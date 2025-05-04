YouTube, mini oynatıcısının tasarımını yeniden değiştiriyor

Tam Boyutta Gör YouTube geçen yıl Android'de yeni bir mini oynatıcı tasarımına geçiş yaptı. Eskisine göre daha büyük olan bu mini oynatıcı, ekranda daha çok yer kapladığı için birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Eleştirileri dinleyen video platformu, tasarımı yeniden değiştirmeye hazırlanıyor.

Daha sade ve küçük bir tasarıma geçiş yapılıyor

YouTube uygulamasının 20.18.32 beta sürümünde ortaya çıkan yeni tasarımda, küçük oynatıcının alt kısmındaki butonların yer aldığı beyaz kısım kaldırılarak daha sade ve yer kaplamayan bir tasarıma geçiş yapılmış. Bu nedenle ileri ve geri sarma düğmeleri artık bulunmuyor ancak durdurma ve kapatma tuşları videonun üzerinde yerini alıyor. Yeni mini oynatıcı, eskisi gibi parmak hareketi veya çift tıklamayla büyütülebiliyor, ayrıca kullanıcılara reklamları atlama seçeneği de sunuyor.

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Yeni YouTube mini oynatıcı tasarımı, özellikle alt kısımda yer kaplayan beyaz çubuğun artık olmaması nedeniyle önceki sürüme göre kesinlikle bir iyileştirme sunuyor. Ancak birçok kullanıcı, şerit şeklindeki eski tasarımın daha iyi olduğunu düşünüyor. Peki siz nasıl düşünüyorsunuz?

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