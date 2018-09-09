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Mark Zuckerberg, Facebook'u düzeltmek için zaman istedi

Mark Zuckerberg, veri sızıntıları ve sahte haberler konusunda son bir yıldır oldukça çalkantılı bir dönem geçiren sosyal medya devi Facebook'u düzeltmek için bir yıl daha istedi.
8 ay
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Neredeyse tüm dünya ülkeleri, sahte haberlerin yayılması ve sosyal medya platformlarına yönelik siyasi müdahalelerden dert yanarken, dünyanın en büyük sosyal medya devinin kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'un düzeltilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Brezilya başkanlık seçimi tedirginliği

Zuckerberg, sosyal medya hesabından yayınladığı yazıyla, Facebook platformundaki temizlik projesini 2017 yılında başlattığını ve bu çalışmaların 2019 yılına kadar süreceğini belirterek: "2018 için benim kişisel mücadelem, Facebook'un karşılaştığı en önemli sorunları düzeltmek oldu. Bunlar, devletlerin seçimlere müdahalesine karşı savunma yapmak, topluluğumuzun kötüye kullanımını ve zarar görmesini önlemek." ifadelerini kullandı.
Mark Zuckerberg, Facebook'u düzeltmek için zaman istedi
Özellikle son zamanlarda Twitter'ın da en az Facebook kadar bu konulara hassasiyet göstermesinin yaklaşan Brezilya başkanlık seçimleri ile ilgili olduğu düşünülüyor. Zira bu seçimlerde de sosyal medya üzerinden manipülasyon yapılma ihtimali oldukça yüksek. Tüm bu bilgiler ışığında, Cambridge Analytica veri skandalından sonra kullanıcılarının güvenini kazanmaya çalışan Facebook'un bu yarayı kolay kapatamayacağını söylemek mümkün.

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aycibin 8 ay
bütün ayarları kısıtlamama rağmen hergün düzine kadar arkadaşlarık önerisi,filanca yeni resim eklemiş uyarısı vs gibi benim alakam olmayan uyarılar veriyor.hatta yalnız şirket mailinden yazıştığım insanları arkadaş önerisi olarak bile yolladığını gördüm!!!
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SEO-Uzmanı 8 ay
neyin nesini düzeltecekmiş merak ettim !?
sistem kendi başına su gibi akıp yolunu buluyor
artık o bağımsız bir yapay zekaymış gibi
kendi başına kararlara arabilen bir sistem oldu gibi !
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ouzqan 8 ay
Uğraşmak istememiş belli
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WB 8 ay
Tum sosyal medya hesaplarini kapayarak huzura erebilirsiniz..
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EddyCue 8 ay WB
bireysel caba ile hic bir yere varilamaz. cunku komple toplum uzerinde etkisi var.
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pspoor 8 ay
"Duzeltmek"... Daha da kotu bir yer haline getirmek demek istemis. Bu sitelerin, twitter, facebook vs., iyi niyetle kurulan yerler oldugunu dusunmuyorum.
Platformu daha iyi hale getirmek istiyorsa, once Alex Jones u sansurlemekten vazgecsin...
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