Mercedes, Tesla Model X’e rakip hazırlıyor

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1 – 16 Ekim 2016 tarihinde düzenlenecek olan Paris Motor Show, bu yıl heyecan verici bir otomobilin geçişine sahne olacağa benziyor. İddialar Mercedes cephesinden. Alman otomotiv devinin %100 elektrikli bir SUV modeli için çalışmalarında sona yaklaştığı iddia ediliyor.

2019 yılından önce üretimine başlanmayacak olan araç, Mercedes’in seri üretime geçecek elektrikli araçlar için yaptığı çalışmaların da ilk ayağı olacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan aracın özellikle tek şarjda alacağı yol konusunda oldukça iddialı olacağı konuşuluyor.

Prototipleri üzerindeki testleri Stuttgart’ta süren aracın Detroit Otomobil Fuarı’nda paylaşılan yakıt hücreli GLC modeli ile aynı platformu kullanması bekleniyor. Bilindiği üzere bu araç 3 dakikada hidrojen tanklarının doldurulabilir oluşu ile ses getirmişti.

Bu arada Mercedes – Benz pazarlama birimi yöneticisi Ola Kallenius, Alman otomobil üreticisinin Jaguar, Renault, Citroen ve Volkswagen ile birlikte Formula E’ye dahil olarak elektrikli araçlar konusunda iddiasını ortaya koymak istediğinin ipuçlarını vermişti.