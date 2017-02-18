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YouTube atlanamayan 30 saniyelik reklamlara son veriyor

Video paylaşım platformu YouTube, gelecek yıldan başlayarak videolardan önce gösterilen ve kullanıcıların tıklayarak geçemediği 30 saniyelik reklamları göstermeyi durduracak.
2 yıl
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35
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube'un atlanamayan yarım dakikalık reklamları tarihe karışmaya hazırlanıyor. Google'a ait video servisi, gelecek yıldan başlayarak 30 saniye boyunca atlanamayan reklamları durduracağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir YouTube sözcüsü bu hamlenin daha iyi bir reklam deneyimi yaratmak için yapıldığını ve bunun yerine hem kullanıcılar hem de reklamverenler için daha iyi çalışan formatlar üzerinde odaklanıldığını söyledi.
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Popüler video paylaşım platformu geçtiğimiz Nisan ayında da mobil platformlar için kullanıcıların tıklayarak geçemeyecekleri 6 saniyelik bumper (tampon) reklam gösterimine başlamıştı. YouTube'un yeni kararı video izlemeye başlamak için reklamların bitmesini beklemekten sıkılmış olanları mutlu edecek olsa da, şirketin 20 saniyelik reklamları yeni atlanamayan reklam standardı haline getirebileceği de notlar arasında yer alıyor.
Reklamlardan gerçek anlamda kurtulmak isteyenler premium YouTube Red aboneliğini tercih edebiliyorlar. Bu abonelik sistemi videolarda gösterilen reklamları tamamen ortadan kaldırdığı gibi özel şovlar, çevrimdışı görüntüleme ve mobil cihazlarda arka planda çalmaya devam etme gibi bir dizi seçkin özellik sunuyor. Ancak aylık 10 dolar abonelik ücreti olan YouTube Red hizmetinin henüz Türkiye'de kullanılama sunulmadığını da ekleyelim.

http://www.campaignlive.co.uk/article/youtube-stop-30-second-unskippable-ads/1424541 Yorum Yaz
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psicik96 2 yıl en beğenilen
yav sevdiğim kaynakların gelir kaynağını kapamıyım kapamıyım diyorumda zorla ağzıma ağzıma reklam gelince geriliyor insan . TŞK ADBLOCK.
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bkaakco 2 yıl
Bu reklam olayları yüzünden birbirinin kopyası, para ve ilgi peşinde koşan, kalitesiz kanallar ortaya çıktı.
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dgo_cr7 2 yıl
Youtube videolarında reklam mı varmış lan.
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1 Avatar
Mantarın Başı 2 yıl
5 saniyeye bile katlanamıyorken 30 nedir arkadaş yakında sinemalar gibi 30 dakikaya çıkarırlarsa hiç şaşırmam!
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Captain_Ivy 2 yıl
Aylık 10$ değil de senelik 50$ fln olaydı en azından red olayı düşünülebilirdi..
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yaki83 2 yıl
Network marketing yapsin..
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E.A. 2 yıl
Telefondan playlist açıp duşa giriyorum, 3dk lık şarkıdan sonra 30dk oyun oynayan Youtuber reklamı giriyor. Reklamları tamamen kaldırmaları lazım
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vincent5555 2 yıl
çok iyi olmuş kriz geçiriyordum.
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Holy Templar 2 yıl
Gecen gun youtube mobilde reklama girdi 3 dk lik video klip oynatti.hani bitiyordu ne oldu?
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Uçlu Kalem 2 yıl
komple reklamlar kalksa daha güzel olur
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N4thanAlgren 2 yıl
Müzik açıp duşa girdikten sonra 4.30 dakikalık lol çakması mobil oyunun reklamının başlaması...[8\|][8\|][8\|]
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Crixsus4477 2 yıl
Bu reklam olayları yüzünden birbirinin kopyası, para ve ilgi peşinde koşan, kalitesiz kanallar ortaya çıktı.
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hülya_umut 2 yıl
mobil verinin canına okuyan reklamlar
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