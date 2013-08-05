YouTube, tarayıcı sekmeleri üzerine oynatma simgesi ekledi





İnternet video devi YouTube, canlı yayın barajını 100 abone seviyesine indirdikten sonra şimdi de tarayıcı sekmeleri üzerine oynatma simgesi ekledi.

Bu özellik sayesinde özellikle herhangi bir tarayıcı üzerinde çoklu YouTube sekmesi açıkken, kullanıcıların hangi sekmede bulunan videonun çaldığını rahatlıkla görebilecekler. Bunu görsel olarak eklediği bir çalma simgesi ile gösteren (Çalma biterse simge kayboluyor) YouTube, basit ancak oldukça faydalı bir özelik ile kullanıcı deniyimini biraz daha geliştirmiş ve önemli bir çözüm sunmuş durumda.

http://thenextweb.com/google/2013/08/03/youtube-adds-play-icon-to-video-page-titles-so-you-can-quickly-see-which-tabs-are-making-noise/