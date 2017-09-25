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Yerli siber güvenlik girişimi ATAR dünyaya açılıyor

Farklı güvenlik ürünleri ile bir arada çalışabilen yerli siber güvenlik teknolojilerinden ATAR, yurtdışından büyük bir yatırım aldı. Bu yatırım sonucunda firma hizmetlerini küresel çapta genişletecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli siber güvenlik girişimi ATAR dünyaya açılıyor
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Yerli siber güvenlik şirketlerinden Innovera tarafından geliştirilen ATAR, ATAR Labs isimli yeni şirket yapısıyla faaliyetlerini global çapta sürdürecek.
ATAR, uluslararası pazarlarda varlığını derinleştirmek üzere Diffusion Capital Partners’tan (DCP) Türkiye tarihinin en büyük çekirdek yatırımlarından birini aldı ve ATAR Labs adı ile şirketleşti. ATAR LABS’a 2.5 milyon Euroluk yatırım yapıldı. Yatırım sonucunda BAE, Avrupa ve İngiltere’ye ofisler kurulacak.

ATAR, Türkiye’nin önemli firmalarına ve kamu kuruluşlarına siber güvenliği sağlamak amacıyla danışmanlık, teknoloji ve saha hizmetleri sağlamaktadır. Farklı siber güvenlik ürünleri ile bir arada çalışmaya imkan tanıyan yenilikçi bir altyapısı bulunmaktadır. Kurumlar farklı ürünler kullanıyor olsa dahi ATAR sayesinde siber güvenliği sağlıyor ve hızlı sonuçlar elde edebiliyor. ATAR’ın gelecek planları, ATAR Labs adıyla bu başarıyı yurt dışına taşımak üzerine kurulu.


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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Senin ATARın kime


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kadirirdem 1 yıl
İsim bence güzel olmuş.
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DH Misafiri 1 yıl
reklam kokan hareketler.
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isakoc 1 yıl DH Misafiri
boş beyin kokan hareketler bu yorumlar.
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x2yk 1 yıl
Şimdi biri çıkar der ki; bu ATAR 'da Windows 'ta geliştirildi nasıl yüzde 100 olabiliyor ki koyunlar inanır buna anca... diye mesaj atarak kendini bir şey sanmış olur..
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bahner 1 yıl
Son kullanıcıyı ilgilendiren bir güvenlik yazılımı değil sanırım.
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zunerall 1 yıl
Biraz daha son kullanıcıya yönelik bilgi verseydiniz keşke. Bir paragrafta nedir, ne değildir, salt yazılım mı yoksa donanımsal bir bileşeni de mi var? Gibi, gibi, gibi...

Hoş az önce kendi sitelerine de baktım, Türkçe dil seçeneği dahi koymamışlar. Onlar da anlatmış, anlatmış geçmiş. Şöyle koruyoruz, böyle ediyoruz vs.
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gurkanse 1 yıl

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MHEC 1 yıl
bir kere de düzgün bisim koyun yav
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mugurgok 1 yıl
Türkiye yine dış devletlere ATAR yapacak anlaşılan
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Senin ATARın kime


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muroooo19 1 yıl
bizde yatırım alıcak ve bu günleri görecektik öle mi :)
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