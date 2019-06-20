Vivo’nun 120W hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh bataryayı 13 dakikada dolduruyor

Super FlashCharge
Vivo, 120W enerji aktarımı yapabilen hızlı şarj teknolojisini Super FlashCharge olarak isimlendiriyor. Bu teknoloji sayesinde 4000 mAh batarya kapasiteli bir telefon 5 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Tam şarj için gereken süre ise yalnızca 13 dakika. Sadece 13 dakika içerisinde telefonunuzu yüzde 100 şarj edebilmek gerçekten önemli bir özellik.
Vivo'nun oyuncu odaklı alt markası iQOO’da halihazırda 44W hızlı şarj teknolojisi kullanıyor. 4000 mAh bataryalı iQOO modelini 45 dakika içinde yüzde 100 şarj edebiliyorsunuz. 120W hızlı şarj teknolojisi de büyük ihtimalle ilk olarak iQOO modellerinden biri ile kullanıcılara sunulacaktır.Ayrıca Bkz. "Kindle Oasis renk tonu değiştirme özelliği ile yenilendi"
Vivo’nun önümüzdeki hafta MWC Shanghai 2019 etkinliğine katılması bekleniyor. Etkinlikte firmanın 5G destekli ilk akıllı telefonunun tanıtılacağını zaten biliyorduk. Ancak görünen o ki 120W hızlı şarj teknolojisinden de bahsedilecek. Tabii ki yeni şarj teknolojisini kullanan telefonların raflara çıkması için biraz zaman gerekiyor.
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buna özellikle pili ekliyorum performansı düşmüştü ancak ekran Dokunmatiği bozulmasaydı bir sene daha rahat pili değiştirmeden kullanırdım.
"Bundan pilin haberi varmı?" diyorsunuz ya var kardeş var. Adam herhalde düşünmüştür değil mi? Bakın kaç uç var.
İnternete girdiğimde bitmeyen batarya istiyorum. Ya da kaybolmayan sakız istiyorum 😀
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