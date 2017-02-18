YouTube atlanamayan 30 saniyelik reklamlara son veriyor

YouTube'un atlanamayan yarım dakikalık reklamları tarihe karışmaya hazırlanıyor. Google'a ait video servisi, gelecek yıldan başlayarak 30 saniye boyunca atlanamayan reklamları durduracağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir YouTube sözcüsü bu hamlenin daha iyi bir reklam deneyimi yaratmak için yapıldığını ve bunun yerine hem kullanıcılar hem de reklamverenler için daha iyi çalışan formatlar üzerinde odaklanıldığını söyledi.

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Popüler video paylaşım platformu geçtiğimiz Nisan ayında da mobil platformlar için kullanıcıların tıklayarak geçemeyecekleri 6 saniyelik bumper (tampon) reklam gösterimine başlamıştı. YouTube'un yeni kararı video izlemeye başlamak için reklamların bitmesini beklemekten sıkılmış olanları mutlu edecek olsa da, şirketin 20 saniyelik reklamları yeni atlanamayan reklam standardı haline getirebileceği de notlar arasında yer alıyor.

Reklamlardan gerçek anlamda kurtulmak isteyenler premium YouTube Red aboneliğini tercih edebiliyorlar. Bu abonelik sistemi videolarda gösterilen reklamları tamamen ortadan kaldırdığı gibi özel şovlar, çevrimdışı görüntüleme ve mobil cihazlarda arka planda çalmaya devam etme gibi bir dizi seçkin özellik sunuyor. Ancak aylık 10 dolar abonelik ücreti olan YouTube Red hizmetinin henüz Türkiye'de kullanılama sunulmadığını da ekleyelim.

http://www.campaignlive.co.uk/article/youtube-stop-30-second-unskippable-ads/1424541