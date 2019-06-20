YouTube, çocuk içeriklerini ana platformdan kaldırmayı düşünüyor

Otomatik oynatma devre dışı olacak
Bildiğiniz üzere izlediğiniz video bittikten sonra YouTube sizin için başka bir videoyu otomatik olarak oynatıyor. YouTube’un çocuk içeriklerinden sonra otomatik oynattığı videolar da sıklıkla tartışma konusu oluyordu. Artık çocuk içeriklerinde otomatik video oynatma özelliğinin kapatılacağı öğrenildi. Yani YouTube Kids’e aktarılan tüm çocuk videoları için tek bir yerden gerekli ayarlamalar yapılabilecek. Ancak The Verge’e konuşan YouTube sözcüsü, bazı fikirler çoğu zaman sadece fikir olarak kalıyor tarzında bir açıklama yaptı. Kısacası videoların ana platformdan kaldırılması konusunda herhangi bir kesin karar şimdilik mevcut değil. Ayrıca kararın alınması halinde dakikada 500 saatin üzerinde içeriğin yüklendiği platformda, çocuk içeriklerinin nasıl tespit edileceği önemli bir soru işareti.
FTC soruşturma başlattı
Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) çocukların gizliliğini ihlal etmesi dolayısıyla YouTube’a soruşturma başlattığı öğrenildi. YouTube, 13 yaş altındaki çocuklara ait verilerin toplanmasıyla suçlanıyor. Çocuklara özel platform YouTube Kids de toplanan veriler sebebiyle araştırılmaya dahil.Ayrıca Bkz. "Vivo’nun 120W hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh bataryayı 13 dakikada dolduruyor"
FTC’nin ne tür bulgulara ulaştığı henüz bilinmiyor. Ancak soruşturmanın ileri aşamalarında olduğunun altı çizildi. Yani yakın zamanda sonuçlarını görme ihtimalimiz var. Kısacası YouTube’un başı çocuk içerikleriyle oldukça dertte. Platformun bu sorunu nasıl düzelteceğini hep birlikte göreceğiz.
https://www.theverge.com/2019/6/19/18691403/youtube-kids-content-predator-protection-app-google Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonumda hesabımla girerek izleme yapıyorum. Bana her defasında ilgimi çekecek ve abone olduklarıma benzer içerik çıkarmayı başarıyor. Sonra telefonu oğlum alıyor. Bir iki çizgi film izledikten sonra sürekli benzer çizgi filmler çıkarıyor. Sorun yaşamıyorum gibi bir şey. Takip etmeme çok gerek kalmıyor, çünkü history beni rahatlatıyor.
Ola ki, gelen linklerden veya bilerek bir kaç yetişkin (adult ama p.rn. değil, küfür, şiddet vs) içerik izlersem öneriler anında değişiyor.
Sonuç:
Çocuğunuzun karşısına sapkın (size göre) içerik geliyorsa iğneyi kendinize batırın.
youtu.be/...
çocuğa youtube izletme diyenler çıkar. baştan söyleyeyim bizde biliyoruzda, baba olunca anlarsınız :) youtube suz yemek yemiyorlar. illa yemek yerken çizgi film olacakmış. istisna vardır elbet ama benim çevremde yok.
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