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    Resmi açıklama: Ankara'da TUSAŞ’a (TAİ) bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi!

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ-TAI) hakkında endişe verici bir gelişme yaşandı. Aktarılanlara göre TUSAŞ’a bombalı bir terör saldırısı gerçekleştirildi.
    Resmi: Ankara'da TAİ'ye bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi! Tam Boyutta Gör
    Ankara, Kazan’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisi önünde hareketli ve endişe verici dakikalar yaşanıyor. Binaya yakın bölgede silah seslerinin yükseldiği iddia ediliyor. Aktarılanlara göre TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri duyuldu. Mevcut iddialar arasında olayın bir terör saldırısı olduğu da bulunuyor.

    Bölgeye JÖH sevk edildi

    Resmi: Ankara'da TAİ'ye bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi! Tam Boyutta Gör

    Binaya yakın bölgede silah seslerinin yükseldiği ve canlı bomba olduğu iddia edildi. İddiaya göre bomba saldırı sonrasında farklı saldırılar yapıldı. Olay yerine JÖH, güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sosyal medyada, İhlash Haber Ajansı'nda ve bazı yayın organlarında hemen yukarıdaki görsel paylaşıldı. Kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölgeye JÖH sevk edilmiş ve TUSAŞ çalışanları sığınaklara indirilmiş durumda.

    Saldırının saat 15:30'daki vardiya değişimi sırasında yaşandığı ifade ediliyor. İHA'nın aktardığına göre güvenlik güçleri bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına almış durumda.

    Resmi: Ankara'da TAİ'ye bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi! Tam Boyutta Gör

    İHA canlı yayınında belirtilenlere göre tesiste rehinelerin olduğu ve saldırının hazırlıklı bir şekilde yapıldığı ifade edildi. 2 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Çatışmaların ise sürdüğü bilgisi veriliyor.

    Resmi: Ankara'da TAİ'ye bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi! Tam Boyutta Gör

    Saat 16:45 itibari ile tesiste üçüncü bir patlamanın yaşandığı aktarıldı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün aktarıldığı söylenirken çatışmaların ise halen sürdüğü bilgisi bulunmakta.

    Resmi açıklama geldi: "Şehitlerimiz var"

    Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada saldıyırı doğrulayarak şunları söyledi: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi X hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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