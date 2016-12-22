Bayraktar gördü, Türk F-16'ları böyle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte 24 Ağustos 2016 tarihinde başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü IŞİD'in elinden alınması amacıyla kuşatılan El Bab üzerinde milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları da uçarak mehmetçiğe istihbarat sağlıyor.

Harekatla ilgili servis edilen yeni görüntülerde Bayraktar TB2'nin IŞİD'in silahlı aracını tespit ve takip ettiği görülüyor. Bayraktar tarafından verilen istihbarat doğrultusunda Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları silahlı aracı bombardımanla etkisiz hale getiriyor.

24 saat havada kalabiliyor

24 bin feet uçuş irtifasına ve 24 saat havada kalış süresine sahip olan Bayraktar TB2, 150 kilometre mesafeden kontrol edilebiliyor. Belirli aralıklarla yerleştirilecek antenler vasıtasıyla menzili yükseltilebilecek olan Bayraktar TB2, hangardan çıkarıldıktan sonra pist başına taksiyi otomatik olarak yapmasının yanı sıra kalkışını da otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Kalkış sonrası uçuşunu da otomatik gerçekleştirebilen Bayraktar, yine inişini de aynı şekilde gerçekleştirip taksi yapabiliyor. Bu özelliğiyle ön plana çıkan Bayraktar'ın, personel tarafından yalnızca hangar dışına çıkarılması yetiyor.

Silahlı versiyonu da geliştirilen ve terörle mücadelede kullanılan Bayraktar TB2 çok sayıda teröristi etkisiz hale getirilmişti. Şuanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 12 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde ise 6 adet Bayraktar TB2 bulunuyor.

https://twitter.com/BaykarMakina/status/811668710293434373