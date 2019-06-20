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Vivo’nun 120W hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh bataryayı 13 dakikada dolduruyor

Vivo, bugün yaptığı paylaşımla 120W Super FlashCharge teknolojisini duyurdu. 4000 mAh boyutunda bataryası olan bir telefon 5 dakika içinde yüzde 50, 13 dakika içinde ise yüzde 100 şarj edilebiliyor.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Vivo’nun 120W hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh bataryayı 13 dakikada dolduruyor
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Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Xiaomi’nin 100W hızlı şarj teknolojisi büyük ilgiyle karşılanmıştı. Xiaomi’nin Super Charge Turbo adını verdiği teknoloji sayesinde 4000 mAh bataryalı telefonu sadece 17 dakika içerisinde şarj edebiliyordunuz. Görünen o ki Vivo seviyeyi bir üst noktaya çıkarmaya kararlı.

Super FlashCharge

Vivo, 120W enerji aktarımı yapabilen hızlı şarj teknolojisini Super FlashCharge olarak isimlendiriyor. Bu teknoloji sayesinde 4000 mAh batarya kapasiteli bir telefon 5 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Tam şarj için gereken süre ise yalnızca 13 dakika. Sadece 13 dakika içerisinde telefonunuzu yüzde 100 şarj edebilmek gerçekten önemli bir özellik.

Vivo'nun oyuncu odaklı alt markası iQOO’da halihazırda 44W hızlı şarj teknolojisi kullanıyor. 4000 mAh bataryalı iQOO modelini 45 dakika içinde yüzde 100 şarj edebiliyorsunuz. 120W hızlı şarj teknolojisi de büyük ihtimalle ilk olarak iQOO modellerinden biri ile kullanıcılara sunulacaktır.

Ayrıca Bkz. "Kindle Oasis renk tonu değiştirme özelliği ile yenilendi"

Vivo’nun önümüzdeki hafta MWC Shanghai 2019 etkinliğine katılması bekleniyor. Etkinlikte firmanın 5G destekli ilk akıllı telefonunun tanıtılacağını zaten biliyorduk. Ancak görünen o ki 120W hızlı şarj teknolojisinden de bahsedilecek. Tabii ki yeni şarj teknolojisini kullanan telefonların raflara çıkması için biraz zaman gerekiyor.


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sounderland 2 gün en beğenilen
Bataryanın bundan haberi varmı?
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Askaparta 2 gün
Hızlı yaşa erken öl.
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sniper23 2 gün
Batarya üzerindeki etkisini merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +6
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mecnunumm 1 gün
2014 yılı ağustos ayında oppo find 7 modelini yurtdışından bir yakınım aracılığı ile getirttim. Biliyorsunuz ilk hızlı şarj özellikli telefonlardan biriydi ve yukarıda çoğu arkadaşın belirttiğinin aksine telefon dokunmatiğinin bozulduğu 2018 ağustos ayına kadar problem yaşamadım.
buna özellikle pili ekliyorum performansı düşmüştü ancak ekran Dokunmatiği bozulmasaydı bir sene daha rahat pili değiştirmeden kullanırdım.
"Bundan pilin haberi varmı?" diyorsunuz ya var kardeş var. Adam herhalde düşünmüştür değil mi? Bakın kaç uç var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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arel.gr 1 gün
takip.
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denizbay1 1 gün
İyi de insanların istediği daha hızlı şarj olması değildi ki, daha uzun süre şarjın gitmesiydi. Yani mevcut pillerin artık değişmesi gerektiği, şarj aletlerinin değil! Üstelik bu eski pil teknolojisini bu kadar hızlı ve yoğun şarj edince kim bilir ne gibi yeni sorunlar ortaya çıkacak. Tahmin etmek güç değil, muhtemelen daha hızlı şarj olacak ama daha hızlı da bitecek! Eeee?!
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interwap 2 gün
Oppo/Vivo bu işte uçtu
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mekan54 2 gün
"Kaybolmayan sakız istiyorum"😀 diyordu reklamın birinde.
İnternete girdiğimde bitmeyen batarya istiyorum. Ya da kaybolmayan sakız istiyorum 😀
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damn2u 2 gün
Hızlı şarj ayağına evi, arabayı yaktıracaklar bize sonunda.
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ClassımDeğilsin 2 gün
hızlı yapılır yapılmasınada, güvenlik çok önemli. ısı transferi, hücre sağlığı, akım-voltaj kontrolü ne seviyede? bunlar önemli, sonuçta kimse bi daha samsung batarya tecrübesini yaşamak istemez bir daha
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erkanrap 2 gün
bize çabuk dolan değil bitmeyen pil lazım
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muammer816 2 gün
bu gelişmeler çok iyi.trendin bu yönde olması da çok önemli.bunun elektrikli otomobillere uyarlamaları da olacaktır.lityumlu bataryaların hızlı şarj ve hızlı deşarj olma durumlarına dayanıklı olmadıklarını biliyoruz bu yüzden bütün dünyaya yeni bir batarya çözümü gerekiyor(inşallah bunu bir gün bor elementinin katkılarıyla yapabiliriz).
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haxz 2 gün
Super flash charge cem yılmaz’ın son gösterisi gibi diamond elite platinum plus
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