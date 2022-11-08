Facebook hesap silme linkiyle Facebook hesap kapatma

- Resimli anlatımla Facebook hesap silme 👇
- 1. Facebook hesabınıza tarayıcı üzerinden giriş yapın 🔐
- 2. Sağ üst köşeden profilinize tıklayın 👍
- 3. Ayarlar ve Gizlilik’i seçin ardından Ayarlar’a tıklayın ✔️
- 4. Sol taraftaki Facebook Bilgilerin’e tıklayın ✔️
- 5. Açılan ekrandan Dondurma ve Silme’ye tıklayın ⛔
- 6. Hesabı Sil’i seçin ve Hesabı Silme İşlemine Devam Et’e tıklayın ✔️
- 7. Hesabı Sil’e tıklayın. Şifrenizi girip Devam’a tıklayın ✔️
- Telefondan Facebook hesap silme nasıl yapılır ❓
- Facebook silme linkiyle hesabı kapatma 🔗
- Dikkat❗ Facebook hesabı silinince ne olur 🤔
- Facebook hesap silme nasıl iptal edilir ❓
- Facebook hesabı kaç günde silinir ❓
- Silinen Facebook hesabı görünür mü ❓
- Facebook hesabı silinirse Messenger silinir mi ❓
- e-posta ve şifresi unutulan Facebook nasıl kapatılır ❓
- 8 adımda Facebook şifresi unutulan hesabı kapatma 🔽
- Yorumlar
Sosyal medya platformları hayatımızın birer parçası olsa da kimi zaman bizleri olumsuz etkiledikleri de birer gerçek. Sosyal medya platformlarının başında olan Facebook ise çok uzun zamandır aramızda. Bu rehber içeriğimizde Facebook hesabı nasıl silinir? sorusunu resimlerler birlikte cevapladık. İçeriğimizde bulunan Facebook hesap silme linki sayesinde Facebook hesap kapatma işlemlerini gerçekleştirebilir ve Facebook silme isteğinizi yerine getirebilirsiniz. Facebook kapatma içeriğimizde ayrıca e-posta ve şifresi unutulan Facebook nasıl kapatılır? sorusunu da cevapladık.
Resimli anlatımla Facebook hesap silme 👇
1. Facebook hesabınıza tarayıcı üzerinden giriş yapın 🔐
2. Sağ üst köşeden profilinize tıklayın 👍
3. Ayarlar ve Gizlilik’i seçin ardından Ayarlar’a tıklayın ✔️
4. Sol taraftaki Facebook Bilgilerin’e tıklayın ✔️
5. Açılan ekrandan Dondurma ve Silme’ye tıklayın ⛔
6. Hesabı Sil’i seçin ve Hesabı Silme İşlemine Devam Et’e tıklayın ✔️
7. Hesabı Sil’e tıklayın. Şifrenizi girip Devam’a tıklayın ✔️
Telefondan Facebook hesap silme nasıl yapılır ❓
- Facebook uygulamasına girin.
- Sağ üst köşedeki hamburger (üç çizgi) simgesine dokunun.
- Aşağı kaydırın ve Ayarlar ve Gizlilik’e ardından Ayarlar’a tıklayın.
- Kişisel Bilgiler ve Hesap Bilgileri’ne dokunun.
- Hesap Sahipliği ve Kontrolü seçeneğini seçin.
- Dondurma ve Silme’ye dokunun.
- Hesabı Sil’i seçin ve devam edin.
- Ekrandaki nedenlerden biri seçin veya Hesabı Silme İşlemine Devam Et’e tıklayın.
- Aşağı kaydırın ve Hesabı Sil’e tıklayın. Şifrenizi girip Devam’a dokunun.
Facebook silme linkiyle hesabı kapatma 🔗
Facebook hesap silme linki: Buraya tıklayın https://www.facebook.com/help/delete_account
Dikkat❗ Facebook hesabı silinince ne olur 🤔
- Silinen hesabınızı tekrardan aktifleştiremezsiniz.
- Yöneticisi olduğunuz sayfalar işlem sonunda silinecektir.
- Eklediğiniz fotoğraflar, gönderiler, videolar ve diğer her şey kalıcı olarak silinir.
