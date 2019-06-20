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YouTube, çocuk içeriklerini ana platformdan kaldırmayı düşünüyor

YouTube’un çocuk videolarını ana platformdan kaldırıp, YouTube Kids içerisine taşımayı düşündüğü öğrenildi. Ayrıca bu videolar için otomatik oynatma devre dışı olacak.
23 sa. (Son Güncelleme: 23 sa.)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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YouTube, çocuk içeriklerini ana platformdan kaldırmayı düşünüyor
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Dev bir platform haline gelen YouTube’un önündeki en büyük problemlerden biri hiç şüphesiz çocuk içerikleri. Bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre YouTube, çocuk içeriklerini ana platformdan kaldırıp yalnızca YouTube Kids içerisinde gösterecek. Böylece firmanın çocuk videoları ile ilgili sorunlarının düzeltilmesi planlanıyor.

Otomatik oynatma devre dışı olacak

Bildiğiniz üzere izlediğiniz video bittikten sonra YouTube sizin için başka bir videoyu otomatik olarak oynatıyor. YouTube’un çocuk içeriklerinden sonra otomatik oynattığı videolar da sıklıkla tartışma konusu oluyordu. Artık çocuk içeriklerinde otomatik video oynatma özelliğinin kapatılacağı öğrenildi. Yani YouTube Kids’e aktarılan tüm çocuk videoları için tek bir yerden gerekli ayarlamalar yapılabilecek. Ancak The Verge’e konuşan YouTube sözcüsü, bazı fikirler çoğu zaman sadece fikir olarak kalıyor tarzında bir açıklama yaptı. Kısacası videoların ana platformdan kaldırılması konusunda herhangi bir kesin karar şimdilik mevcut değil. Ayrıca kararın alınması halinde dakikada 500 saatin üzerinde içeriğin yüklendiği platformda, çocuk içeriklerinin nasıl tespit edileceği önemli bir soru işareti.

FTC soruşturma başlattı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) çocukların gizliliğini ihlal etmesi dolayısıyla YouTube’a soruşturma başlattığı öğrenildi. YouTube, 13 yaş altındaki çocuklara ait verilerin toplanmasıyla suçlanıyor. Çocuklara özel platform YouTube Kids de toplanan veriler sebebiyle araştırılmaya dahil.

Ayrıca Bkz. "Vivo’nun 120W hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh bataryayı 13 dakikada dolduruyor"

FTC’nin ne tür bulgulara ulaştığı henüz bilinmiyor. Ancak soruşturmanın ileri aşamalarında olduğunun altı çizildi. Yani yakın zamanda sonuçlarını görme ihtimalimiz var. Kısacası YouTube’un başı çocuk içerikleriyle oldukça dertte. Platformun bu sorunu nasıl düzelteceğini hep birlikte göreceğiz.


https://www.theverge.com/2019/6/19/18691403/youtube-kids-content-predator-protection-app-google Yorum Yaz
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Rachsuchtig 22 sa. en beğenilen ceo-tr
Çocuk anasının karnından YouTube ile doğmadı ya baştan alıştırmamak lazım. Normal Youtube'u devre dışı bırakın sadece Kids izlesin
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35plt35 1 sa.
Kaldırılsa da trendlerde enes batur, orkun ışıtmak falan görmesek.
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Mesudum 2 sa.
Yapay zekayı dibine kadar kullanan, izleme listelerini ve önerilen videoları daha önceki izlemelerinize göre sunan bir platform.
Telefonumda hesabımla girerek izleme yapıyorum. Bana her defasında ilgimi çekecek ve abone olduklarıma benzer içerik çıkarmayı başarıyor. Sonra telefonu oğlum alıyor. Bir iki çizgi film izledikten sonra sürekli benzer çizgi filmler çıkarıyor. Sorun yaşamıyorum gibi bir şey. Takip etmeme çok gerek kalmıyor, çünkü history beni rahatlatıyor.
Ola ki, gelen linklerden veya bilerek bir kaç yetişkin (adult ama p.rn. değil, küfür, şiddet vs) içerik izlersem öneriler anında değişiyor.
Sonuç:
Çocuğunuzun karşısına sapkın (size göre) içerik geliyorsa iğneyi kendinize batırın.
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arel.gr 5 sa.
farkli platform dogru hareket olur.
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Serdar 17 sa.
Bizim çocuk teletabileri seviyor. İzleyemeyecek mi şimdi tinkibinki dipsi falan?
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Night_Blade 19 sa.
Bekara karı boşamak kolay, çocuğu olmayan için onu bunu yapma demek kolaydır. Çocuk ebeveyninin elinde telefon görünce merak ediyor ve kullanıyor. Yani anne baba bırakırsa telefonu çocukta bırakır. Çocuktan telefonu değil, telefonu ortamdan uzaklaştırmak gerektir. Tecrübe ile sabittir ;)
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drfree1 21 sa.
Çocukların youtubeden uzak tutulması lazım bazı çocukların elinde görüyorum bir yerden başlayıp nerelere gidiyor o videolar iğrenç bir platform. Mesela bize gelen bir misafir çocuğu slime mıncıklama videolarından asmr videolarına kadar gitmişti yaşı 4 ailesi yemek yerken yada işle uğraşırken eline veriyorlar telefonu reklamı atlayacağım diyede genelde şu tiktok gibi uygulamaları telefona kuruyorlar. Fransada yaşayan bir tanıdığımızın çocuğu geldi 10 yaşında doğru düzgün bilgisayar kullanmamış oyun oynamamış uzak tutuyorlar iyide yapıyorlar bence.
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sounderland 22 sa.
Youtube'nin bu yalancı özverisine inanmayın. Youtube'nin Twitter hesabında ki kapak görseli ve logosu eşcinsellik motifleri ile bezenmiş.. LGBT güzellemesi be içerikleri ile dolu bir platform. Youtube ilk önce 11 yaşında ki Desmond adında eşcinsel yapılan çocuğun ve benzeri binlerce içeriğe sahip videoyu kaldırsın. Aklı olan bir anne ve baba çocuğunu buralardan uzak tutar..
youtu.be/...
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drupal 19 sa. sounderland
Bunu bilerek pazarlıyorlar. Bu Desmond'un videoları bazı çizgi filmlerin sonunda otomatik olarak çıkıyor. Bu devirde çocuğu olana Allah yardım etsin.
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Jowiyaga 23 sa.
Güzel bir adım beğendim.
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ceo-tr 23 sa.
youtube kids i çocuk için kurdum. arayüz ve içerik çok farklı. yüzüne bile bakmadı. youtube ile arayüz aynı olursa güzel olur. ne kadar takip etsende zararlı içeriğe maruz kalabiliyor çocuk.
çocuğa youtube izletme diyenler çıkar. baştan söyleyeyim bizde biliyoruzda, baba olunca anlarsınız :) youtube suz yemek yemiyorlar. illa yemek yerken çizgi film olacakmış. istisna vardır elbet ama benim çevremde yok.
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Rachsuchtig 22 sa. ceo-tr
Çocuk anasının karnından YouTube ile doğmadı ya baştan alıştırmamak lazım. Normal Youtube'u devre dışı bırakın sadece Kids izlesin
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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