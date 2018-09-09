YouTube, Nobel Ödüllü Kailash Satyarthi'nin belgeselini satın aldı

Derek Doneen tarafından yönetilen ve Davis Guggenheim tarafından yapımcılığı üstlenilen The Free of Price, Satyarthi ve ekibinin çocukları kurtarmak için gizli baskınlarını konu alıyor.

Film şirketi Participant Media ve Concordia Studio tarafından ortak olarak üretilen ve ortaklaşa finanse edilen, 90 dakikalık YouTube orijinal uzun metrajlı belgesel, Participant Media'nın SoulPancake isimli filmde ilk kez 27 Kasımda yer alacak.

Belgesel 2018 Sundance Film Ödülü Kazandı

Belgesel, ABD Belgesel Büyük Jüri Ödülü'nü kazandığı 2018 Sundance Film Festivali'nde gösterildi. YouTube tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Satyarthi ve ekibi misyonuyla çocuk işçiliği konusunda dünya genelinde çocuklar için daha iyi bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

YouTube:"The Free of Price, Kailash Satyarthi'nin yorulmak bilmeyen sesini yükseltmek ve çabalarını hızlandırmak için bir fırsat sunuyor."dedi.

Satyarthi, belgeselin çocuk kaçakçılığı, çocuk işçiliği, kölelik ve sömürünün gerçek huzursuzluğunu gösterdiğini söyledi.

İnsanları, tüm çocuklar için özgür, sağlıklı ve güvenli bir dünya yaratma konusunda birlikte çalışmaya çağıran Satyarthi, "Tüm hayatım boyunca savaştım ve savaşacağım, çocukların en marjinal ve savunmasız hikayelerini paylaşıyorum." dedi.

YouTube'un İçerik Genel Müdürü olan Susanne Daniels:"YouTube'un misyonlarından biri herkese ses olmaktır. Bu nedenle, bu küçük çocuklara sadece bir ses vermekle kalmayıp, Kailash'in onlara hak ettikleri çocukluğunu verme misyonunu destekleyen önemli ve eğitici olan bu belgeselden gurur duyuyoruz." dedi.

https://gadgets.ndtv.com/entertainment/news/youtube-acquires-documentary-on-work-of-nobel-laureate-kailash-satyarthi-1913529