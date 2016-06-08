Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes, Tesla Model X’e rakip hazırlıyor

Mercedes, elektrikli SUV modeli için çok yakında bombayı patlatacak. Tesla Model X’in rakibi olarak lanse edilecek olan modele ilişkin detayları yazımızda bulacaksınız.
2 yıl
8,8b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mercedes, Tesla Model X’e rakip hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

1 – 16 Ekim 2016 tarihinde düzenlenecek olan Paris Motor Show, bu yıl heyecan verici bir otomobilin geçişine sahne olacağa benziyor. İddialar Mercedes cephesinden. Alman otomotiv devinin %100 elektrikli bir SUV modeli için çalışmalarında sona yaklaştığı iddia ediliyor.

2019 yılından önce üretimine başlanmayacak olan araç, Mercedes’in seri üretime geçecek elektrikli araçlar için yaptığı çalışmaların da ilk ayağı olacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan aracın özellikle tek şarjda alacağı yol konusunda oldukça iddialı olacağı konuşuluyor.

Prototipleri üzerindeki testleri Stuttgart’ta süren aracın Detroit Otomobil Fuarı’nda paylaşılan yakıt hücreli GLC modeli ile aynı platformu kullanması bekleniyor. Bilindiği üzere bu araç 3 dakikada hidrojen tanklarının doldurulabilir oluşu ile ses getirmişti.

Bu arada Mercedes – Benz pazarlama birimi yöneticisi Ola Kallenius, Alman otomobil üreticisinin Jaguar, Renault, Citroen ve Volkswagen ile birlikte Formula E’ye dahil olarak elektrikli araçlar konusunda iddiasını ortaya koymak istediğinin ipuçlarını vermişti.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HMFI 2 yıl en beğenilen
Tesla'ya göre uçuk bir fiyatla gelmediği sürece Tesla'ya rakip olabilir ki konu Mercedes olunca hiç te öyle olacağını zannetmiyorum.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl
norvec hollanda 5-10yil icinde benzinli araclarin satisini yasakliyacaklarini acikladilar. baska ulkelerdede bu konuda ciddi kipirdanmalar var. oyle gozukuyorki onumuzdeki yillarda icden yanmali araclardan elektrikli araclara gecis devrimini izleyecez. her buyuk degisimde nokia gibi uyum sagliyamayip batan devler oldugu gibi, apple gibi bir sektore sifirdan bomba gibi girip devlesenlerde olur. teknoloji degistiginde eski devlerin tum deneyimleri, know how lari ve hatta patentleri bile anlamini yitirecek, diger firmalar gibi sifirdan deneyim olusturmaya basliyacaklar. tesla bu acidan cok ileride cok avantajli. bu firsati dogru degerlendirebilirse kolaylikla bir deve donusebilir.
norvec hollanda 5-10yil icinde benzinli araclarin satisini yasakliyacaklarini acikladilar. baska ulkelerdede bu konuda ciddi kipirdanmalar var. oyle gozukuyorki...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
elektrik işi ciddiye biniyor bu güzel haber 2025 de iyice dünyaya yayılır engellenmez ise.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 2 yıl
Tesla'nın en ciddi rakibi şu an için BMW. Ortada bir i8 ve i3 gerçeği var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FromZeroToHero 2 yıl
Bak Hele! yarın bir gün bunlarda nokia gibi olmasın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 2 yıl
geçiş sürecinde hynird araçların önemide artıyor. yaris hybird devlet tarafından vergi olarak desteklense hem insanlar ekonomi yapar hemde çevreye verilen zararda düşer.
yeni çıkan pruis de dışardan sarjı destekleyen bir hybird araç. 150 km de menzili var. (lütfen bilmeyenler önce hybird'i araştırıp sonra 150 km nedir yaa demesinler) bunun sayesinde geçiş sürecinde istasyonların artışından yararlanırken istasyon olmadığı yerlerde sorun çekmeyen bir araç olur. tabi bu bizim ülkemizde geçerli olmayacaktır. araç 1,8 motor atmosferik benzinli gözüyle bakılıp vergilendiği için normalde 1,3 motor benzinliden daha az hava kirletmesi görmezden geliniyor. birde aracın 0 satış fiyatıda saolsunlar kol gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
tesla yolu açtı ama gerçek oyuncular sahaya iniyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Fiyatta dah uygun olursa neden olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 yıl
patren
mercedesin yeni aracacı teslayı bitirir

