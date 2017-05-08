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Yörüngede 718 gün geçiren uzay aracı geri döndü

X-37B Orbital Test Vehicle isimli uzay aracı, yörüngede neredeyse 2 sene geçirmesinin ardından iniş yaptı. Uzay aracının yörüngede durma süresi açıklanmayan bir nedenden ötürü uzatılmıştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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OTV programı kapsamında yörüngeye fırlatılan X-37B Orbital Test Vehicle, yörüngede tam 718 gün geçirmesinin ardından NASA’ya ait olan Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility’ye iniş yaptı. Yörüngede neredeyse 2 sene geçirerek OTV programı dahilinde yörüngede geçirilen toplam gün sayısını 2085’e yükselten uzay aracı, NASA’nın planlarına göre daha erken bir tarihte Dünya’ya dönüş yapacaktı. NASA, açıklanmayan bir nedenden ötürü uzay aracını daha uzun süre yörüngede tutmaya karar vermişti. Bu kararın ardından normal koşullarda Şubat ayında iniş yapması beklenen araç birkaç ay daha yörüngede kaldı.

Boeing tarafından üretilmiş olan ve yeniden kullanılabilen uzay aracı, görevinin uzaması ve tüm dikkatli üzerine çekmesinin yanı sıra önceki görevinde elde ettiği en uzun süre yörüngede kalma rekorunu da kırmış oldu. Uzay aracının önceki rekoru 674 gündü.

Air Force, X-37B’yi beşinci görevi için hazırlamaya başladı. Uzay aracının 2017’nin sonlarına doğru Florida’daki Cape Canaveral Air Force Station’dan fırlatılması bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/05/07/x-37b-lands-at-space-shuttle-facility/ Yorum Yaz
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Yosunluel 2 yıl en beğenilen
Aletin Van Allen Bağları'ndan üzerine aldığı radyasyon yüzünden, yer ekibi karbon partiküllü elbise giymiş. Yüksek irtifada kutba yakın uçuşlarda pilotlar da radyasyon alır. There is no exit from earth.
Aletin Van Allen Bağları'ndan üzerine aldığı radyasyon yüzünden, yer ekibi karbon partiküllü elbise giymiş. Yüksek irtifada kutba yakın uçuşlarda pilotlar da ra...
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dunerunner 2 yıl
ileri dönecek hali yok ya :)
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Yosunluel 2 yıl en beğenilen
Aletin Van Allen Bağları'ndan üzerine aldığı radyasyon yüzünden, yer ekibi karbon partiküllü elbise giymiş. Yüksek irtifada kutba yakın uçuşlarda pilotlar da radyasyon alır. There is no exit from earth.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Lews Therin Telamon 2 yıl Yosunluel
DemirAlkan
Aletin Van Allen Bağları'ndan üzerine aldığı radyasyon yüzünden, yer ekibi karbon partiküllü elbise giymiş. Yüksek irtifada kutba yakın uçuşlarda pilotlar da radyasyon alır. There is no exit from earth.

Van Allen'ın kendisi Ay'a gitmek mümkündür derken sana ne oluyor ki?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hanox 2 yıl
Şu amerikan'ın yaptıklarını bir bilsek günlerce şaşkınlıktan uyuyamayız,
adamlar bilimi her yönüyle kullanıyor.
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nebulabado 2 yıl
Muhtemelen gelişmiş bir SAR radarı ile yer yüzeyinin görüntülerini çekmiştir. Etrafındaki askerlerin giyindikleri NBC kıyafetlerine bakılırsa çok sayıda manevra yapması için olsa gerek yakıt olarak HIDRAZIN kullanıyor olmalı. 90'lı yıllarda uzay mekiği görevlerinde SAR radarları ile yeryüzü haritalama görevleri yapılmıştı. Şimdi daha gelişmiş radarlar ile bu bilgileri güncelliyor olmalılar.
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emir kustirika 2 yıl
x-37b :Biraz daha istihbarat ailiyim geliyorum cnmm
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sniper23 2 yıl
Acaba ne sonuçlar çıktı ?
X-37B'in aktivitelerini ABD gizli tutuyordu, elde sadece iddialar var.
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