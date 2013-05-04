Yol analiz işlemleri, yeni geliştirilen PPS sistemi ile çok daha etkili yapılacak





Ülkemizde ya da dünyada taşıt trafinin bütün yükünü karşılayan araç yolları, üzerinde önemle durulması gereken ve düzenli kontrol edilmesi gereken mekanların başında geliyor. Üzerinde binlerce aracın seyahat ettiği yollar üzerinde en ufak bir bozukluk, kimsenin istemeyeceği olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir.

Bu amaçla Almanya merkezli Fraunhofer Enstitüsü Fiziksel Ölçüm Teknikleri araştırmacıları tarafından oluşturulan ve Pavement Profile Scanner (PPS) ismine sahip olan sistem, belirli bir araç üzerine konan ayakkabı kutusu büyüklüğünde ve 70°'lik açı ile 4 metrelik mesafeyi tarayabilen lazer yardımıyla yol üzerinde oluşmuş çukurları ya da onarıma ihtiyaç duyan çatlakları algılayabiliyor ve bu algılama/analiz işleminin saatte 100km hızla giden araçlar üzerinde bile yapılabildiği belirtiliyor. Lazerden çıkan ışınların geri dönme zamanına göre ölçüm yapabilen sistemin, 0.15 ile 0.3mm arasında doğruluk oranı sağlayabiidiği de teknik detaylar arasında yer alıyor.

Yollar üzerinde daha büyük problemler meydana gelmeden sorunları algıladığı için bölge ekonomilerine büyük katkılar sağladığı belirtilen ve şimdilik 1 MHz frekansında çalışan sistem, bu frekans değeri ile her saniyede 1 milyon ölçüm işlemini yerine getirebiliyor. İleride daha iyi sonuçlar ve ölçümler için 2 MHz frekans değeri üzerinde de çalışan araştırmacılar, hali hazırda mevcut olan sistem ile 2012 yılının ortasına kadar 15,000 km civarında karayolunu tarıyarak, sistemin işlerliğini kanıtlamış durumdalar.

http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2013/april/surveying-roads-at-100-km-per-h.html