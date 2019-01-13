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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Chromecast Audio üretimini sonlandırdı

Google’un hoparlörleri kablosuz hale getiren Chromecast Audio ürünü artık üretilmeyecek. Cihaz, uygun fiyatı ile pek çok kullanıcının beğenerek kullandığı Google ürünlerindendi.
4 ay
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Müzik / Ses Sistemleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, Chromecast Audio üretimini sonlandırdı
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Chromecast’i herhangi bir ekrana bağlayarak akıllı telefonunuz veya bilgisayarınızdan kablosuz olarak görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Chromecast Audio ise isminden de anlaşılabileceği üzere Chromecast’in ses aktarımı yapan versiyonu. Google’dan gelen son açıklamalara göre Chromecast Audio üretimi sonlandırılmış.

Diğer ses çözümlerine yönelebilirler

Chromecast Audio’yu evinizdeki tüm hoparlörlere 3.5mm jack yardımıyla bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede ucuz hoparlörlerden, pahalı ses sistemlerine kadar pek çok cihaz kablosuz ses aktarımına uygun hale geliyor. Ürün 15 dolar gibi uygun fiyata da sahip olunca kullanıcıların oldukça beğenisini kazanmıştı. Google, ürün çeşitlerinin fazla olduğunu ve kullanıcıların diğer ses çözümlerine yönelebileceklerini belirtmiş. Akıllı hoparlörlerin hızla büyümesi de Chromecast Audio’nun sonlandırılma sebeplerinden biri olarak gözüküyor. Şu an Google’a ait en ucuz akıllı hoparlör çözümü 29 dolar fiyatıyla Google Home Mini.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 7 aslında sugeçirmez (biraz)"

Çoğu akıllı hoparlör diğer normal hoparlörlere bağlanabiliyor. Bu sayede kablosuz ses aktarım işlemi yine yapılabilir. Ayrıca sesli asistanla birlikte geldikleri için daha kolay bir kullanım sunacaklardır. Ancak sadece kablosuz ses aktarımı yapmak isteyen ve uygun fiyatlı çözüm arayan kişiler için akıllı hoparlörler mantıklı olmayabilir.


https://www.engadget.com/2019/01/11/google-chromecast-audio-discontinued/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 4 ay
Akıllı hoparlör ile bunun boyutu bir mı ya nasıl bir kafa bu. Bu ufacık bir şey tak unut.
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