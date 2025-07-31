SpaceX, patlamaların ardından Starship’in yeni uçuşu için hazırlanıyor

Gözler yeni uçuşta
Yaklaşan uçuş öncesinde de ciddi bir engel çıktı. SpaceX’in Starbase yakınlarındaki Massey tesisinde 18 Haziran’da, 52 metre uzunluğundaki Starship üst aşaması test standında patladı. Patlamanın sebebi, roketin yük bölmesindeki basınçlı azot tankındaki arıza olarak değerlendiriliyor.
SpaceX, roket geliştirme aşamasında genellikle iddialı ve hızlı takvimler belirleyip hata payı bırakıyor. Ancak Starship için artık işler değişmeli. 10. uçuşta roketin en azından dünyaya sağlam bir şekilde dönmesi bekleniyor. Çünkü NASA’nın Artemis Ay programındaki rolü ve SpaceX’in 2029’daki insanlı Mars görevi planları için Starship’in başarısı kritik önemde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: