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Yolcu taşıyabilen ilk drone bu yıl gökyüzünde olacak

Tüketici Elektroniği Fuarı'nın en dikkat çeken teknolojik ürünlerinden biri olan Ehang 184 test uçuşlarına başlıyor. Yaklaşık 23 dakika havada kalabilen insansız hava aracı yolcu taşıyabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Yolcu taşıyan ilk drone yakında gökyüzünde olacak. Çin'de inşa edilen Ehang 184 isimli insansız hava aracı 23 dakika boyunca havada kalabiliyor. Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilenen prototip en çok konuşulan teknolojik ürünlerden biri olmayı başarmıştı. Ve Ehang şimdi Nevada Enstitüsü'ne bağlı Otonom Sistemler (NIAS) işbirliğiyle test uçuşlarına başlıyor.
Ayrıca Bkz. "Airbus şimdi de 3D baskılı mini uçak üretti"
Nevada testleri bu yıl başlayacak fakat insanların bu testlerde uçup uçmayacağı henüz belli değil. Şirket henüz bu konuda bilgilendirme yapmadı. Drone saatte 100 km hızla 23 dakika uçabilliyor. Otopilot sistemine sahip hava aracı yolcuların uçmak istediği noktaya ulaşmak için Google Maps kullanıyor.
Ehang 184, engellerden kaçınmasını sağlayacak sensörlerle donatılmış durumda ancak uçuş sırasında yolcuların kontrolü devralmasının hiçbir yolu yok. Bu durum da hava aracının güvenliğiyle ilgili bazı soruları gündeme getirdi. Ancak Ehang Ocak ayında CNN'e yaptığı açıklamada drone'un otomatik bir acil iniş programına sahip olacağını ve ihtiyaç duyulması halinde yerden kumanda edilebileceğini söylemişti. Yolcu taşıyabilen drone modelinin 200 - 300 bin dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

http://www.techinsider.io/ehang-passenger-drone-2016-6 Yorum Yaz
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ITTF 3 yıl en beğenilen
adım adım trafik karadan havaya kayıyor.
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brshr 3 yıl
Jetgiller de bizi görecek mi?
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ITTF 3 yıl
adım adım trafik karadan havaya kayıyor.
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Guest-729A1C3F3 3 yıl
Adamlar kişisel hava araçlarına geçtiler, bizim daha otomobilimiz yok.

Güzel haber. Trafik akışı nasıl olacak acaba cidden merak ediyorum,

Her yere artık Kule koyarlar
İniş izni istiyorum kule
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DH Misafiri 3 yıl
şu pil meselesi hallolmadı gitti
1 kw lık kalem pilleri ilk olarak bizim yapmamız lazım
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abraxsas 3 yıl
Daha önce bunu söyleyen olmuştu, o pervaneler çok sakat,yanlışlıkla pervaneye takılsan geçmiş olsun.
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Master_Evil 3 yıl
fiyatı şimdilik kullanılamaz kılmış
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spacemonkey 3 yıl
Lutfen mubarek ayda bu tarz haberlerle kafa karistirmayn. Ilk once yegenim agzima osurdu orucum bozulurmu sorusu netlik kazansin sonra bunlarla ilgilenicez. Aceleye gerek yok.
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Batuist 3 yıl
o şimdi drone'dan ziyade helikopterin modifiyeli hali olmuş..
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kadirirdem 3 yıl
bunlar uçan arabanın kokuları...
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berkayjan 3 yıl
Aynı paraya helikopter alınır. Şaka mı bu?
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Jeopol 3 yıl
artik carpisan hava araclari gorecegiz. karayolu tasimaciligi, demiryolu tasimaciligindan sonra ikinci guvenli yol olacak
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Logic_Man 3 yıl berkayjan
berkayjan

Aynı paraya helikopter alınır. Şaka mı bu?

Helikopter için pilota ihtiyacınız var. Bu araçta pilota ihtiyaç yok. Aradaki fark bu.
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HMFI 3 yıl
200-300 bin dolar, maksimum 25-30 kilometre. Yolculuk amacıyla kullanılması için menzil konusunda daha çook yol katetmesi gerekiyor.
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brshr 3 yıl
Jetgiller de bizi görecek mi?
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ITTF 3 yıl en beğenilen
adım adım trafik karadan havaya kayıyor.
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A.F.Y.D 3 yıl ITTF
havadaki trafik aklıma geliyor da ölüm ihtimali %100 artıyor.
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