Mark Zuckerberg, Facebook'u düzeltmek için zaman istedi

Neredeyse tüm dünya ülkeleri, sahte haberlerin yayılması ve sosyal medya platformlarına yönelik siyasi müdahalelerden dert yanarken, dünyanın en büyük sosyal medya devinin kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'un düzeltilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Brezilya başkanlık seçimi tedirginliği

Zuckerberg, sosyal medya hesabından yayınladığı yazıyla, Facebook platformundaki temizlik projesini 2017 yılında başlattığını ve bu çalışmaların 2019 yılına kadar süreceğini belirterek: "2018 için benim kişisel mücadelem, Facebook'un karşılaştığı en önemli sorunları düzeltmek oldu. Bunlar, devletlerin seçimlere müdahalesine karşı savunma yapmak, topluluğumuzun kötüye kullanımını ve zarar görmesini önlemek." ifadelerini kullandı.

Özellikle son zamanlarda Twitter'ın da en az Facebook kadar bu konulara hassasiyet göstermesinin yaklaşan Brezilya başkanlık seçimleri ile ilgili olduğu düşünülüyor. Zira bu seçimlerde de sosyal medya üzerinden manipülasyon yapılma ihtimali oldukça yüksek. Tüm bu bilgiler ışığında, Cambridge Analytica veri skandalından sonra kullanıcılarının güvenini kazanmaya çalışan Facebook'un bu yarayı kolay kapatamayacağını söylemek mümkün.