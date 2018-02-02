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YouTube Go Türkiye'de! Artık dilediğiniz videoyu indirebilirsiniz

YouTube Go, Türkiye'de kullanıma sunuluyor. Gün içerisinde yayınlanması beklenen uygulamayla birlikte artık YouTube'dan dilediğiniz videoyu indirebilir internete bağlı olmadan video izleyebilirsiniz.
1 yıl
11,9b
1
48
Web Siteleri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Google, videoları indirip çevrimdışı olarak izlemeye izin veren YouTube Go uygulaması Türkiye’de kullanıma sunuyor.  Kullanıcıların YouTube’dan video indirip internete bağlı olmadan bile indirdiği videoları izlemesine ve yakındakilerle paylaşmasına izin veren YouTube Go uygulaması Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede aktif oluyor.
Başalngıçta Hindistan'da hizmete giren bu hizmet, daha sonraları Endonezya, Nijerya ve Tayland’ın da bulunduğu 14 ülkede daha hizmete sunuldu. Şimdi ise Türkiye'nin de aralarında olduğu 130'u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor. Veri kullanımını daha fazla kontrol imkanı sağlayan ve dilediğiniz videoyu indirmenize imkan tanıyan ve indirdiğiniz videoları dilediğiniz zaman internete bağlı olmadan izlemenizi sağlayacak olan YouTube Go'nun gün içerisinde Google Play Store ve App Store'da yayınlanması bekleniyor.

YouTube Go uygulamasıyla YouTube'un gücü artık her yerde elinizin altında! 

YouTube Go Türkiye'de! Artık dilediğiniz videoyu indirebilirsiniz
 
Bir YouTube ürün yöneticisi tarafından gönderilen basın bildirisinde "Kullanıcıların YouTube’dan video indirip daha sonra internete bağlı değilken bile izlemesine ve yakındakilerle paylaşmasına izin veren YouTube Go, Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor." ifadeleri yer alıyor. Dilerseniz biraz da YouTube Go uygulamasının kullanıcılara sağladığı nimetlere yakından bakalım.
Sizin için önemli videolar: Bölgenizde trend ve popüler olan videolar YouTube Go ana ekranında yer alır, böylelikle sizin çevrenizin ilgisini çekecek videoları keşfetme imkanı bulursunuz. Tüm deneyimi ana dilinizde ve ilgilinizi çeken videolarla yaşarsınız. 
Deneyiminizi kontrol edin: YouTube Go’da bir video ile ilgili küçük resme tıklayarak ön izleme yapabilir, böylelikle ne hakkında olduğu konusunda daha fazla fikir edinip izleyip izlememe kararını önceden verebilirsiniz. Daha sonra ileride izlemek için cihazınıza indirebilir veya hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu videoyu izlerken ne kadar veri kullanacağınızı da seçmeniz mümkün. 
Yakındakilerle video paylaşımı: YouTube Go kullanırken videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabilirsiniz.

YouTube Go’nun daha önce kullanıma sunulduğu ülkelerdeki kullanıcıların sevdiğini gördüğümüz bu özelliklerde birkaç tasarım değişikliğine giderek daha da kullanışlı hale getirdik:
Yüksek kalitede izleme: Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkılarak yapılan değişikliklerle artık videoları indirmek, izlemek veya paylaşmak istediğinizde temel ve standart çözünürlüklerin yanı sıra Yüksek Kalite’yi de (HQ) tercih edebilirsiniz. 
Sevdiğiniz güncel içeriği keşfedin: Kullanıcıların daha da güncel video önerileri talebi doğrultusunda yaptığımız yeniliklerle, artık ana ekranda daha kişiselleştirilmiş içeriklere ulaşabileceksiniz. Ayrıca sevdiğiniz kanallara yeni videolar yüklendiğinde size haber vereceğiz. 
Daha kolay paylaşım: Video paylaşmayı sevdiğinizi biliyoruz. Bu yüzden artık yakındakilerle paylaş özelliğine ana ekrandan daha da kolay ulaşılabiliyor. Ayrıca çok istenen tek seferde birden çok video paylaşma seçeneği de eklendi. 
Not: Uygulamanın yakın zamanda mobil içerik mağazalarında ücretsiz olarak indirilmeye sunulması bekleniyor. Uygulama mobil içerik mağazalarında yayınlandığı taktirde içeriğimizi güncelleyip uygulamanın linkini sizlerle paylaşacağız.
 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0quz28 1 yıl en beğenilen Texassm0ke
Texassm0ke