Tabi tabi. Mercedes'in 2019 da, Tesla'nın 2016 da çıkarttığı araca rakip olarak çıkaracağı araç bitirir di mi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muguroz 2 yıl
L.o.T.u.S
Türkiyedeki gelişmeler bu yönde

Yahu güzel kardeşim teknolojiden etkileniyorsun, gururlanıyorsun da şu bir türlü "şarj" diyemiyorsun. ŞARZ nedir aşın şunu artık! Yabancı kökenli kelimeyi kullanmak bu kadar zor geliyorsa "şarz oluyo" yerine "doluyo" ne biliyim "depoluyo" deyin. Gına geldi.
Bu firmayı uzun süredir insanlar elektrikli araba haberinin altında paylaşmaya başladı. Çok da ilgimi çekti. Yapılan iş bi mucize değil ama takdir edilesi. Belli ki ekip şeklinde organize olabilmiş insanlar var arkasında.
Ama merak ettiğim konular, gerçekten kurumsal yapıda bir firma mı? Genelde bu denli küçük firmalardan kurumsal olmalarını beklemiyorum ama profesyonellik açısından da önemli bi kıstas. Acaba firmayı kuranlar, yönetenler, çalışanlar eğitimleri tam, dünyadaki gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden kişiler mi ve işlerini profesyonelce mi yapıyorlar? Yoksa biraz daha bizde yaygın olan (kimi avantaj ve dezavantajları beraberinde getiren) doğaçlama ve deneme yanılma usulüyle bir sistem oluşturmuş ekip mi merak ediyorum. Yapılan işi görmedim, tecrübe etmedim, araştırmadım bilmiyorum, ama vaatlerinin içini doldurabiliyorlarsa, saygılar ve başarılar.
Bu Toyota araçların içlerinden motorları sökülüp tamamen kendi sistemlerini yerleştiriyorlar. Bunların testleri gerekli titizlikte yapılıyor mu? Uluslararası sertifikalama işlemleriyle uğraşıp bunları sertifikalıyabiliyorlar mı? İçindeki sistemi komple sökülen ve içine kendi sistemlerini yerleştirdikleri araçların garanti koşulları bu işlemlerden nasıl etkileniyor? Toyota ile bu konuda ortak bir çalışmaları var mı? (Şu an da revaçta olan fabrika çıkışlı LPG'li araç sistemi bu alana da girecek mi?) Eğer bu mümkün olursa Türkiye endüstrisi için gerçek bir kazanım, tersine mühendislik yolunda atılan büyük bir adım olur, kanaatimce.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BatuhanXxX 2 yıl
Teslada diğer firmalar Nokianin Apple i ciddiye almaması gibi bir hataya düşmez diğer araba üreticileri. Küresel ısınma nedeniyle devlet desteği ile elektirik li araçların hakimiyeti söz konusu olacağı için otomobil üreticileri geride kalma riskini alamazlar. Benim çalıştığım fabrikada 500 milyon euro yatırım ile pil ve elektirikli araç parçası üretilecek. Bakalım menzil nasıl olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
mercedesin yeni aracacı teslayı bitirir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 2 yıl



