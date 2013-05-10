YouTube, ücretli abonelik modelini devreye soktu

Bir süredir bazı kanallar için paralı abonelik modelini devreye sokacağı konuşulan YouTube, söz konusu uygulamayı hayata geçirdi.

http://youtube-global.blogspot.com/2013/05/yt-pc-2013.html

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Şu an için aralarında UFC Select, Smart TV ve Cars. TV gibi kanalların da yer aldığı toplamda 53 farklı kanal ücretli abonelik modelini kullanacak. Söz konusu kanalların aylık abonelik fiyatları 0.99$'dan başlarken, 14 günlük ücretsiz bir deneme sürümü kullanıcıların beğenisine sunulacak. Aylık yerine yıllık abonelik modellerini tercih eden kullanıcılar ise, daha ekonomik bir fiyatlandırmalar ile karşılaşacak. Abone olunan kanallara PC, TV, telefon ve tablet gibi çeşitli cihazlar üzerinden erişmek mümkün olacakken, yakın bir zamanda kanallara daha fazla cihazdan abone olunabileceğini de belirtelim.Ücretli kanallar kategorisi altında sunulan bu paralı kanalların YouTube kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.