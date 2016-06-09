Yolcu taşıyabilen ilk drone bu yıl gökyüzünde olacak

Yolcu taşıyan ilk drone yakında gökyüzünde olacak. Çin'de inşa edilen Ehang 184 isimli insansız hava aracı 23 dakika boyunca havada kalabiliyor. Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilenen prototip en çok konuşulan teknolojik ürünlerden biri olmayı başarmıştı. Ve Ehang şimdi Nevada Enstitüsü'ne bağlı Otonom Sistemler (NIAS) işbirliğiyle test uçuşlarına başlıyor.

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Nevada testleri bu yıl başlayacak fakat insanların bu testlerde uçup uçmayacağı henüz belli değil. Şirket henüz bu konuda bilgilendirme yapmadı. Drone saatte 100 km hızla 23 dakika uçabilliyor. Otopilot sistemine sahip hava aracı yolcuların uçmak istediği noktaya ulaşmak için Google Maps kullanıyor.

Ehang 184, engellerden kaçınmasını sağlayacak sensörlerle donatılmış durumda ancak uçuş sırasında yolcuların kontrolü devralmasının hiçbir yolu yok. Bu durum da hava aracının güvenliğiyle ilgili bazı soruları gündeme getirdi. Ancak Ehang Ocak ayında CNN'e yaptığı açıklamada drone'un otomatik bir acil iniş programına sahip olacağını ve ihtiyaç duyulması halinde yerden kumanda edilebileceğini söylemişti. Yolcu taşıyabilen drone modelinin 200 - 300 bin dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

http://www.techinsider.io/ehang-passenger-drone-2016-6