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    SpaceX, patlamaların ardından Starship’in yeni uçuşu için hazırlanıyor

    SpaceX, Starship roketini önümüzdeki test uçuşu için hazırlıyor. Devasa roketin ve destekleyici güçlendiricisinin, 10. uçuşta sorunsuz kalması büyük önem taşıyor.

    SpaceX, Starship’in yeni uçuşu için hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Starship’i Ağustos ayı başında yapmayı planladığı test uçuşuna götürmek üzere Teksas’taki Starbase fırlatma alanına taşıdı. Son fırlatmalarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle SpaceX, tam yeniden kullanılabilir Starship’i geliştirme yolunda zor bir süreçten geçiyor. 2026’da yapılması planlanan Mars’a insansız görev öncesi bu uçuş, şirketin moral ve teknoloji açısından kritik bir başarıya ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

    Gözler yeni uçuşta

    SpaceX, Starship’in yeni uçuşu için hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Starship’in son uçuşu Mayıs ayında birçok teknik sorunla karşılaştı. Roket planlanan hıza ulaşsa da yakıt sızıntısı nedeniyle kontrolünü kaybetti ve iniş sırasında parçalandı. Mart ayında yapılan 8. uçuş ise Raptor motorlarından birindeki donanım arızası yüzünden başarısız olmuştu. Ocak ayındaki 7. testte ise üst aşamada oluşan beklenmedik titreşimler sebebiyle patlama yaşanmıştı.

    Yaklaşan uçuş öncesinde de ciddi bir engel çıktı. SpaceX’in Starbase yakınlarındaki Massey tesisinde 18 Haziran’da, 52 metre uzunluğundaki Starship üst aşaması test standında patladı. Patlamanın sebebi, roketin yük bölmesindeki basınçlı azot tankındaki arıza olarak değerlendiriliyor.

    SpaceX, roket geliştirme aşamasında genellikle iddialı ve hızlı takvimler belirleyip hata payı bırakıyor. Ancak Starship için artık işler değişmeli. 10. uçuşta roketin en azından dünyaya sağlam bir şekilde dönmesi bekleniyor. Çünkü NASA’nın Artemis Ay programındaki rolü ve SpaceX’in 2029’daki insanlı Mars görevi planları için Starship’in başarısı kritik önemde.

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