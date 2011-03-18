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Yeston 2.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,9b
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28
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeston 2.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini gösterdi
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Geçtiğimiz günlerde 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini tanıtan Çin merkezli donanım üreticisi Yeston, özel tasarımlı ekran kartlarını tanıtmaya devam ediyor. Firmanın yakında kullanıma sunmayı planladığı GeForce GTX 570 tabanlı yeni model, yüksek bellek kapasitesi, soğutucusu ve özelleştirilmiş diğer detaylarıyla merak uyandırma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Nvidia'nın GF110 GPU'sunun güç verdiği yeni mode, referans tasarım GeForce GTX 570 ile kıyaslandığında daha kısa baskılı devreye ve 12+2 fazlı güç tasarımına sahip. Arctic Cooling tarafından üretilen çift fana sahip kaslı soğutucusu ile dikkat çeken kart aynı zamanda bu nedenle üç slotluk alan işgal ediyor.

Standart olarak 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen referans tasarımlı GeForce GTX 570'den farklı olarak 2560MB GDDR5 bellekle donatılan ekran kartının saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak 92mm çapındaki çift fan ile hız aşırtma konusunda da iddialı olunduğu bildiriliyor. Bağlantı özellikleriyle de farklılaşan kart üzerinde iki adet DVI ile birlikte bir adet HDMI ve bir adet DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen kartın, fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Yeston 2.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini gösterdi
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Yeston 2.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini gösterdi
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Yeston 2.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 570 modelini gösterdi
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Virinom 8 yıl
GTX 570 Öküz Edition O Nası bişi 4 slot gibi duruyor
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Necessa®i 8 yıl
anammmmmmmmmmmmç ekran kartı dediğin böyle olur. hem özellikleri hemde görünüşü çok güzel. ve artistçe xD
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sdbz 8 yıl
4 katlı hamburger gibi...
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ghost recon advanced 8 yıl
kartın soğutucusu güzel duruyor ama çoğu kasaya zor olur
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Tanarri 8 yıl
ya şu gpu harcadıkları soğutucu blok kısmı kadar bide voltaj regülatörleri için harcaasalar ya tamam anladık gpu ısınıyo ama okadar büyük bi blok koyduktan sonra heleki bide 2 fan varsa kart hiç ısınmıyo bile ama voltaj regülatörleri kabak gibi açıkta duruyo emin olun o kısımlar gpu dan daha çok ısınıyo bi yüzey de oraya yapıp soğutucu blokla birleştirseler ya ?
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NecroCyber-777 8 yıl

Tanarri

ya şu gpu harcadıkları soğutucu blok kısmı kadar bide voltaj regülatörleri için harcaasalar ya tamam anladık gpu ısınıyo ama okadar büyük bi blok koyduktan sonra heleki bide 2 fan varsa kart hiç ısınmıyo bile ama voltaj regülatörleri kabak gibi açıkta duruyo emin olun o kısımlar gpu dan daha çok ısınıyo bi yüzey de oraya yapıp soğutucu blokla birleştirseler ya ?


bakıyorum da her postun eleştiri ne biçim adamsın sen ya
sen yap madem biliyorsun bazı şeyleri bana yorum yazmaya gelince iyi valla
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ANIL-D 8 yıl
kaç slot kaplıyo sırf bu kartlar için özel kasalar yapılcak aslında biraz daha uzatıp kasnın önündden çıkçak bir model yapsınlar önden alır havayı arkadan verir :D bunlar kısa
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SatisFacti0n 8 yıl
bu yeston türkiyeye gelmez yurt dışında yeston HD5770 X2 , Yeston HD4890 X2 Var.


GTX580 Modelide vardı bazı çin sitelerinde

Mesela Yeston Şöyle yapmış HD5770 X2 , 2 Adet HD5750 Performansı veriyormuş çünkü GPU Hızları Düşürülmüş.
HD4890X2de kesin hd4870 x2 hızında.
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Muhibbi- 8 yıl
Bence bu kadar abartmaya gerek yok yani standar tasarımlar yeterli yani madem hız aşırtacaksın,profesyonelsin tek slot su soğutma kullan
Benim görüşüm böle
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DH Misafiri 8 yıl
Birde şu kartın bit yazsalarda bizde bilsek....2.5 gb boş bit lazım
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Proximity 8 yıl
Sanki kaçak kat çıkmışlar gibi olmuş.
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adilazimdegilx 8 yıl

DH Misafiri

Birde şu kartın bit yazsalarda bizde bilsek....2.5 gb boş bit lazım

bit lazım değil sizin biraz öğrenmeniz lazım. Yine de söyleyeyim 320bit bu kart.

@grimmajow
cuk oturmuş bu tabir
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umutcanuygun 8 yıl
NAPTIN YİYEN YAV..
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SatisFacti0n 8 yıl
Sözde bu Yeston HD5770 X2 Çıkartacaktı Ne Oldu Hele Onu Bir Çıkartsın
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6.cadde 8 yıl
92mm çapında 2 fana sahip kocaman soğutucuya sahip ama bellekler açık. bellek soğutucuları da olsaydı iyi olurdu.
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UzmaN345 8 yıl
Fan yamuk duruyor ve sogutucunun tabanına bir bakın bakır yuzey bile tam puruzsuz deyil ve yongaya baglanan çelik yuzey bile kalitesi dusuk ve görunum tam bir hayal kırıklıgı para baglanmaz tam bir ÇIN malı olmuş ASUS MSI her zaman en iyi seçim bence
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Emre Demirel 8 yıl

UzmaN345

Fan yamuk duruyor ve sogutucunun tabanına bir bakın bakır yuzey bile tam puruzsuz deyil ve yongaya baglanan çelik yuzey bile kalitesi dusuk ve görunum tam bir hayal kırıklıgı para baglanmaz tam bir ÇIN malı olmuş ASUS MSI her zaman en iyi seçim bence




çok doğru hayır gelmez bundan
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Tony Tony 8 yıl
sogutucusu güzel
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ibrahimdincer 8 yıl
Sanki fanlar çalışınca kart yukarı doğru havalanacak gibi duruyor

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