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    Oldukça ürpertici! Gerçek kuş gibi görünen casus drone devri başlıyor

    Drone teknolojileri her geçen gün daha çok gelişiyor. Bir grup araştırmacı kanat çırparak uçan dronlarda devrimsel bir adım atarak tahnitçilik sayesinde ölü kuşları drone olarak diriltti.
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    Gerçek kuş gibi görünen casus dronlar geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılardan oluşan bir ekip, doldurulmuş ölü kuşların bedenlerinden başarılı bir şekilde dronlar geliştirdi. Biraz ürkütücü olsa da ekip üyeleri, bu tür dronların bir gün hayvanları fark edilmeden izlemek için kullanılabileceğine inanıyor. Öte yandan tıpkı gerçek kuş gibi görünen ve davranan bu dronlar casusluk endişesine neden oldu.

    Gerçek kuş gibi görünen drone

    Ornithopter olarak adlandırılan bu tür dronlar kuşlardaki gibi çırpılabilen kanatlara sahip. Genellikle bu tür kuş benzeri dronlarda sentetik malzemeler kullanılıyordu ancak New Mexico Tech şirketi olayı bir adım daha ileriye taşıyor. Araştırmacılar tahnitçilik ile drone parçalarını bir araya getirmeye karar verdi. Ortaya çıkartılan ürün ise neredeyse bir kuş gibi kanat çırpıyor ve hareket ediyordu.

    Bu gerçekçi hareket için araştırmacılar modellerin rüzgârda nasıl kanat çırptığını gözlemlemek için aerodinamik simülatörler kullandı. Ancak yapılan optimizasyonlara rağmen elbette bir kuş gibi verimli bir uçuş tekniğine ulaşılamadı. Araştırmacılar daha esnek kanat mekanizmaları ve daha sessiz mekanik parçalar sayesinde bu tür dronların kullanım alanlarının daha da geliştirilebileceğini söylüyor.

    Şimdilik drone kuşların ayakları bulunmuyor. İlerleyen araştırma dönemlerinde uçuşu daha esnek hale getirmek için dronlara ayak da takmak isteniyor. Bu sayede dronun daha fazla pil tüketmesinin önüne geçilebileceği düşünülüyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 7 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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