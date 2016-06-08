Mercedes, Tesla Model X’e rakip hazırlıyor

2019 yılından önce üretimine başlanmayacak olan araç, Mercedes’in seri üretime geçecek elektrikli araçlar için yaptığı çalışmaların da ilk ayağı olacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan aracın özellikle tek şarjda alacağı yol konusunda oldukça iddialı olacağı konuşuluyor.
Prototipleri üzerindeki testleri Stuttgart’ta süren aracın Detroit Otomobil Fuarı’nda paylaşılan yakıt hücreli GLC modeli ile aynı platformu kullanması bekleniyor. Bilindiği üzere bu araç 3 dakikada hidrojen tanklarının doldurulabilir oluşu ile ses getirmişti.
Bu arada Mercedes – Benz pazarlama birimi yöneticisi Ola Kallenius, Alman otomobil üreticisinin Jaguar, Renault, Citroen ve Volkswagen ile birlikte Formula E’ye dahil olarak elektrikli araçlar konusunda iddiasını ortaya koymak istediğinin ipuçlarını vermişti.
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yeni çıkan pruis de dışardan sarjı destekleyen bir hybird araç. 150 km de menzili var. (lütfen bilmeyenler önce hybird'i araştırıp sonra 150 km nedir yaa demesinler) bunun sayesinde geçiş sürecinde istasyonların artışından yararlanırken istasyon olmadığı yerlerde sorun çekmeyen bir araç olur. tabi bu bizim ülkemizde geçerli olmayacaktır. araç 1,8 motor atmosferik benzinli gözüyle bakılıp vergilendiği için normalde 1,3 motor benzinliden daha az hava kirletmesi görmezden geliniyor. birde aracın 0 satış fiyatıda saolsunlar kol gibi.
Tabi tabi. Mercedes'in 2019 da, Tesla'nın 2016 da çıkarttığı araca rakip olarak çıkaracağı araç bitirir di mi...
Yahu güzel kardeşim teknolojiden etkileniyorsun, gururlanıyorsun da şu bir türlü "şarj" diyemiyorsun. ŞARZ nedir aşın şunu artık! Yabancı kökenli kelimeyi kullanmak bu kadar zor geliyorsa "şarz oluyo" yerine "doluyo" ne biliyim "depoluyo" deyin. Gına geldi.
Bu firmayı uzun süredir insanlar elektrikli araba haberinin altında paylaşmaya başladı. Çok da ilgimi çekti. Yapılan iş bi mucize değil ama takdir edilesi. Belli ki ekip şeklinde organize olabilmiş insanlar var arkasında.
Ama merak ettiğim konular, gerçekten kurumsal yapıda bir firma mı? Genelde bu denli küçük firmalardan kurumsal olmalarını beklemiyorum ama profesyonellik açısından da önemli bi kıstas. Acaba firmayı kuranlar, yönetenler, çalışanlar eğitimleri tam, dünyadaki gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden kişiler mi ve işlerini profesyonelce mi yapıyorlar? Yoksa biraz daha bizde yaygın olan (kimi avantaj ve dezavantajları beraberinde getiren) doğaçlama ve deneme yanılma usulüyle bir sistem oluşturmuş ekip mi merak ediyorum. Yapılan işi görmedim, tecrübe etmedim, araştırmadım bilmiyorum, ama vaatlerinin içini doldurabiliyorlarsa, saygılar ve başarılar.
Bu Toyota araçların içlerinden motorları sökülüp tamamen kendi sistemlerini yerleştiriyorlar. Bunların testleri gerekli titizlikte yapılıyor mu? Uluslararası sertifikalama işlemleriyle uğraşıp bunları sertifikalıyabiliyorlar mı? İçindeki sistemi komple sökülen ve içine kendi sistemlerini yerleştirdikleri araçların garanti koşulları bu işlemlerden nasıl etkileniyor? Toyota ile bu konuda ortak bir çalışmaları var mı? (Şu an da revaçta olan fabrika çıkışlı LPG'li araç sistemi bu alana da girecek mi?) Eğer bu mümkün olursa Türkiye endüstrisi için gerçek bir kazanım, tersine mühendislik yolunda atılan büyük bir adım olur, kanaatimce.
Türkiyedeki gelişmeler bu yönde
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