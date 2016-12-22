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Bayraktar gördü, Türk F-16'ları böyle vurdu

Suriye El Bab'ta yerli insansız hava aracımız Bayraktar TB2'nin tespit ettiği IŞİD'e ait silahlı araç Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte 24 Ağustos 2016 tarihinde başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü IŞİD'in elinden alınması amacıyla kuşatılan El Bab üzerinde milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları da uçarak mehmetçiğe istihbarat sağlıyor.
Harekatla ilgili servis edilen yeni görüntülerde Bayraktar TB2'nin IŞİD'in silahlı aracını tespit ve takip ettiği görülüyor. Bayraktar tarafından verilen istihbarat doğrultusunda Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları silahlı aracı bombardımanla etkisiz hale getiriyor.

24 saat havada kalabiliyor 

24 bin feet uçuş irtifasına ve 24 saat havada kalış süresine sahip olan Bayraktar TB2, 150 kilometre mesafeden kontrol edilebiliyor. Belirli aralıklarla yerleştirilecek antenler vasıtasıyla menzili yükseltilebilecek olan Bayraktar TB2, hangardan çıkarıldıktan sonra pist başına taksiyi otomatik olarak yapmasının yanı sıra kalkışını da otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Kalkış sonrası uçuşunu da otomatik gerçekleştirebilen Bayraktar, yine inişini de aynı şekilde gerçekleştirip taksi yapabiliyor. Bu özelliğiyle ön plana çıkan Bayraktar'ın, personel tarafından yalnızca hangar dışına çıkarılması yetiyor.
Silahlı versiyonu da geliştirilen ve terörle mücadelede kullanılan Bayraktar TB2 çok sayıda teröristi etkisiz hale getirilmişti. Şuanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 12 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde ise 6 adet Bayraktar TB2 bulunuyor.

https://twitter.com/BaykarMakina/status/811668710293434373 Yorum Yaz
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Berringer 2 yıl
Bazı arkadaşlar hiç uğruna şehit felan demişler. Bu arada şehit olan kardeşlerimize ve Vatanımza karşı düpedüz saygısızlıktır bu
Hiç uğruna değil arkadaşlar. Sınıra çok uzak bir bölge değil El-Bab orada güvenli bir bölge oluşturarak Daeş ve ypg gibi terörist unsurların Türkiye girişinin önünü tamamen kesmek amaç.
Yani biz bugün orada o müdahaleye yapmazsak yarın oradaki savaş tamamen topraklarımızın içine girmiş olacak yani hiç uğruna değil
Bazı arkadaşlar diyecek Türkiye nin içinde zaten savaş var canım.
Kusura bakmayın böyle ateş çemberi bir coğrafyada yaşayıpta her şey güllük gülüstanlık olmasını beklemek hayalperestlik olur.
Olayı hükümet endeksli düşündüğümüz sürece bir arpa boyu yol olamayız partizan bir tavır sergilemek son derece yanlış.
Mesele memleket meselisidir. Olayı böyle görmemiz lazım Yaşayacak başka Vatanımızda yok.
Bu arada Suriyeli korkaklara diyecek bir şeyim yok adamlar onursuzluğu seçiyor ne diyebilirim. Tabi yaşlı,kadın ve çocuklar için bir şey diyemem tabii ki
Bazı arkadaşlar hiç uğruna şehit felan demişler. Bu arada şehit olan kardeşlerimize ve Vatanımza karşı düpedüz saygısızlıktır buHiç uğruna değil arkadaşlar...
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exterminant 2 yıl
görev tamam: gaz alınmıştır
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MustafaC53 2 yıl
Ulan binlerce kilometre öteden adam yanı başımızdaki ülkeye operasyon yapıyor gıkınız çıkmıyor, Türkiye 2 bomba attı diye çığırtkanlık yapıyorsunuz.
Evinize bitişik evde yangın varken, nasıl olsa benim evim yanmıyor diyip yan gelip yatarsınız siz, mantığınız bu.
Ulan binlerce kilometre öteden adam yanı başımızdaki ülkeye operasyon yapıyor gıkınız çıkmıyor, Türkiye 2 bomba attı diye çığırtkanlık yapıyorsunuz.Evin...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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merveyanar 2 yıl
gururumuz
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kadirirdem 2 yıl
Gelen şehit haberlerinden sonra sevinsem mi üzülsem mi bilemedim :(((
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xabc 2 yıl
bazı kişiler düne kadar türkiye işide yardım ediyor diyerek türkiyeyi batıya şikayet etmiş, türkiyeyi küçük düşürmek istemiş, devleti zor durumda bırakmış, işidle mücadeleye zorlamış, amerikanın elini güçlendirmiş, bütün türkiye düşmanlarına yalanlarla ve iftiralarla malzeme üretmiştir. şimdi tsk işid ile mücadele ediyor ama bu sefer de aynıkişiler niye işide saldırıyoruz diyor. bunlara nasıl yaranılacağı konusunda yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır, kalmaya da mahkumdur. çünkü bunların tek derdi bağcıyı dövmektir. içlerindeki kin ve nefret beyinlerini çürütmüş, midelerini eritmiştir. şifa bulmaz ağır hastalıklara yakalanmışlardır
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classf2re 2 yıl
IQ = [0,1) tanım kümesini sağlayan ergenler veya asker kaçağı olan sosyal medya kahramanları politika uzmanı oluyor, ülke kurtarıyor, ahkam kesiyor. Tabi yalayıp yutmuşsun İngiliz, siyonist yazması tarihi, 1923 de birden ortaya çıktığını sanıyorsun bu devletin. Kitap okumamışsın,araştırmamışsın, kapitalizm ne demek, NATO ne demek, BM, AB ne demek, IMF ne demek bilmiyorsun.İnternetten, tv den gördüğün haberlere yapıyorsun yorumu,acıtasyonu, duyar kasıyorsun alıyorsun binlerce "like" " rt" ondan sonra gururlanıp kibirleniyorsun. Benim ulan diyorsun. Benim aklım, benim fikrim, ülke öyle yönetilmez diyorsun. Sende hakısın! Seni şişirenler utansın!
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infom@n 2 yıl
F16 vurmadı Tayyip vurdu.
Bayraktar görmedi Tayyip gördü.
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MustafaC53 2 yıl
Ulan binlerce kilometre öteden adam yanı başımızdaki ülkeye operasyon yapıyor gıkınız çıkmıyor, Türkiye 2 bomba attı diye çığırtkanlık yapıyorsunuz.
Evinize bitişik evde yangın varken, nasıl olsa benim evim yanmıyor diyip yan gelip yatarsınız siz, mantığınız bu.
1 Yanıt Yanıtla +23
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infom@n 2 yıl MustafaC53

