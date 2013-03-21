YouTube aylık bir milyar tekil ziyaretçi sayısını geride bıraktı





Eski PayPal çalışanlarının kurduğu kişisel bir video yükleme sitesi iken Google tarafından 1.7 milyar dolar karşılığı satın alınan ve bugün internetin en büyük video portalı haline gelen YouTube, hem bireylere kendi videolarını yükleme, hem de işletmelere kendi kanallarını kurarak reklam yapabilme olanağı tanıdı. Reklam konusunda en iyi 100 firma YouTube'da reklam yayınları yapıyor.





Firma dün yaptığı duyuruda, aylık tekil ziyaretçi sayısının 1 milyara ulaştığını açıkladı. Bu internete giren her iki kişiden birisinin YouTube'u ziyaret ettiğini gösteriyor.





Sadece web değil, mobil platformlara yönelik uygulamalarla da YouTube büyümesine büyük bir katkı sağladı. Hem standart uygulama ile videolar yükleyerek, hem de Capture uygulaması ile doğrudan çekim yapıp platformda paylaşarak, videoları yayınlamak mümkün olabiliyor. Bu da kullanıcıların platform ile daha fazla etkileşime geçmesini sağlıyor.





YouTube'da bir milyar izleyici sayısını ilk geçen video ise PSY'nin Gangnam Style klibi olmuştu.

http://youtube-global.blogspot.com/2013/03/onebillionstrong.html