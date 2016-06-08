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Yerli eğitim uçağı Hürkuş havada kontak kapattı [Video]

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanan yerli eğitim uçağı Hürkuş, 9.000 metre yükseklikte kontak kapattı ve testi başarıyla tamamladı. Bu anların kokpit kamerasından videosu haberimizde:
2 yıl
20,2b
1
52
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tusaş tarafından geliştirilen TAI Hürkuş, test uçuşları kapsamında havada motor durdurma ve tekrar çalıştırma (air start) testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 9.000 metre irtifada gerçekleştirilen testler, kokpite yerleştirilen kamera ile kayda alındı.

Avrupa Havacılık ve Emniyet Ajansı (EASA) sertifikasyon işlemleri süren uçağın testleri küresel anlamda satılıp, askeri ve ticari amaçlarla kullanılması adına da büyük önem taşıyor. Hatırlanacağı üzere Türk Hava Kuvvetleri, 15 adet Hürkuş – B siparişi vermiş ve ilk teslimatın da Haziran 2018’de gerçekleşeceği paylaşılmıştı.

Hürkuş’un Modelleri ve Özellikleri

Hürkuş - A, Hürkuş – B, Hürkuş – C ve Hürkuş - D olarak üç model üzerinde çalışan Tusaş, A ve B modelleri için sırasıyla 282 saat ve 223 saat uçuş gerçekleştirmiş durumda. Hürkuş – C modeli 1500kg ağırlık ile uçabilecek nitelikte hazırlanıyor ve tamamen askeri amaçlar düşünülerek geliştiriliyor. D modeli ise deniz devriye görevleri için kullanılacak. C ve D modelleri ASELSAN’ın kızılötesi hedefleme sistemi FLIR ile entegre ediliyor.


1600shp gücünde bir motora sahip olan Hürkuş’un kanat açıklığı 9,96 metre. Sadece 1 mürettebat 1 de yolcu taşıyabilen uçağın maksimum hızı 574km/h. Menzili ise 1,478km olarak açıklanmış. 10.577 metre irtifada seyredebilen uçaklar, askeri donanım ile Roketsan’ın Cirit ve UMTAS füzeleri ile entegre edilebiliyor.

Aşağıda yer alan videodan Hürkuş’un havada kontak kapattığı o anları izleyebilirsiniz:



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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
Bugün pervaneli eğitim, yarın jet motorlu taaruz uçağı... her şey bir deneyim sağlar bravo
2 Yanıt Yanıtla +91
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mpy 2 yıl
hükümeti sevmediği için devletini kötüleyecek tayfa gelmeden...
Yanıtla +68
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Guest-C302EA147 2 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob
Bugün pervaneli eğitim, yarın jet motorlu taaruz uçağı... her şey bir deneyim sağlar bravo


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SgtLittleNoobBugün pervaneli eğitim, yarın jet motorlu taaruz uçağı... her şey bir deneyim sağlar bravo...
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Yanıtla +27
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blizzard3 2 yıl
Millet uzaydan gelen araci denizin ustundeki gemiye nokta atasi indiriyor bunlar daha ucagi yeni icat ediyor
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Raz Muay 2 yıl
sağolsun milli şefimiz inönü zamanında uçak fabrikasının kapanmasına sebep oldu onun sayesinde bugün üst düzeyde yerli savaş taarruz uçaklarımız yok milli şefin canı sağolsun
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BekirTemel 2 yıl
Bir yerden başlamak lazım.
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Roark 2 yıl
montajın adı üretim olmuş. o motoru kendin üretmedikçe anca bu ikinci dünya savaşı tipinde uçakları vidalayabilirsin.
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ITTF 2 yıl
TAI,aselsan bunlar ülkede en düzgün çalışan kurumlardan biri.Art arda yeni ürünler sunabiliyor.Devlet tarafından kesinlikle daha fazla desteklenmesi gereken bir kurum.
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Krone 2 yıl
Hürkuş C'yi merak ediyorum. Bakalım terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde yeterli olabilecek seviyede mi göreceğiz. Hayırlı olsun
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mamaker 2 yıl
Gönül ister ki Türkiye kendi uçağını üretebilsin fakat kayseride Atatürk döneminde kurulan bir uçak üretim tesisinden başka bir tesisimiz olmadı.Yanılmıyorsam 1972 yılında kapatıldı,50 e yakın uçak yapıldığı ve bunlardan bazılarının yurt dışına satıldığı gerçeğini unutmamak lazım.
Siyaset yapmam fakat şunu da yazmadan edemeyeceğim.Dünyanın değişirken kendi ülkesinin değişmesini iktidar partilerinin başarısı gibi gösteren zeka seviyesi düşük insan topluluğu kadar beni güldüren kimse yoktur.
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BekirHan 2 yıl
Glitz
Bu uçak daha önce Türkiyede yapılan bir modelin güncel versiyonu. 1970lerde yaptıp ve daha sonra şirketi yabancılara sattık bugün de yabancılar kendi yaptığımız uçağın lisansını bize satıyor. Ağlanacak halinize gülüyorsunuz.

