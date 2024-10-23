Resmi açıklama: Ankara'da TUSAŞ’a (TAİ) bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi!

Bölgeye JÖH sevk edildi
Binaya yakın bölgede silah seslerinin yükseldiği ve canlı bomba olduğu iddia edildi. İddiaya göre bomba saldırı sonrasında farklı saldırılar yapıldı. Olay yerine JÖH, güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sosyal medyada, İhlash Haber Ajansı'nda ve bazı yayın organlarında hemen yukarıdaki görsel paylaşıldı. Kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölgeye JÖH sevk edilmiş ve TUSAŞ çalışanları sığınaklara indirilmiş durumda.
Saldırının saat 15:30'daki vardiya değişimi sırasında yaşandığı ifade ediliyor. İHA'nın aktardığına göre güvenlik güçleri bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına almış durumda.
İHA canlı yayınında belirtilenlere göre tesiste rehinelerin olduğu ve saldırının hazırlıklı bir şekilde yapıldığı ifade edildi. 2 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Çatışmaların ise sürdüğü bilgisi veriliyor.
Saat 16:45 itibari ile tesiste üçüncü bir patlamanın yaşandığı aktarıldı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün aktarıldığı söylenirken çatışmaların ise halen sürdüğü bilgisi bulunmakta.
Resmi açıklama geldi: "Şehitlerimiz var"
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada saldıyırı doğrulayarak şunları söyledi: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi X hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
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