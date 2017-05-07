Türkiye'nin ilk milli kamikaze droneları tanıtıldı

Asimetrik harp ve terörle mücadelede büyük bir öneme sahip olmaya başlayan kamikaze dronelar artık Türk Silahlı Kuvvetlerine de hizmet verecek. STM tarafından geliştirilen Alpagu ve Kargu düşman hedefine görüntü vermeksizin saldırı düzenleme imkanı sunuyor.

Tek er tarafından kullanılabilen ve azami 45 saniyede hazır hale getirilen Alpagu, 5 kilometre menzile sahip. 400 metre irtifaya kadar yükselebilen Alpagu 10 dakika havada kalabiliyor. Burun kısmındaki patlayıcı ile hedefini kamikaze saldırısı yaparak etkisiz hale getiren Alpagu, 3.7 kilogram ağırlığa sahip. Saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen kamikaze drone Alpagu, eski Türkçe'de “tek başına düşmana saldıran yiğit” anlamına geliyor.

STM tarafından geliştirilen bir diğer kamikaze drone olan Kargu ise Alpagudan farklı olarak sabit kanat değil döner kanat olarak karşımıza çıkıyor. Yine Alpagu gibi tek er tarafından kullanılabilen

Kargu, düşman hedefini hassas bir şekilde vurabiliyor. Lazer mesafe bulucu, görev iptal ve acil imha gibi özellikleri bulunan Kargu'nun özellikle sınır bölgelerinde ve terörle mücadelede kullanılması bekleniyor.