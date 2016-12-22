Yerli İHA'nın model kitinde son aşamaya gelindi

Daha önce TUSAŞ tarafından milli imkanlarla üretilen başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş'un da model kitini yapan ve dünyanın bir çok noktasına satan Tanmodel, bu kez de yerli imkanlarla üretilen ve halihazırda TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan Bayraktar TB2'nin model kitini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Baykar Makina ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında üretimine hazırlanılan Bayraktar TB2 kiti 360 derece dönebilen kamerasıyla dikkati çekiyor. Gerçeğiyle birebir renkte olduğu belirtilen kit, tamamen renkli kolay anlaşılır kılavuzuyla yapımı kolaylaştırıyor. Detaylı iniş takımı ve yuvasına sahip olan kit ayrıca Roketsan tarafından üretilen ve Bayraktar TB2'ye de entegre edilen MAM-L füzesini de barındırıyor.

74 parçadan oluşan kitin zorluk seviyesi ise 1 olarak belirtiliyor. 287 mm uzunluk, 515 mm kanat açıklığı ve 94 mm yüksekliğe sahip olan kit istenildiği takdirde şeffaf sergileme ayağına da monte edilebiliyor. Kitin 2017 yılının ilk çeyreği içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor.



https://www.facebook.com/tanmodel/posts/608994622622136