Kaynak? Bu uçak KAI (Kore)' den devşirilen modelin uyarlanmış hali. Hangi uçaktan bahsediyorsun bilmiyorum ama o dediğin uçak bu uçak değil.
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AnadoluEfes 2 yıl
Herkeste uzman pilot olmuş hayırdır gençler ne ara f16 kullandınızda bu kadar tevrübeli atıp tutuyorsunuz f16 hakkında ?
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Glitz 2 yıl
Bu uçak daha önce Türkiyede yapılan bir modelin güncel versiyonu. 1970lerde yaptıp ve daha sonra şirketi yabancılara sattık bugün de yabancılar kendi yaptığımız uçağın lisansını bize satıyor. Ağlanacak halinize gülüyorsunuz.
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hollowman_ 2 yıl
Turboprob uçak öyle pervaneli denilip küçümsenecek bir uçak değil artık. eski piston motorlu uçaklar değil bunlar. B modeline F16'daki aviyonik sistemler ve yazılımlar entegre edilecek. C modeli yakın muharebe destek uçağı olacak ki, dünyada birçok ülke artık düşük maliyetli uçuşu ve uzun uçuş sürelerinden dolayı bu uçakları tercih ediyor. ABD bile DAEŞ'i 1960 model OV Broncolar ile vuruyor. bizimki kıyas dahi edilmeyecek sistemlere sahip olacak. Dahası Kandile kıytırık terörist için F16 kaldırıp hem masraf yapıp hem Uçağın uçuş ömründen yiyeceğimize Hürkuş C'leri kaldırıp daha etkili vurabileceğiz. Üstündeki Flir ile Devriye uçağı görevi görecek.
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Guest_1999 2 yıl hollowman_
hollowman_
Turboprob uçak öyle pervaneli denilip küçümsenecek bir uçak değil artık. eski piston motorlu uçaklar değil bunlar. B modeline F16'daki aviyonik sistemler ve yazılımlar entegre edilecek. C modeli yakın muharebe destek uçağı olacak ki, dünyada birçok ülke artık düşük maliyetli uçuşu ve uzun uçuş sürelerinden dolayı bu uçakları tercih ediyor. ABD bile DAEŞ'i 1960 model OV Broncolar ile vuruyor. bizimki kıyas dahi edilmeyecek sistemlere sahip olacak. Dahası Kandile kıytırık terörist için F16 kaldırıp hem masraf yapıp hem Uçağın uçuş ömründen yiyeceğimize Hürkuş C'leri kaldırıp daha etkili vurabileceğiz. Üstündeki Flir ile Devriye uçağı görevi görecek.

kandildeki hava savunma sistemlerini şimdilik sadece f16 lar alt edebiliyor
coğrafi yapı nedeniyle dar alanlarda keskin manevra şart
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