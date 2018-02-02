YouTube Go Türkiye'de! Artık dilediğiniz videoyu indirebilirsiniz

Google, videoları indirip çevrimdışı olarak izlemeye izin veren YouTube Go uygulaması Türkiye’de kullanıma sunuyor. Kullanıcıların YouTube’dan video indirip internete bağlı olmadan bile indirdiği videoları izlemesine ve yakındakilerle paylaşmasına izin veren YouTube Go uygulaması Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede aktif oluyor.

Başalngıçta Hindistan'da hizmete giren bu hizmet, daha sonraları Endonezya, Nijerya ve Tayland’ın da bulunduğu 14 ülkede daha hizmete sunuldu. Şimdi ise Türkiye'nin de aralarında olduğu 130'u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor. Veri kullanımını daha fazla kontrol imkanı sağlayan ve dilediğiniz videoyu indirmenize imkan tanıyan ve indirdiğiniz videoları dilediğiniz zaman internete bağlı olmadan izlemenizi sağlayacak olan YouTube Go'nun gün içerisinde Google Play Store ve App Store'da yayınlanması bekleniyor.

YouTube Go uygulamasıyla YouTube'un gücü artık her yerde elinizin altında!

Bir YouTube ürün yöneticisi tarafından gönderilen basın bildirisinde "Kullanıcıların YouTube’dan video indirip daha sonra internete bağlı değilken bile izlemesine ve yakındakilerle paylaşmasına izin veren YouTube Go, Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor." ifadeleri yer alıyor. Dilerseniz biraz da YouTube Go uygulamasının kullanıcılara sağladığı nimetlere yakından bakalım.

Sizin için önemli videolar: Bölgenizde trend ve popüler olan videolar YouTube Go ana ekranında yer alır, böylelikle sizin çevrenizin ilgisini çekecek videoları keşfetme imkanı bulursunuz. Tüm deneyimi ana dilinizde ve ilgilinizi çeken videolarla yaşarsınız.

Deneyiminizi kontrol edin: YouTube Go’da bir video ile ilgili küçük resme tıklayarak ön izleme yapabilir, böylelikle ne hakkında olduğu konusunda daha fazla fikir edinip izleyip izlememe kararını önceden verebilirsiniz. Daha sonra ileride izlemek için cihazınıza indirebilir veya hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu videoyu izlerken ne kadar veri kullanacağınızı da seçmeniz mümkün.

Yakındakilerle video paylaşımı: YouTube Go kullanırken videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabilirsiniz.



YouTube Go’nun daha önce kullanıma sunulduğu ülkelerdeki kullanıcıların sevdiğini gördüğümüz bu özelliklerde birkaç tasarım değişikliğine giderek daha da kullanışlı hale getirdik:

Yüksek kalitede izleme: Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkılarak yapılan değişikliklerle artık videoları indirmek, izlemek veya paylaşmak istediğinizde temel ve standart çözünürlüklerin yanı sıra Yüksek Kalite’yi de (HQ) tercih edebilirsiniz.

Sevdiğiniz güncel içeriği keşfedin: Kullanıcıların daha da güncel video önerileri talebi doğrultusunda yaptığımız yeniliklerle, artık ana ekranda daha kişiselleştirilmiş içeriklere ulaşabileceksiniz. Ayrıca sevdiğiniz kanallara yeni videolar yüklendiğinde size haber vereceğiz.

Daha kolay paylaşım: Video paylaşmayı sevdiğinizi biliyoruz. Bu yüzden artık yakındakilerle paylaş özelliğine ana ekrandan daha da kolay ulaşılabiliyor. Ayrıca çok istenen tek seferde birden çok video paylaşma seçeneği de eklendi.

Not: Uygulamanın yakın zamanda mobil içerik mağazalarında ücretsiz olarak indirilmeye sunulması bekleniyor. Uygulama mobil içerik mağazalarında yayınlandığı taktirde içeriğimizi güncelleyip uygulamanın linkini sizlerle paylaşacağız.