Türkiyedeki gelişmeler bu yönde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl
norvec hollanda 5-10yil icinde benzinli araclarin satisini yasakliyacaklarini acikladilar. baska ulkelerdede bu konuda ciddi kipirdanmalar var. oyle gozukuyorki onumuzdeki yillarda icden yanmali araclardan elektrikli araclara gecis devrimini izleyecez. her buyuk degisimde nokia gibi uyum sagliyamayip batan devler oldugu gibi, apple gibi bir sektore sifirdan bomba gibi girip devlesenlerde olur. teknoloji degistiginde eski devlerin tum deneyimleri, know how lari ve hatta patentleri bile anlamini yitirecek, diger firmalar gibi sifirdan deneyim olusturmaya basliyacaklar. tesla bu acidan cok ileride cok avantajli. bu firsati dogru degerlendirebilirse kolaylikla bir deve donusebilir.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8753 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Tesla Model X, mercedes ve
6 etiket daha mercedes suv mercedes elektrikli suv Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Wacom, iF DESIGN AWARDS’dan dört ödül ile döndü 2 yıl Snapdragon 821 mi 823 mü? 2 yıl Rus hacker 32 milyon Twitter hesabını hackledi Deep Web'de satıyor iddiası 2 yıl İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası 2 yıl Microsoft, kurumlara yönelik taahhütlü Surface tablet satışlarına başlıyor 2 yıl Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor 2 yıl McLaren'den 515 bin dolarlık tamamen karbon süper otomobil: MSO Carbon Series LT 2 yıl Euro 2016’da Eyfel Kulesi ülkelerin renklerine bürünecek 2 yıl Mevlana filmi için Leonardo DiCaprio'nun adı geçiyor 2 yıl HP Spectre X360 "Üst segment" 2si1 arada dizüstü incelemesi 2 yıl 10. nesil Honda Civic Hatchback kamuflajlı haliyle görüntülendi 2 yıl Office 365 kullanıcıları için proje yönetim uygulaması Planner indirmeye sunuldu 2 yıl Moto Z serisinde optik yakınlaştırma ihtimali 2 yıl Harvard bilim insanları "Biyonik Yaprak" ile sıvı yakıt üretmeyi başardı 2 yıl Terör olaylarını önceden haber veren Android ve iOS uygulaması 2 yıl 4.5G şebekelerinin en yeni özellikleri dünyada ilk defa Turkcell’de test ediliyor 2 yıl Lenovo Project Tango telefonu kameralar karşısında 2 yıl Android 6.0 ilk kez yüzde 10 barajını geçti 2 yıl Yerli eğitim uçağı Hürkuş havada kontak kapattı [Video] 2 yıl Intel Apollo Lake büyük bir performans artışı ile geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mercedes, Tesla Model X’e rakip hazırlıyor Sonraki 6GB RAM taşıyan OnePlus 3 benchmark testlerine düştü 2 yıl LeEco, Snapdragon 823 sürprizi yapabilir 2 yıl Tesla, pil üretimi için Samsung SDI ile anlaşmak üzere 2 yıl Katlanabilir Samsung telefonları için 2017 iddiası güçleniyor 2 yıl Transformers: Earth Wars Android’e geldi 2 yıl Yeni Macbook 2016 inceleme "Estetik ve teknoloji bir arada" 2 yıl BMW yatırımlarını yeni otonom teknolojisi projesine yönlendiriyor 2 yıl Verizon’dan Yahoo için 3 milyar dolarlık teklif 2 yıl Sony, 10 adet PS VR oyunu hazırladı 2 yıl EVGA, LED bağlantı noktalı güç kaynaklarını duyurdu 2 yıl Rusların bu videosu interneti salladı ama bizde daha iyisi var 2 yıl Asus Zenbo’ya karşı Acer Jibo 2 yıl Lenovo’nun Project Tango telefonu 6.4 inç olabilir 2 yıl SilverStone, küçük yapılara özel yeni SFX-L güç kaynağını duyurdu 2 yıl Disney'in animasyon filmi Zootopia gişede 1 milyar dolara ulaştı 2 yıl Corsair ve Phison ortaklığıyla Neutron XTI SSD 2 yıl Bir sorunun cevabı: iPhone 5S hala alınır mı? 2 yıl Apple TV oyunlarını iPhone ile yönetin 2 yıl Apple'ın dikkatini çeken Türk yazılım girişimi 2 yıl Tesla Model X kendi kendine hızlanarak binaya çarptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim