Oldukça ürpertici! Gerçek kuş gibi görünen casus drone devri başlıyor

Gerçek kuş gibi görünen drone
Ornithopter olarak adlandırılan bu tür dronlar kuşlardaki gibi çırpılabilen kanatlara sahip. Genellikle bu tür kuş benzeri dronlarda sentetik malzemeler kullanılıyordu ancak New Mexico Tech şirketi olayı bir adım daha ileriye taşıyor. Araştırmacılar tahnitçilik ile drone parçalarını bir araya getirmeye karar verdi. Ortaya çıkartılan ürün ise neredeyse bir kuş gibi kanat çırpıyor ve hareket ediyordu.
Bu gerçekçi hareket için araştırmacılar modellerin rüzgârda nasıl kanat çırptığını gözlemlemek için aerodinamik simülatörler kullandı. Ancak yapılan optimizasyonlara rağmen elbette bir kuş gibi verimli bir uçuş tekniğine ulaşılamadı. Araştırmacılar daha esnek kanat mekanizmaları ve daha sessiz mekanik parçalar sayesinde bu tür dronların kullanım alanlarının daha da geliştirilebileceğini söylüyor.
Şimdilik drone kuşların ayakları bulunmuyor. İlerleyen araştırma dönemlerinde uçuşu daha esnek hale getirmek için dronlara ayak da takmak isteniyor. Bu sayede dronun daha fazla pil tüketmesinin önüne geçilebileceği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.