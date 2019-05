Yerli eğitim uçağı Hürkuş havada kontak kapattı [Video]

Tusaş tarafından geliştirilen TAI Hürkuş, test uçuşları kapsamında havada motor durdurma ve tekrar çalıştırma (air start) testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 9.000 metre irtifada gerçekleştirilen testler, kokpite yerleştirilen kamera ile kayda alındı.

Avrupa Havacılık ve Emniyet Ajansı (EASA) sertifikasyon işlemleri süren uçağın testleri küresel anlamda satılıp, askeri ve ticari amaçlarla kullanılması adına da büyük önem taşıyor. Hatırlanacağı üzere Türk Hava Kuvvetleri, 15 adet Hürkuş – B siparişi vermiş ve ilk teslimatın da Haziran 2018’de gerçekleşeceği paylaşılmıştı.

Hürkuş’un Modelleri ve Özellikleri

Hürkuş - A, Hürkuş – B, Hürkuş – C ve Hürkuş - D olarak üç model üzerinde çalışan Tusaş, A ve B modelleri için sırasıyla 282 saat ve 223 saat uçuş gerçekleştirmiş durumda. Hürkuş – C modeli 1500kg ağırlık ile uçabilecek nitelikte hazırlanıyor ve tamamen askeri amaçlar düşünülerek geliştiriliyor. D modeli ise deniz devriye görevleri için kullanılacak. C ve D modelleri ASELSAN’ın kızılötesi hedefleme sistemi FLIR ile entegre ediliyor.





1600shp gücünde bir motora sahip olan Hürkuş’un kanat açıklığı 9,96 metre. Sadece 1 mürettebat 1 de yolcu taşıyabilen uçağın maksimum hızı 574km/h. Menzili ise 1,478km olarak açıklanmış. 10.577 metre irtifada seyredebilen uçaklar, askeri donanım ile Roketsan’ın Cirit ve UMTAS füzeleri ile entegre edilebiliyor.

Aşağıda yer alan videodan Hürkuş’un havada kontak kapattığı o anları izleyebilirsiniz: