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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli İHA'nın model kitinde son aşamaya gelindi

Tanmodel, Baykar Makina tarafından üretilen taktik insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin 1/24 ölçeğindeki model kitinin tasarımı ve test parçaları prototipleme aşamasının tamamlandığını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,3b
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7
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Daha önce TUSAŞ tarafından milli imkanlarla üretilen başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş'un da model kitini yapan ve dünyanın bir çok noktasına satan Tanmodel, bu kez de yerli imkanlarla üretilen ve halihazırda TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan Bayraktar TB2'nin model kitini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Baykar Makina ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında üretimine hazırlanılan Bayraktar TB2 kiti 360 derece dönebilen kamerasıyla dikkati çekiyor. Gerçeğiyle birebir renkte olduğu belirtilen kit, tamamen renkli kolay anlaşılır kılavuzuyla yapımı kolaylaştırıyor. Detaylı iniş takımı ve yuvasına sahip olan kit ayrıca Roketsan tarafından üretilen ve Bayraktar TB2'ye de entegre edilen MAM-L füzesini de barındırıyor.
74 parçadan oluşan kitin zorluk seviyesi ise 1 olarak belirtiliyor. 287 mm uzunluk, 515 mm kanat açıklığı ve 94 mm yüksekliğe sahip olan kit istenildiği takdirde şeffaf sergileme ayağına da monte edilebiliyor. Kitin 2017 yılının ilk çeyreği içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor.
 

https://www.facebook.com/tanmodel/posts/608994622622136 Yorum Yaz
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dragonborn95 2 yıl en beğenilen
Ana sayfada drone , elon musk ve bir sürü alakasız içi boş haber görmekten midem bulandı. Bu haberleri zaten hürriyetten,milliyetten okuyoruz . Nasıl bir teknoloji sitesi ana sayfasında bir tane ekran kartı işlemci haberi yok ? Yılın en ilginç ilginç haberleri , yok elon musk'ın sevinci , 5 milyon dolar çalan bot ... hayır Eyüp belediyesinin pardus kullanmaya başladığını öğrenmek için mi bu siteye giriyoruz. Dh harbiden de bitmiş bu siteyi ayakta tutan sadece forummuş gerçekten .
Ana sayfada drone , elon musk ve bir sürü alakasız içi boş haber görmekten midem bulandı. Bu haberleri zaten hürriyetten,milliyetten okuyoruz . Nasıl bir tekno...
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ByBaterist 2 yıl
insana böyle haberler gurur veriyor. sevindiriyor. böyle haberler olsun yeter ki.
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sericik 2 yıl
asparagas haber ortada somut hiçbirşey yok
gösterilen sadece bilgisayar çizimi
model kiti neymiş
her model uçak satan yerde bulunan birşeyi senelerdir iha diye ballandırıp
halkın içini şoğutmak için kullanıyorlar
yiyen yesin ben yemiyorum
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kadirirdem 2 yıl
Bu zorlu günlerde böyle haberler vermek sevindirici...
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ByBaterist 2 yıl
insana böyle haberler gurur veriyor. sevindiriyor. böyle haberler olsun yeter ki.
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murat1981pls 2 yıl
Okuma sen bunlar bize moral ve gurur veriyor.vatan hainimisin nesin
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Musty3535123 2 yıl
yaw arkadaş başlık ilgini çekmediyse girip okuma haberi, sanki sana zorla okutturuyorlar haberi ?
daha çok pc-donanım vs haberi yap de ama bunu niye yapıyon deme; bence gayet güzel haberler, hayat sadece teknoloji değil, milliyette denk gelmediğim haberleri burdan görebiliyorum şahsen.
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dragonborn95 2 yıl en beğenilen
Ana sayfada drone , elon musk ve bir sürü alakasız içi boş haber görmekten midem bulandı. Bu haberleri zaten hürriyetten,milliyetten okuyoruz . Nasıl bir teknoloji sitesi ana sayfasında bir tane ekran kartı işlemci haberi yok ? Yılın en ilginç ilginç haberleri , yok elon musk'ın sevinci , 5 milyon dolar çalan bot ... hayır Eyüp belediyesinin pardus kullanmaya başladığını öğrenmek için mi bu siteye giriyoruz. Dh harbiden de bitmiş bu siteyi ayakta tutan sadece forummuş gerçekten .
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KaleyDeskop 2 yıl
ben hala doğuda djı phantom kullanan asker polis görüyorum, koskoca devlet küçük bi drone yapamıyor mu acaba?
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