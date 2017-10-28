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Yerli bölgesel yolcu uçağı projesi iptal mi edildi?

Son günlerde bazı basın kuruluşlarında çıkan yerli bölgesel yolcu uçağı projesinin iptal edildiğine dair haberler projenin ortağı ABD'deki Türk şirketi Sierra Nevada tarafından yalanlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Basın kuruluşlarına gönderilen açıklamada Türkiye'nin bölgesel yolcu uçağını geliştirmek amacıyla başlatılan projede herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TRJet, 2015 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararının ardından Türkiye’nin bölgesel uçağını üretmek üzere kuruldu. Halka tanıtımını takiben, TRJet, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile maliyet ve yerlilik oranları dahil tüm proje şartları ve koşulları üzerinde anlaştı.
Türk hükümetinin de mutabık kaldığı araştırmalar sonucunda yeni bir bölgesel uçağı tasarlamak için en uygun altyapı olarak Dornier 328 uçağı seçildi. Bu seçimin ardından Eren ve Fatih Özmen 100 milyon dolarlık bir yatırımla sertifikalı Dornier 328 uçağının tüm fikri mülkiyet hakları ve operasyonlarını satın alarak TRJet projesinin başarısını garanti altına aldılar.
Son zamanlarda medyada projenin iptal edildiğine dair spekülasyonlar ortaya atılmıştır. TRJet resmi makamlardan bu güne kadar herhangi bir iptal bildirimi almamıştır.
TRJet’in sahibi ve yönetim kurulu başkanı Eren Özmen konuyla ilgili görüşlerini “Bölgesel Uçak Projesi hepimizi aşan bir projedir. Bu küresel yatırım, Türkiye ekonomisini dünyada güçlendirecek ve Türk gençliğine yeni olanaklar sağlayacak mega bir yatırımdır.” şeklinde dile getirdi.
Özmen sözlerine şöyle devam etti: “Amacımız TRJet başarılı olunca, onu halka açarak, TRJet’i halkın şirketi yapmaktır. Fatih ve benim için TRJet her zaman Türk gençliğine armağan edilecek kutsal bir mirası temsil etmiştir.”

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smart1978 2 yıl en beğenilen
Amerika daki Turk firmasi herseyini Turkiye ye tasimadigi surece Yerli Marka degildir .
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BlackGhost12 1 yıl
Maalesef iptal edildi çok büyük ihtimalle. Snc çekildi söylentileri acayip fazla.
kokpit.aero/...
1 Kasım seçimi aklına geliyor insanın. 10 gün önce tanıtıldı çünkü.
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kadirirdem 2 yıl
Haberler dolanıyor da resimlerini ne zaman göreceğiz bakalım.
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interwap 2 yıl
Esasen Alman tasarımı olan, Amerikalı şirketin haklarına sahip olduğu Türkiye'nin yerli ve milli yolcu uçağı.
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stalker(1979) 2 yıl
Forum arayüzünüzden fotograf yüklenmiyor. Böyle eski bir uçak projesini tekrar yaşatmaya çalışacaklarına Rusların MS 21 veya Çinlilerin comac c919 uçağı gibi yeni nesil yolcu uçağı gibi bir uçak yapmaya çalışsalar daha faydalı olurdu. Ruslardan yardım alınabilirdi bence.
O değil de " Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "yerli otomobil" konusunda önemli açıklamalar yaptı. Çalışmalarda sona gelindiğini bildiren Özlü, otomobilin Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacağını bildirdi." diye bir haber vardı? O ne oldu? Yine umutlarımız başka sonbahara (sonbaharlara :) ) mı kaldı?
1 Yanıt Yanıtla +3
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extinct 2 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Forum arayüzünüzden fotograf yüklenmiyor. Böyle eski bir uçak projesini tekrar yaşatmaya çalışacaklarına Rusların MS 21 veya Çinlilerin comac c919 uçağı gibi yeni nesil yolcu uçağı gibi bir uçak yapmaya çalışsalar daha faydalı olurdu. Ruslardan yardım alınabilirdi bence.
O değil de " Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "yerli otomobil" konusunda önemli açıklamalar yaptı. Çalışmalarda sona gelindiğini bildiren Özlü, otomobilin Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacağını bildirdi." diye bir haber vardı? O ne oldu? Yine umutlarımız başka sonbahara (sonbaharlara :) ) mı kaldı?


başka seçime kaldı
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smart1978 2 yıl en beğenilen
Amerika daki Turk firmasi herseyini Turkiye ye tasimadigi surece Yerli Marka degildir .
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sniper23 2 yıl
smart1978

Amerika daki Turk firmasi herseyini Turkiye ye tasimadigi surece Yerli Marka degildir .

İste de taşıyamaz. Çünkü firmanın kendisi Uzay alanında çalışan bir şirket; ABD'de uzay alanı askeri sayıldığı için yabancı vatandaş vs. çalışamaz, ayrıca o teknolojiyi kullanıpta "ben firmayı tamamen taşıyayım" gibi duruma da izin verilmez.
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huseyincarnege 2 yıl
ederler tabi almak vaken yapmak nediye olsun :S
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