- Facebook ile Giriş Yap seçeneğiyle üye olduğunuz servislere erişim sağlayamazsınız, Facebook hesap silme işleminden önce bu uygulama ve sitelerle iletişime geçmelisiniz. Bu linkten Facebook ile giriş yaptığınız uygulama ve siteleri görebilirsiniz.
- Messenger uygulamasını kullanamazsınız.
Facebook hesap silme nasıl iptal edilir ❓
Facebook hesabınızı sildiniz ancak pişman oldunuz, ne yapacaksınız? Bu işlemler Facebook kalıcı silmeolarak ifade edilse de sosyal medya devi size geri dönüş şansı da sunuyor. Unutmamanız ve dikkat etmeniz gereken en önemli detay Facebook hesap kapatma işleminin üzerinden 30 gün geçmemesi gerekiyor.İşte silinen Facebook hesabını geri getirme adımları:
- Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içinde Facebook hesabınıza giriş yapın.
- Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.
Facebook hesabı kaç günde silinir ❓
Hesabınızın silinme sürecini başlatmanızın ardından Facebook hesabı kalıcı silme işlemi 30 günden sonra başlıyor. İşleminizin üzerinden 30 gün geçtiyse tüm bilgileriniz, hesaplarınız ve sayfalarınızı kalıcı olarak silinmeye başlıyor. Her şeyin silinmesi 90 güne kadar sürebiliyor.
Silinen Facebook hesabı görünür mü ❓
Facebook hesabı sildikten sonra görünür mü? diye düşünüyorsanız endişe etmenize gerek yok: Görünmez. Hesabınızı sildiğiniz hiç kimse profilinizi göremeyecektir.
Facebook hesabı silinirse Messenger silinir mi ❓
Eğer Facebook hesabınızı silerseniz ona bağlı Messenger hesabınızı da hiçbir şekilde artık kullanamazsınız. Bununla birlikte Messenger sohbetleriniz de tamamıyla kalıcı olarak silinir. O yüzden silme işleminden önce sohbetlerinizi yedeklerini almanızda fayda var.
e-posta ve şifresi unutulan Facebook nasıl kapatılır ❓
Artık erişim sağlayamadığınız ya da şifresi/e-postası unutulmuş Facebook hesabınızı silmek istiyorsanız Facebook hesap silme şifresiz nasıl olur veya Facebook şifresi unutulan hesabı kapatma nasıl yapılır diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak endişe etmeyin zira erişim sağlayamadığınız Facebook hesaplarınızı da kapatabilirsiniz.
Bunun için Facebook destek ekipleriyle iletişim kurmanız gerekiyor. Eğer hesap sizinse ve içerisinde sizin fotoğraflarınız varsa hızlı bir şekilde bu hesabı kapatabilirsiniz.
8 adımda Facebook şifresi unutulan hesabı kapatma 🔽
Buradaki Facebook iletişim linkine tıklayın ve aşağıdaki adımları takip ederek formu doldurun.
- “Birisi beni veya bir arkadaşımı taklit eden bir hesap açmış” seçeneğini seçin
- “Bir Facebook hesabım yok” seçeneğiyle ilerleyin
- “Evet, taklit edilen kişi benim” seçeneğini seçin ve devam edin.
- “Taklit profilde yazan tam ad” kısmına kapatılacak profil adını yazın
- “Taklit profilin bağlantısı (URL'si)” kısmına kapatılacak profil bağlantısını yazın
- “Nüfus cüzdanınızda yazan adınız soyadınız” kısma kimlik adınızı yazın.
- “İletişim e-posta adresiniz” kısmına kullandığınız bir e-posta girin.
- “Kimliğinizi yükleyin” son olarak buraya kimlik fotoğrafınızı yükleyin.
Facebook hesap silme içeriğimizi sonuna geldik. İçeriğimizde çokça ihtiyaç duyulan Facebook hesap kapatma ve unutulan Facebook hesabı kapatma işlemlerinde cevaplar sunduk. Aynı zamanda silinen Facebook hesabını geri getirme adımlarından bahsettik ve Facebook silme linki ile doğrudan hesap kapama işleminizi gerçekleştirmenizi sağladık. Facebook hesabı silinince ne olur? sorusuna cevaplar vererek dikkat etmeniz gereken konulara odaklandık. Eğer Facebook ile diğer sosyal medya hesaplarınızı da silmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence