Facebook hesap silme linkiyle Facebook hesap kapatma

Sosyal medya platformları hayatımızın birer parçası olsa da kimi zaman bizleri olumsuz etkiledikleri de birer gerçek. Sosyal medya platformlarının başında olan Facebook ise çok uzun zamandır aramızda. Bu rehber içeriğimizde Facebook hesabı nasıl silinir? sorusunu resimlerler birlikte cevapladık. İçeriğimizde bulunan Facebook hesap silme linki sayesinde Facebook hesap kapatma işlemlerini gerçekleştirebilir ve Facebook silme isteğinizi yerine getirebilirsiniz. Facebook kapatma içeriğimizde ayrıca e-posta ve şifresi unutulan Facebook nasıl kapatılır? sorusunu da cevapladık.

Instagram hesap silme nasıl yapılır? 1 ay önce eklendi

Facebook hesabınızı sildiniz ancak pişman oldunuz, ne yapacaksınız? Bu işlemler Facebook kalıcı silmeolarak ifade edilse de sosyal medya devi size geri dönüş şansı da sunuyor. Unutmamanız ve dikkat etmeniz gereken en önemli detay Facebook hesap kapatma işleminin üzerinden 30 gün geçmemesi gerekiyor.İşte silinen Facebook hesabını geri getirme adımları:

Hesabınızın silinme sürecini başlatmanızın ardından Facebook hesabı kalıcı silme işlemi 30 günden sonra başlıyor. İşleminizin üzerinden 30 gün geçtiyse tüm bilgileriniz, hesaplarınız ve sayfalarınızı kalıcı olarak silinmeye başlıyor. Her şeyin silinmesi 90 güne kadar sürebiliyor.

Facebook hesabı sildikten sonra görünür mü? diye düşünüyorsanız endişe etmenize gerek yok: Görünmez. Hesabınızı sildiğiniz hiç kimse profilinizi göremeyecektir.

Eğer Facebook hesabınızı silerseniz ona bağlı Messenger hesabınızı da hiçbir şekilde artık kullanamazsınız. Bununla birlikte Messenger sohbetleriniz de tamamıyla kalıcı olarak silinir. O yüzden silme işleminden önce sohbetlerinizi yedeklerini almanızda fayda var.

e-posta ve şifresi unutulan Facebook nasıl kapatılır ❓

Artık erişim sağlayamadığınız ya da şifresi/e-postası unutulmuş Facebook hesabınızı silmek istiyorsanız Facebook hesap silme şifresiz nasıl olur veya Facebook şifresi unutulan hesabı kapatma nasıl yapılır diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak endişe etmeyin zira erişim sağlayamadığınız Facebook hesaplarınızı da kapatabilirsiniz.

Bunun için Facebook destek ekipleriyle iletişim kurmanız gerekiyor. Eğer hesap sizinse ve içerisinde sizin fotoğraflarınız varsa hızlı bir şekilde bu hesabı kapatabilirsiniz.