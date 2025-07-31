SpaceX, patlamaların ardından Starship’in yeni uçuşu için hazırlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör SpaceX, Starship’i Ağustos ayı başında yapmayı planladığı test uçuşuna götürmek üzere Teksas’taki Starbase fırlatma alanına taşıdı. Son fırlatmalarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle SpaceX, tam yeniden kullanılabilir Starship’i geliştirme yolunda zor bir süreçten geçiyor. 2026’da yapılması planlanan Mars’a insansız görev öncesi bu uçuş, şirketin moral ve teknoloji açısından kritik bir başarıya ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Gözler yeni uçuşta

Tam Boyutta Gör Starship’in son uçuşu Mayıs ayında birçok teknik sorunla karşılaştı. Roket planlanan hıza ulaşsa da yakıt sızıntısı nedeniyle kontrolünü kaybetti ve iniş sırasında parçalandı. Mart ayında yapılan 8. uçuş ise Raptor motorlarından birindeki donanım arızası yüzünden başarısız olmuştu. Ocak ayındaki 7. testte ise üst aşamada oluşan beklenmedik titreşimler sebebiyle patlama yaşanmıştı.

Aynalar ile uzaydan yeryüzüne güneş ışığı yansıtılacak 17 sa. önce eklendi

Yaklaşan uçuş öncesinde de ciddi bir engel çıktı. SpaceX’in Starbase yakınlarındaki Massey tesisinde 18 Haziran’da, 52 metre uzunluğundaki Starship üst aşaması test standında patladı. Patlamanın sebebi, roketin yük bölmesindeki basınçlı azot tankındaki arıza olarak değerlendiriliyor.

SpaceX, roket geliştirme aşamasında genellikle iddialı ve hızlı takvimler belirleyip hata payı bırakıyor. Ancak Starship için artık işler değişmeli. 10. uçuşta roketin en azından dünyaya sağlam bir şekilde dönmesi bekleniyor. Çünkü NASA’nın Artemis Ay programındaki rolü ve SpaceX’in 2029’daki insanlı Mars görevi planları için Starship’in başarısı kritik önemde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: