Yörüngede 718 gün geçiren uzay aracı geri döndü

OTV programı kapsamında yörüngeye fırlatılan X-37B Orbital Test Vehicle, yörüngede tam 718 gün geçirmesinin ardından NASA’ya ait olan Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility’ye iniş yaptı. Yörüngede neredeyse 2 sene geçirerek OTV programı dahilinde yörüngede geçirilen toplam gün sayısını 2085’e yükselten uzay aracı, NASA’nın planlarına göre daha erken bir tarihte Dünya’ya dönüş yapacaktı. NASA, açıklanmayan bir nedenden ötürü uzay aracını daha uzun süre yörüngede tutmaya karar vermişti. Bu kararın ardından normal koşullarda Şubat ayında iniş yapması beklenen araç birkaç ay daha yörüngede kaldı.

Boeing tarafından üretilmiş olan ve yeniden kullanılabilen uzay aracı, görevinin uzaması ve tüm dikkatli üzerine çekmesinin yanı sıra önceki görevinde elde ettiği en uzun süre yörüngede kalma rekorunu da kırmış oldu. Uzay aracının önceki rekoru 674 gündü.

Air Force, X-37B’yi beşinci görevi için hazırlamaya başladı. Uzay aracının 2017’nin sonlarına doğru Florida’daki Cape Canaveral Air Force Station’dan fırlatılması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/05/07/x-37b-lands-at-space-shuttle-facility/