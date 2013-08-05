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YouTube, tarayıcı sekmeleri üzerine oynatma simgesi ekledi

5 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, tarayıcı sekmeleri üzerine oynatma simgesi ekledi

İnternet video devi YouTube, canlı yayın barajını 100 abone seviyesine indirdikten sonra şimdi de tarayıcı sekmeleri üzerine oynatma simgesi ekledi.
Bu özellik sayesinde özellikle herhangi bir tarayıcı üzerinde çoklu YouTube sekmesi açıkken, kullanıcıların hangi sekmede bulunan videonun çaldığını rahatlıkla görebilecekler. Bunu görsel olarak eklediği bir çalma simgesi ile gösteren (Çalma biterse simge kayboluyor) YouTube, basit ancak oldukça faydalı bir özelik ile kullanıcı deniyimini biraz daha geliştirmiş ve önemli bir çözüm sunmuş durumda.
 
YouTube, tarayıcı sekmeleri üzerine oynatma simgesi ekledi

http://thenextweb.com/google/2013/08/03/youtube-adds-play-icon-to-video-page-titles-so-you-can-quickly-see-which-tabs-are-making-noise/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carter 5 yıl
Dün farkettim, güzel bir detay olmuş.
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JorWix 5 yıl
Güzel
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