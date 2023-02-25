Oldukça ürpertici! Gerçek kuş gibi görünen casus drone devri başlıyor

Tam Boyutta Gör Araştırmacılardan oluşan bir ekip, doldurulmuş ölü kuşların bedenlerinden başarılı bir şekilde dronlar geliştirdi. Biraz ürkütücü olsa da ekip üyeleri, bu tür dronların bir gün hayvanları fark edilmeden izlemek için kullanılabileceğine inanıyor. Öte yandan tıpkı gerçek kuş gibi görünen ve davranan bu dronlar casusluk endişesine neden oldu.

Gerçek kuş gibi görünen drone

Ornithopter olarak adlandırılan bu tür dronlar kuşlardaki gibi çırpılabilen kanatlara sahip. Genellikle bu tür kuş benzeri dronlarda sentetik malzemeler kullanılıyordu ancak New Mexico Tech şirketi olayı bir adım daha ileriye taşıyor. Araştırmacılar tahnitçilik ile drone parçalarını bir araya getirmeye karar verdi. Ortaya çıkartılan ürün ise neredeyse bir kuş gibi kanat çırpıyor ve hareket ediyordu.

Bu gerçekçi hareket için araştırmacılar modellerin rüzgârda nasıl kanat çırptığını gözlemlemek için aerodinamik simülatörler kullandı. Ancak yapılan optimizasyonlara rağmen elbette bir kuş gibi verimli bir uçuş tekniğine ulaşılamadı. Araştırmacılar daha esnek kanat mekanizmaları ve daha sessiz mekanik parçalar sayesinde bu tür dronların kullanım alanlarının daha da geliştirilebileceğini söylüyor.

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Şimdilik drone kuşların ayakları bulunmuyor. İlerleyen araştırma dönemlerinde uçuşu daha esnek hale getirmek için dronlara ayak da takmak isteniyor. Bu sayede dronun daha fazla pil tüketmesinin önüne geçilebileceği düşünülüyor.

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Gerçek kuş gibi görünen casus dronlar geliştirildi