videoyu indirip telde yer kaplıcak, e zaten git dönüştürücüyle indir gene yer kaplasın, fark yok, esprisi olmayan bi özellik

herkes dönüştürcü vs kullanmayı bilemez veya uğraşmak istemez ve youtube'un kendi uygulaması üzerinden indirilse daha stabil olacağını düşünüyorum bence güzel özellik 3. parti uygulamalar ile uğraşılmaz
Texassm0kevideoyu indirip telde yer kaplıcak, e zaten git dönüştürücüyle indir gene yer kaplasın, fark yok, esprisi olmayan bi özellik
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Fx_57,5 1 yıl
gereklibirşeydi ama bunu asıl uygulamayada güncelleme olarak ekleyebilirlerdi neden ayrı uygulama olarak eklemişler acaba
arayüzde eksikleri var zamanla düzelir heralde.
gereklibirşeydi ama bunu asıl uygulamayada güncelleme olarak ekleyebilirlerdi neden ayrı uygulama olarak eklemişler acabaarayüzde eksikleri var zamanla düz...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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maximus8282 1 yıl Fx_57,5
Bencede normal youtube'a ekleselerdi daha iyiydi. Şirketler iyice suyunu çıkardı bu işin, Facebook'ta nomral uygulaması ayrı mesajı ayrı. İnsanları bir ton uğraştırıyorlar. Neyse ki facebook kullanmıyorum.
Bakmak için indirdim, telefon numarası vermek zorunlu sürekli rehbere bakacakmış, sildim hemen. Sanki telefonum ellerinde yokmuş gibi birde numara istiyor, ilk önce bunu becersinler sonra uygulama yaparlar.
Bencede normal youtube'a ekleselerdi daha iyiydi. Şirketler iyice suyunu çıkardı bu işin, Facebook'ta nomral uygulaması ayrı mesajı ayrı. İnsanları bir ton uğr...
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Yanıtla +9
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Nexi-Ma 1 yıl
Harika bir uygulama.Baya lazımdı.
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qazrfv 1 yıl
Şimdi indirdim yada yapım aşamasındaymış da müzik videolarını indirmiyor.
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AI Engineer 1 yıl
Anladığım kadarıyla sadece mobil uygulama üzerinden bu desteği sağlıyor. Ders çalışan biri olarak pek işime yaramaz. Okulda ya da evdeyken sorun olmuyor da bazen cafe ya da başka üçüncü mekanlarda ders çalışırken internet yavaş olduğu için KeepVid üzerinden indirip bilgisayara depoluyordum. Oradan izliyordum ki sanırım bu şekilde devam edeceğim.
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ctn48 1 yıl
Bu vodafone sınırsız youtube ile kullanılıyomu yoksa normal gb paketindenmi düşüyo
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mustafa6397 1 yıl
Myt forever
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bkaakco 1 yıl
Telefon numarası istemesi çok saçma. Bahanesi daha da saçma. Banane, uygulamayı kullanan kimse kim.
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Şuan noluyo 1 yıl
MYT daha iyi ister mp3 olarak ister video olarak indiriyo
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Geç olsa da güzel adım. Dönüştürücüler bir nevi YouTube için kayıptı, bunu farkedip böyle bir şey yapmaları güzel oldu fakat ayrı bir uygulama olarak yapılmasını anlamadım. Abonelikler falan gözükmüyor bunda, yıklanan videoda "Beğen" düğmesinin yanında "İndir" düğmesi fena olmazdı.
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Guest-ACB5B9068 1 yıl
Kullanacaktım ama bir ton izin isteyince kaldırdım. Direk telefonu verelim rahatlasınlar. Olur olmadık tüm bilgileri istiyorlar. Şaka gibi.
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Gravaze 1 yıl
Adamlar bizi resmen 3. dünya ülkeleriyle bir tutmuşlar. Özellik iyi, olması güzel ancak bizi dahil ettikleri 130 ülkenin çoğu açlıkla mücadele eden ülkeler. Android kullananlara hayırlı olsun, metroda falan da kullanılabilir artık videolar.
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