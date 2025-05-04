YouTube, mini oynatıcısının tasarımını yeniden değiştiriyor

Daha sade ve küçük bir tasarıma geçiş yapılıyor
YouTube uygulamasının 20.18.32 beta sürümünde ortaya çıkan yeni tasarımda, küçük oynatıcının alt kısmındaki butonların yer aldığı beyaz kısım kaldırılarak daha sade ve yer kaplamayan bir tasarıma geçiş yapılmış. Bu nedenle ileri ve geri sarma düğmeleri artık bulunmuyor ancak durdurma ve kapatma tuşları videonun üzerinde yerini alıyor. Yeni mini oynatıcı, eskisi gibi parmak hareketi veya çift tıklamayla büyütülebiliyor, ayrıca kullanıcılara reklamları atlama seçeneği de sunuyor.
Yeni YouTube mini oynatıcı tasarımı, özellikle alt kısımda yer kaplayan beyaz çubuğun artık olmaması nedeniyle önceki sürüme göre kesinlikle bir iyileştirme sunuyor. Ancak birçok kullanıcı, şerit şeklindeki eski tasarımın daha iyi olduğunu düşünüyor. Peki siz nasıl düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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