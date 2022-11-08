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    Facebook hesap silme linkiyle Facebook hesap kapatma

    Facebook hesap kapatma nasıl yapılır? sorusunu resimlerle adım adım cevapladık. İşte Facebook kapatma linkiyle Facebook silme işlemi:                            
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    Sosyal medya platformları hayatımızın birer parçası olsa da kimi zaman bizleri olumsuz etkiledikleri de birer gerçek. Sosyal medya platformlarının başında olan Facebook ise çok uzun zamandır aramızda. Bu rehber içeriğimizde Facebook hesabı nasıl silinir? sorusunu resimlerler birlikte cevapladık. İçeriğimizde bulunan Facebook hesap silme linki sayesinde Facebook hesap kapatma işlemlerini gerçekleştirebilir ve Facebook silme isteğinizi yerine getirebilirsiniz. Facebook kapatma içeriğimizde ayrıca e-posta ve şifresi unutulan Facebook nasıl kapatılır? sorusunu da cevapladık.

    Resimli anlatımla Facebook hesap silme 👇

    facebook hesap kapatma işlemi Tam Boyutta Gör
    Facebook hesap kapatma veya Facebook hesap silme işlemini gerçekleştirmek için isterseniz adım adım resimli anlatımımızı takip edebilirsiniz. Aşağıda yer verdiğimiz Facebook hesap silme linki ile doğrudan son adıma da gidebilirsiniz.

    1. Facebook hesabınıza tarayıcı üzerinden giriş yapın 🔐

    Facebook hesap kapatma nasıl yapılır?
    İlk olarak https://www.facebook.com/ adresinden hesabınıza giriş yapınız.

    2. Sağ üst köşeden profilinize tıklayın 👍

    facebook hesap silme nasıl yapılır?
    Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan Profil sekmenize tıklayın.

    3. Ayarlar ve Gizlilik’i seçin ardından Ayarlar’a tıklayın ✔️

    facebook silme işlemi nasıl yapılır?
    Profilinize tıkladığınızda açılan ekrandan Ayarlar ve Gizlilik sekmesine tıklayarak işleme devam edin. Ardından gelen ekranda Ayarlar seçeneğine tıklayın.

    4. Sol taraftaki Facebook Bilgilerin’e tıklayın ✔️

    facabook hesap silme linki
    Açılan ekranda Gizlilik sekmesini seçin ve ardından Facebook Bilgilerin kısmına tıklayın.

    5. Açılan ekrandan Dondurma ve Silme’ye tıklayın ⛔

    facebook hesap silme şifresiz Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki işlemin ardından gelen sayfanın alt kısmında yer alan Dondurma ve Silme bağlantısına tıklayarak devam edin.

    6. Hesabı Sil’i seçin ve Hesabı Silme İşlemine Devam Et’e tıklayın ✔️

    facabook silme linki ile hesap kapatma
    Sunulan seçeneklerden Hesabı Sil seçeneğini seçtikten sonra aşağıda yer alan Hesabı Silme İşlemine Devam Et’e tıklayarak ilerleyin.

    7. Hesabı Sil’e tıklayın. Şifrenizi girip Devam’a tıklayın ✔️

    facebook kalıcı silme nasıl yapılır?
    Son olarak gelen ekranda Hesabı Sil seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda Facebook şifrenizi girip silme işlemini tamamlayın. Bu işlemler sonucunda Face hesap silme işleminiz gerçekleşmiş olacak. Eğer telefonunuzdaki Facebook uygulamasıyla hesabınızı silecekseniz hemen alttaki adımları takip edebilirsiniz.

    Telefondan Facebook hesap silme nasıl yapılır ❓

    Telefondan Facebook hesap silme Tam Boyutta Gör
    Facebook hesap silme telefondan da yapılabiliyor. Hem iPhone hem Android için bu adımları takip edebilirsiniz. Bu işlemler mobil cihazların tamamı için geçerli.
    1. Facebook uygulamasına girin.
    2. Sağ üst köşedeki hamburger (üç çizgi) simgesine dokunun.
    3. Aşağı kaydırın ve Ayarlar ve Gizlilik’e ardından Ayarlar’a tıklayın.
    4. Kişisel Bilgiler ve Hesap Bilgileri’ne dokunun.
    5. Hesap Sahipliği ve Kontrolü seçeneğini seçin.
    6. Dondurma ve Silme’ye dokunun.
    7. Hesabı Sil’i seçin ve devam edin.
    8. Ekrandaki nedenlerden biri seçin veya Hesabı Silme İşlemine Devam Et’e tıklayın.
    9. Aşağı kaydırın ve Hesabı Sil’e tıklayın. Şifrenizi girip Devam’a dokunun.

    Facebook silme linkiyle hesabı kapatma 🔗

    Facebook hesap silme linki Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki adımları takip etmek istemiyorsanız alternatif olarak Facebook kalıcı silme linkine tıklayarak doğrudan son adıma gidebilirsiniz.

