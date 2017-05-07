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Türkiye'nin ilk milli kamikaze droneları tanıtıldı

Savunma,Teknoloji ve Mühendislik AŞ (STM), sınır güvenliği ve asimetrik harpte kullanılabilecek olan Türkiye'nin ilk milli kamikaze droneları Alpagu ve Karguyu IDEF 2017 fuarında ilk kez sergileyecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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1
39
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Asimetrik harp ve terörle mücadelede büyük bir öneme sahip olmaya başlayan kamikaze dronelar artık Türk Silahlı Kuvvetlerine de hizmet verecek. STM tarafından geliştirilen Alpagu ve Kargu düşman hedefine görüntü vermeksizin saldırı düzenleme imkanı sunuyor.
Tek er tarafından kullanılabilen ve azami 45 saniyede hazır hale getirilen Alpagu, 5 kilometre menzile sahip. 400 metre irtifaya kadar yükselebilen Alpagu 10 dakika havada kalabiliyor. Burun kısmındaki patlayıcı ile hedefini kamikaze saldırısı yaparak etkisiz hale getiren Alpagu, 3.7 kilogram ağırlığa sahip. Saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen kamikaze drone Alpagu, eski Türkçe'de “tek başına düşmana saldıran yiğit” anlamına geliyor. 
Türkiye'nin ilk milli kamikaze droneları tanıtıldı
 
STM tarafından geliştirilen bir diğer kamikaze drone olan Kargu ise Alpagudan farklı olarak sabit kanat değil döner kanat olarak karşımıza çıkıyor. Yine Alpagu gibi tek er tarafından kullanılabilen
Kargu, düşman hedefini hassas bir şekilde vurabiliyor. Lazer mesafe bulucu, görev iptal ve acil imha gibi özellikleri bulunan Kargu'nun özellikle sınır bölgelerinde ve terörle mücadelede kullanılması bekleniyor.
 

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Ulfast 2 yıl en beğenilen
Türkçe isimler verilmesi hoşuma gidiyor.
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genpoker 2 yıl
Guzel haber en azindan diger fuzelerden vs. ucuz olur.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
eğitimli birimler tarafından doğru şekilde kullanılırsa birçok şeyi değiştirebilir.
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DH Misafiri 2 yıl
Deneyimli kamikaze pilotu böyle olunuyormuş demek ki :)
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Hasegawa 2 yıl
MAdem laser gudumlu hedefe carpip patlamasi icin degil de hedefe 10 metre kala patlamasi icin gelistirmek lazim. Misket bombasi misali butun grubu telef edeceksin.
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CENS. 2 yıl
Tamam bu tür askeri gelişimler çok önemli devletin ve milletin savunulması için ama neden devlet sadece askeri yatırımlar yapıyor diye haberler ortaya çıkıyor.
Daha az tüketim yaparak daha fazla elektrik ürettik. Daha ucuza evlerinizi ısıtan yatırımlar yapılıyor haberleri çıkmıyor yada yapılmıyor mu?
Ne bileyim her şey silah mı? Ha bu tür silahları geliştirip, üretip dışarıdan almayı bırakırsak bütçe açılır diyecem fazla vergi alındı diye halkına vergiyi iade eden devletle sadece gariban halkın (gariban diyorum zengin vergi kaçırmanın yollarını buluyor ve uyguluyor olan halkın cebinde ki 3 kuruşa oluyor) cebinden ZORLA alınan vergilerle geçinen devlet varken ZOR.
1 Yanıt Yanıtla
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SYSMX 2 yıl CENS.
CENS.
Tamam bu tür askeri gelişimler çok önemli devletin ve milletin savunulması için ama neden devlet sadece askeri yatırımlar yapıyor diye haberler ortaya çıkıyor.
Daha az tüketim yaparak daha fazla elektrik ürettik. Daha ucuza evlerinizi ısıtan yatırımlar yapılıyor haberleri çıkmıyor yada yapılmıyor mu?
Ne bileyim her şey silah mı? Ha bu tür silahları geliştirip, üretip dışarıdan almayı bırakırsak bütçe açılır diyecem fazla vergi alındı diye halkına vergiyi iade eden devletle sadece gariban halkın (gariban diyorum zengin vergi kaçırmanın yollarını buluyor ve uyguluyor olan halkın cebinde ki 3 kuruşa oluyor) cebinden ZORLA alınan vergilerle geçinen devlet varken ZOR.

Ülke 30 40 yıldır bu haberleri beklediğinden olabilir mi?
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gokuba 2 yıl
Patlama anında Allahu Agbar desin :D
youtube.com/...
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Fashionality 2 yıl
Drone kadar ismi de guzel olmus
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Deniztns 2 yıl
Simdi bir de bunun ucuna tufek gibin bonba gibin ucu sivri birsey koysak boyle taraya taraya gitse.
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DH Misafiri 2 yıl
Bunu üreten bir fırma. Bu fırma.bunlari yapıp yapıp silahlı kuvvetlerin envanterine hibe etmiyor. Senin benim vergilerimle satıyor. Yani şöyle tank yaptık böyle füze sağladık haberleri sanki babasının hayrına yapılmış gibi sunuluyor. Evet çok güzel şu yoksul fakir halkın kamikaze dronu aldu artık sırtımız yere gelmez.
3 Yanıt Yanıtla +1
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ITTF 2 yıl DH Misafiri
64 milyar 306 milyon 50 bin TL
Bu ülkemizin güvenliği için yılda harcadığı rakam.
Milli güvenlik neden önemli başka ülkelerin emri altına girmeyelim diye önemli.
Bu tür projeleri yurt dışından aldığın para ile kendi ülkende aldığın para arasında fark var. Kendi ülkende daha ucuza üretip, daha BAĞIMSIZ şekilde hareket etmek varken başkalarına milyonlarca dolar ödeyip onlardan izinsiz kullanamıyorsun.
Paranın yurt dışına çıkması yerine ülke içinde kalması bile sana değer kazandırırken bu yorum oldukça saçma değil mi?
Dışarıdan 90.000 tane drone alacağına kendi ülkenden aynı fiyata 90.001 Alpagu alsan savunma bütçeni daha verimli kullanmış olursun ve halk da kazanır.
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FatihAsl 2 yıl DH Misafiri
İthal silahlar için bu yorumu yapsan inandırıcı olabilirdin
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Jimmy McNulty 2 yıl DH Misafiri
Tamam da adam emekli maaşından mı karşılasın yaptığı tankı falan?
Boş konuşuyorsun. Diğer yandan açıklayıcı bir şekilde diğer arkadaşlar kaygılarını gidermiş olmalı...
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aspirin_00 2 yıl
buna kalaşnikof takacaksın taşın arkasına bile saklanamaz daha :D
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Guest-B2B7A0AF7 2 yıl
Bunu kullanan bann yer mi ? :D
Battlefield'da az kullanmıyorlar bunları , C4'ü açtım şimdi UCAV açmak istiyorum çok Troll abi ya :D
Neyse sadede gelelim bence güzel olur yani :D
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