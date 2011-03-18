Yeston 2.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini gösterdi

Geçtiğimiz günlerde 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini tanıtan Çin merkezli donanım üreticisi Yeston, özel tasarımlı ekran kartlarını tanıtmaya devam ediyor. Firmanın yakında kullanıma sunmayı planladığı GeForce GTX 570 tabanlı yeni model, yüksek bellek kapasitesi, soğutucusu ve özelleştirilmiş diğer detaylarıyla merak uyandırma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Nvidia'nın GF110 GPU'sunun güç verdiği yeni mode, referans tasarım GeForce GTX 570 ile kıyaslandığında daha kısa baskılı devreye ve 12+2 fazlı güç tasarımına sahip. Arctic Cooling tarafından üretilen çift fana sahip kaslı soğutucusu ile dikkat çeken kart aynı zamanda bu nedenle üç slotluk alan işgal ediyor.

Standart olarak 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen referans tasarımlı GeForce GTX 570'den farklı olarak 2560MB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartının saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak 92mm çapındaki çift fan ile hız aşırtma konusunda da iddialı olunduğu bildiriliyor. Bağlantı özellikleriyle de farklılaşan kart üzerinde iki adet DVI ile birlikte bir adet HDMI ve bir adet DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen kartın, fiyatı ise henüz bilinmiyor.