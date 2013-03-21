Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube aylık bir milyar tekil ziyaretçi sayısını geride bıraktı

6 yıl
520
1
5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
YouTube aylık bir milyar tekil ziyaretçi sayısını geride bıraktı

Eski PayPal çalışanlarının kurduğu kişisel bir video yükleme sitesi iken Google tarafından 1.7 milyar dolar karşılığı satın alınan ve bugün internetin en büyük video portalı haline gelen YouTube, hem bireylere kendi videolarını yükleme, hem de işletmelere kendi kanallarını kurarak reklam yapabilme olanağı tanıdı. Reklam konusunda en iyi 100 firma YouTube'da reklam yayınları yapıyor.

Firma dün yaptığı duyuruda, aylık tekil ziyaretçi sayısının 1 milyara ulaştığını açıkladı. Bu internete giren her iki kişiden birisinin YouTube'u ziyaret ettiğini gösteriyor. 

Sadece web değil, mobil platformlara yönelik uygulamalarla da YouTube büyümesine büyük bir katkı sağladı. Hem standart uygulama ile videolar yükleyerek, hem de Capture uygulaması ile doğrudan çekim yapıp platformda paylaşarak, videoları yayınlamak mümkün olabiliyor. Bu da kullanıcıların platform ile daha fazla etkileşime geçmesini sağlıyor.

YouTube'da bir milyar izleyici sayısını ilk geçen video ise PSY'nin Gangnam Style klibi olmuştu.

http://youtube-global.blogspot.com/2013/03/onebillionstrong.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LightningRaven 6 yıl
YOutubede olmasa halimiz duman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Güven* 6 yıl
Vay be gercekten süper rakamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TürkDeveloper 6 yıl
Abi sistem güzel... Tabii ki tercih edilen oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
Helaaaaal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel DC S3700: Intel'in yeni kurumsal SSD'si test masamızda! 6 yıl Mobilite: Galaxy S IV, Sony Xperia L ve SP, Akıllı cihazlarda 4k video kaydı ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim