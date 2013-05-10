YouTube, ücretli abonelik modelini devreye soktu

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Bir süredir bazı kanallar için paralı abonelik modelini devreye sokacağı konuşulan YouTube, söz konusu uygulamayı hayata geçirdi.
Şu an için aralarında UFC Select, Smart TV ve Cars. TV gibi kanalların da yer aldığı toplamda 53 farklı kanal ücretli abonelik modelini kullanacak. Söz konusu kanalların aylık abonelik fiyatları 0.99$'dan başlarken, 14 günlük ücretsiz bir deneme sürümü kullanıcıların beğenisine sunulacak. Aylık yerine yıllık abonelik modellerini tercih eden kullanıcılar ise, daha ekonomik bir fiyatlandırmalar ile karşılaşacak. Abone olunan kanallara PC, TV, telefon ve tablet gibi çeşitli cihazlar üzerinden erişmek mümkün olacakken, yakın bir zamanda kanallara daha fazla cihazdan abone olunabileceğini de belirtelim.
Ücretli kanallar kategorisi altında sunulan bu paralı kanalların YouTube kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://youtube-global.blogspot.com/2013/05/yt-pc-2013.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam toplu muhalefet. Zemunda candır zemundasız torrentsiz hayat düşünülemez.
Bu kapitalist düzen var oldukça yaşasın korsan.
Şimdi alakasız bi yerde korsan tartışması yapmıyalım,hadi öptüm
internet bir fikir ütopyası olduğu için
bir noktada bilginin özgürlüğünü simgeler !
sen 1 kuruş bile istesen
o, ütopya kapitalist bir pazara dönüşür !
yani yarın bir gün,
bir video 1 milyon üzeri izlenilmiş olduğu zaman
youtube bu kafa ayarını sanada yapacak !
yani yarın bir gün milyon kişi izlediği videoyu izlemek için para ödemek zorunda kalacaksın !
olay para değil olay bilgiye ulaşmak anlamıyla bilgiye ulaşım özgürlüğü açısından değerlendirmek lazım !
kısacası youtube iyi b.k yemiş !!!
çok yakında 1 milyon ve üzeri izlenmiş olan tüm videolar paralı olur artık !
Aslında (bir ara içinde olunca anlaşılıyor) 5 lira çok değil ama düşününce öyle geliyor evet bana da :) Oyunlara daha çok paralar veriyoruz,ama mesela Steam gibi olsa da 5 liraya satın alıp hep izlene bilse bütün arşivimi taşımazsam şerefsizim
Hayatın bile korsan demek ki, torrent siten bile mi korsan zemunda ne
Hak eden,emek verilmiş herşeyin hakkını vermeyenin ciğerinin kaç para oluğunu düşünürüm ama,HAK EDİYOSA..
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