Bayraktar gördü, Türk F-16'ları böyle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte 24 Ağustos 2016 tarihinde başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü IŞİD'in elinden alınması amacıyla kuşatılan El Bab üzerinde milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları da uçarak mehmetçiğe istihbarat sağlıyor.
Harekatla ilgili servis edilen yeni görüntülerde Bayraktar TB2'nin IŞİD'in silahlı aracını tespit ve takip ettiği görülüyor. Bayraktar tarafından verilen istihbarat doğrultusunda Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları silahlı aracı bombardımanla etkisiz hale getiriyor.
24 saat havada kalabiliyor
24 bin feet uçuş irtifasına ve 24 saat havada kalış süresine sahip olan Bayraktar TB2, 150 kilometre mesafeden kontrol edilebiliyor. Belirli aralıklarla yerleştirilecek antenler vasıtasıyla menzili yükseltilebilecek olan Bayraktar TB2, hangardan çıkarıldıktan sonra pist başına taksiyi otomatik olarak yapmasının yanı sıra kalkışını da otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Kalkış sonrası uçuşunu da otomatik gerçekleştirebilen Bayraktar, yine inişini de aynı şekilde gerçekleştirip taksi yapabiliyor. Bu özelliğiyle ön plana çıkan Bayraktar'ın, personel tarafından yalnızca hangar dışına çıkarılması yetiyor.
Silahlı versiyonu da geliştirilen ve terörle mücadelede kullanılan Bayraktar TB2 çok sayıda teröristi etkisiz hale getirilmişti. Şuanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 12 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde ise 6 adet Bayraktar TB2 bulunuyor.
https://twitter.com/BaykarMakina/status/811668710293434373 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiç uğruna değil arkadaşlar. Sınıra çok uzak bir bölge değil El-Bab orada güvenli bir bölge oluşturarak Daeş ve ypg gibi terörist unsurların Türkiye girişinin önünü tamamen kesmek amaç.
Yani biz bugün orada o müdahaleye yapmazsak yarın oradaki savaş tamamen topraklarımızın içine girmiş olacak yani hiç uğruna değil
Bazı arkadaşlar diyecek Türkiye nin içinde zaten savaş var canım.
Kusura bakmayın böyle ateş çemberi bir coğrafyada yaşayıpta her şey güllük gülüstanlık olmasını beklemek hayalperestlik olur.
Olayı hükümet endeksli düşündüğümüz sürece bir arpa boyu yol olamayız partizan bir tavır sergilemek son derece yanlış.
Mesele memleket meselisidir. Olayı böyle görmemiz lazım Yaşayacak başka Vatanımızda yok.
Bu arada Suriyeli korkaklara diyecek bir şeyim yok adamlar onursuzluğu seçiyor ne diyebilirim. Tabi yaşlı,kadın ve çocuklar için bir şey diyemem tabii ki
Evinize bitişik evde yangın varken, nasıl olsa benim evim yanmıyor diyip yan gelip yatarsınız siz, mantığınız bu.