Yerli siber güvenlik girişimi ATAR dünyaya açılıyor

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Yerli siber güvenlik şirketlerinden Innovera tarafından geliştirilen ATAR, ATAR Labs isimli yeni şirket yapısıyla faaliyetlerini global çapta sürdürecek.

ATAR, uluslararası pazarlarda varlığını derinleştirmek üzere Diffusion Capital Partners’tan (DCP) Türkiye tarihinin en büyük çekirdek yatırımlarından birini aldı ve ATAR Labs adı ile şirketleşti. ATAR LABS’a 2.5 milyon Euroluk yatırım yapıldı. Yatırım sonucunda BAE, Avrupa ve İngiltere’ye ofisler kurulacak.

ATAR, Türkiye’nin önemli firmalarına ve kamu kuruluşlarına siber güvenliği sağlamak amacıyla danışmanlık, teknoloji ve saha hizmetleri sağlamaktadır. Farklı siber güvenlik ürünleri ile bir arada çalışmaya imkan tanıyan yenilikçi bir altyapısı bulunmaktadır. Kurumlar farklı ürünler kullanıyor olsa dahi ATAR sayesinde siber güvenliği sağlıyor ve hızlı sonuçlar elde edebiliyor. ATAR’ın gelecek planları, ATAR Labs adıyla bu başarıyı yurt dışına taşımak üzerine kurulu.