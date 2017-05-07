Türkiye'nin ilk milli kamikaze droneları tanıtıldı

Asimetrik harp ve terörle mücadelede büyük bir öneme sahip olmaya başlayan kamikaze dronelar artık Türk Silahlı Kuvvetlerine de hizmet verecek. STM tarafından geliştirilen Alpagu ve Kargu düşman hedefine görüntü vermeksizin saldırı düzenleme imkanı sunuyor.
Tek er tarafından kullanılabilen ve azami 45 saniyede hazır hale getirilen Alpagu, 5 kilometre menzile sahip. 400 metre irtifaya kadar yükselebilen Alpagu 10 dakika havada kalabiliyor. Burun kısmındaki patlayıcı ile hedefini kamikaze saldırısı yaparak etkisiz hale getiren Alpagu, 3.7 kilogram ağırlığa sahip. Saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen kamikaze drone Alpagu, eski Türkçe'de “tek başına düşmana saldıran yiğit” anlamına geliyor.
STM tarafından geliştirilen bir diğer kamikaze drone olan Kargu ise Alpagudan farklı olarak sabit kanat değil döner kanat olarak karşımıza çıkıyor. Yine Alpagu gibi tek er tarafından kullanılabilen
Kargu, düşman hedefini hassas bir şekilde vurabiliyor. Lazer mesafe bulucu, görev iptal ve acil imha gibi özellikleri bulunan Kargu'nun özellikle sınır bölgelerinde ve terörle mücadelede kullanılması bekleniyor.
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Daha az tüketim yaparak daha fazla elektrik ürettik. Daha ucuza evlerinizi ısıtan yatırımlar yapılıyor haberleri çıkmıyor yada yapılmıyor mu?
Ne bileyim her şey silah mı? Ha bu tür silahları geliştirip, üretip dışarıdan almayı bırakırsak bütçe açılır diyecem fazla vergi alındı diye halkına vergiyi iade eden devletle sadece gariban halkın (gariban diyorum zengin vergi kaçırmanın yollarını buluyor ve uyguluyor olan halkın cebinde ki 3 kuruşa oluyor) cebinden ZORLA alınan vergilerle geçinen devlet varken ZOR.
Ülke 30 40 yıldır bu haberleri beklediğinden olabilir mi?
youtube.com/...
Bu ülkemizin güvenliği için yılda harcadığı rakam.
Milli güvenlik neden önemli başka ülkelerin emri altına girmeyelim diye önemli.
Bu tür projeleri yurt dışından aldığın para ile kendi ülkende aldığın para arasında fark var. Kendi ülkende daha ucuza üretip, daha BAĞIMSIZ şekilde hareket etmek varken başkalarına milyonlarca dolar ödeyip onlardan izinsiz kullanamıyorsun.
Paranın yurt dışına çıkması yerine ülke içinde kalması bile sana değer kazandırırken bu yorum oldukça saçma değil mi?
Dışarıdan 90.000 tane drone alacağına kendi ülkenden aynı fiyata 90.001 Alpagu alsan savunma bütçeni daha verimli kullanmış olursun ve halk da kazanır.
Boş konuşuyorsun. Diğer yandan açıklayıcı bir şekilde diğer arkadaşlar kaygılarını gidermiş olmalı...
Battlefield'da az kullanmıyorlar bunları , C4'ü açtım şimdi UCAV açmak istiyorum çok Troll abi ya :D
Neyse sadede gelelim bence güzel olur yani :D
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