14 şehit senin evine gelmediği için ancak böyle boş boş konuşursun.
Her şey menfaat, propaganda yapıyorsun ama güzel sıcak yatağından ve bilgisayar klavyenden ayrılamıyorsun.
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QuexSeeL 2 yıl
Bayraktar SİHA değil miydi? Neden F-16 ile hedef vuruluyor mühimmatı mı bitmiş? Yoksa hala silahsız İHA mı üretiyorlar?
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FlyingUnderpants 2 yıl
Savunma Sanayi haberlerine EVET, hükümet veya TSK'nın iletişim ve propaganda organı olmaya HAYIR.
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Berringer 2 yıl
Bazı arkadaşlar hiç uğruna şehit felan demişler. Bu arada şehit olan kardeşlerimize ve Vatanımza karşı düpedüz saygısızlıktır bu
Hiç uğruna değil arkadaşlar. Sınıra çok uzak bir bölge değil El-Bab orada güvenli bir bölge oluşturarak Daeş ve ypg gibi terörist unsurların Türkiye girişinin önünü tamamen kesmek amaç.
Yani biz bugün orada o müdahaleye yapmazsak yarın oradaki savaş tamamen topraklarımızın içine girmiş olacak yani hiç uğruna değil
Bazı arkadaşlar diyecek Türkiye nin içinde zaten savaş var canım.
Kusura bakmayın böyle ateş çemberi bir coğrafyada yaşayıpta her şey güllük gülüstanlık olmasını beklemek hayalperestlik olur.
Olayı hükümet endeksli düşündüğümüz sürece bir arpa boyu yol olamayız partizan bir tavır sergilemek son derece yanlış.
Mesele memleket meselisidir. Olayı böyle görmemiz lazım Yaşayacak başka Vatanımızda yok.
Bu arada Suriyeli korkaklara diyecek bir şeyim yok adamlar onursuzluğu seçiyor ne diyebilirim. Tabi yaşlı,kadın ve çocuklar için bir şey diyemem tabii ki
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exterminant 2 yıl
görev tamam: gaz alınmıştır
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