bunun yanı sıra SİHA’lar özelinde üretilen mühimmatlar da çok kritik önemde.





Bu konuda Tübitak SAGE’nin ilk olarak 2015 yılında IDEF kapsamında sergilediği Bozok mühimmatı, uçuş testlerinin ardından sonunda Bayraktar TB2 SİHA ile ilk atış testlerini de başarıyla gerçekleştirdi. Özgün tasarımlı mühimmat, hareket kabiliyetleri ile rakiplerinin önüne geçmeyi başaran bir mühimmat. Son safhaya kadar ataletsel güdümle hedefe yönelen Bozok, son safhada aktif lazer arayışı başlık ile hassas güdüm yapabiliyor.





Sadece 16kg ağırlığında oluşu ile insansız hava araçlarında kullanılma avantajı yüksek olan Bozok, 120mm çapında ve 80cm boyutunda bir minyatür mühimmat. Havadan yere kullanılmak üzere geliştirilen Bozok’un güdüm menzili 9km. Çoklu taşıma, çoklu atış gibi olanaklar sunan sistem, düşük üretim maliyeti ve düşük ölçekli üretim olanakları ile de üretim aşamasında avantajlar sunuyor.





Aşağıda yer alan videoda Saros Körfezi’nde Bayraktar TB2’den atılan Bozok’un hedefi başarıyla vurduğu an ve hedefe ulaşma anları yakından izlenebiliyor.





