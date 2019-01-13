YouTube, topluluk gönderilerini anasayfa üzerinde göstermeye başladı

Topluluk gönderileri, YouTube kanal sahiplerinin, takipçilerine anket, resim veya yazılı bir şekilde paylaşım yapmalarına yarayan bir özellik. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan topluluk gönderileri, YouTube’un mobil uygulamalarında hali hazırda bulunuyor. Ancak bugünden itibaren YouTube anasayfasında da bu gönderiler gözükecek.

En yeni YouTube yayınları

Anasayfa içerisinde “En yeni YouTube yayınları” sekmesi altında kanalların paylaştığı en son gönderileri inceleyebiliyorsunuz. Bu kısım ilgi alanlarınıza göre şekillenecek ve beğenmediğiniz içerikleri “ilgilenmiyorum” diyerek işaretleyebileceksiniz. Daha öncesinde site üzerinde sadece kanalların içerisinde bulunan topluluk sekmesinden bu paylaşımlara ulaşabiliyordunuz.

Ayrıca Bkz.

"Google, Chromecast Audio üretimini sonlandırdı"

Yeni gelen özelliği tamamıyla kapatmanın yolu bulunmuyor. Takip ettiğiniz kanalların paylaştığı gönderiler sorun yaratmayacaktır ama YouTube’un öneri sisteminin ekleyeceği paylaşımlar da bulunacağı için bazı kullanıcılar rahatsız olabilir.

https://www.androidpolice.com/2019/01/11/youtube-starts-showing-community-posts-on-the-web-home-page/