    Facebook hesap silme linki: Buraya tıklayın https://www.facebook.com/help/delete_account

    Dikkat❗ Facebook hesabı silinince ne olur 🤔

    • Silinen hesabınızı tekrardan aktifleştiremezsiniz.
    • Yöneticisi olduğunuz sayfalar işlem sonunda silinecektir.
    • Eklediğiniz fotoğraflar, gönderiler, videolar ve diğer her şey kalıcı olarak silinir.
    • Facebook ile Giriş Yap seçeneğiyle üye olduğunuz servislere erişim sağlayamazsınız, Facebook hesap silme işleminden önce bu uygulama ve sitelerle iletişime geçmelisiniz. Bu linkten Facebook ile giriş yaptığınız uygulama ve siteleri görebilirsiniz.
    • Messenger uygulamasını kullanamazsınız.

    Facebook hesap silme nasıl iptal edilir ❓

    Facebook hesabınızı sildiniz ancak pişman oldunuz, ne yapacaksınız? Bu işlemler Facebook kalıcı silmeolarak ifade edilse de sosyal medya devi size geri dönüş şansı da sunuyor. Unutmamanız ve dikkat etmeniz gereken en önemli detay Facebook hesap kapatma işleminin üzerinden 30 gün geçmemesi gerekiyor.İşte silinen Facebook hesabını geri getirme adımları:

    1. Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içinde Facebook hesabınıza giriş yapın.
    2. Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.

    Facebook hesabı kaç günde silinir ❓

    Hesabınızın silinme sürecini başlatmanızın ardından Facebook hesabı kalıcı silme işlemi 30 günden sonra başlıyor. İşleminizin üzerinden 30 gün geçtiyse tüm bilgileriniz, hesaplarınız ve sayfalarınızı kalıcı olarak silinmeye başlıyor. Her şeyin silinmesi 90 güne kadar sürebiliyor.

    Silinen Facebook hesabı görünür mü ❓

    Facebook hesabı sildikten sonra görünür mü? diye düşünüyorsanız endişe etmenize gerek yok: Görünmez. Hesabınızı sildiğiniz hiç kimse profilinizi göremeyecektir.

    Facebook hesabı silinirse Messenger silinir mi ❓

    Eğer Facebook hesabınızı silerseniz ona bağlı Messenger hesabınızı da hiçbir şekilde artık kullanamazsınız. Bununla birlikte Messenger sohbetleriniz de tamamıyla kalıcı olarak silinir. O yüzden silme işleminden önce sohbetlerinizi yedeklerini almanızda fayda var.

    e-posta ve şifresi unutulan Facebook nasıl kapatılır ❓

    Artık erişim sağlayamadığınız ya da şifresi/e-postası unutulmuş Facebook hesabınızı silmek istiyorsanız Facebook hesap silme şifresiz nasıl olur veya Facebook şifresi unutulan hesabı kapatma nasıl yapılır diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak endişe etmeyin zira erişim sağlayamadığınız Facebook hesaplarınızı da kapatabilirsiniz.

    Bunun için Facebook destek ekipleriyle iletişim kurmanız gerekiyor. Eğer hesap sizinse ve içerisinde sizin fotoğraflarınız varsa hızlı bir şekilde bu hesabı kapatabilirsiniz.

    8 adımda Facebook şifresi unutulan hesabı kapatma 🔽

    şifresiz facebook hesap kapatma Tam Boyutta Gör
    Şifresi unutulan Facebook hesabı nasıl kapatılır? işleminde hemen üstte yer alan görseldeki gibi formu doldurmanız gerekiyor. Bağlantısını verdiğimiz Facebook Destek sayfasını ziyaret edin ve formda doldurulacak alanları sırasıyla şu şekilde doldurun:

    Buradaki Facebook iletişim linkine tıklayın ve aşağıdaki adımları takip ederek formu doldurun.

    1. “Birisi beni veya bir arkadaşımı taklit eden bir hesap açmış” seçeneğini seçin
    2. “Bir Facebook hesabım yok” seçeneğiyle ilerleyin
    3. “Evet, taklit edilen kişi benim” seçeneğini seçin ve devam edin.
    4. “Taklit profilde yazan tam ad” kısmına kapatılacak profil adını yazın
    5. “Taklit profilin bağlantısı (URL'si)” kısmına kapatılacak profil bağlantısını yazın
    6. “Nüfus cüzdanınızda yazan adınız soyadınız” kısma kimlik adınızı yazın.
    7. “İletişim e-posta adresiniz” kısmına kullandığınız bir e-posta girin.
    8. “Kimliğinizi yükleyin” son olarak buraya kimlik fotoğrafınızı yükleyin.

    Facebook hesap silme içeriğimizi sonuna geldik. İçeriğimizde çokça ihtiyaç duyulan Facebook hesap kapatma ve unutulan Facebook hesabı kapatma işlemlerinde cevaplar sunduk. Aynı zamanda silinen Facebook hesabını geri getirme adımlarından bahsettik ve Facebook silme linki ile doğrudan hesap kapama işleminizi gerçekleştirmenizi sağladık. Facebook hesabı silinince ne olur? sorusuna cevaplar vererek dikkat etmeniz gereken konulara odaklandık. Eğer Facebook ile diğer sosyal medya hesaplarınızı da silmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

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    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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