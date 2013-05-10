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YouTube, ücretli abonelik modelini devreye soktu

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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YouTube, ücretli abonelik modelini devreye soktu
Bir süredir bazı kanallar için paralı abonelik modelini devreye sokacağı konuşulan YouTube, söz konusu uygulamayı hayata geçirdi.

Şu an için aralarında UFC Select, Smart TV ve Cars. TV gibi kanalların da yer aldığı toplamda 53 farklı kanal ücretli abonelik modelini kullanacak. Söz konusu kanalların aylık abonelik fiyatları 0.99$'dan başlarken, 14 günlük ücretsiz bir deneme sürümü kullanıcıların beğenisine sunulacak. Aylık yerine yıllık abonelik modellerini tercih eden kullanıcılar ise, daha ekonomik bir fiyatlandırmalar ile karşılaşacak. Abone olunan kanallara PC, TV, telefon ve tablet gibi çeşitli cihazlar üzerinden erişmek mümkün olacakken, yakın bir zamanda kanallara daha fazla cihazdan abone olunabileceğini de belirtelim.

Ücretli kanallar kategorisi altında sunulan bu paralı kanalların YouTube kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://youtube-global.blogspot.com/2013/05/yt-pc-2013.html Yorum Yaz
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gcb1903 6 yıl en beğenilen
İşte bu yüzden yaşasın zemunda, yaşasın torrent.
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gcb1903 6 yıl
CommandPrompt
baysan240
CommandPrompt
baysan240 inşallah türk kanallarınıda izleyebiliriz düşük fiyatlı aboneliklerle korsan film vs. büyük ölçüde engellenebilir. ben şahsen 1 tl karşılığında hd film izleyebilecek olsam korsana yönelmem tamam belki yılda yine bi dünya para vermiş olurum ama gözüme gelmez... android marketteki oyunlar uygulamalar bunun en güzel örneği...
O şekilde olacağını sanmıyorum,şuan ki kanal uygulamasının paralısı işte,reklamlar kalkıyodur vs. Zaten ayda 1 tl ye bize film izletecek bi telif manyağı yok sanırım :) daha çok hali hazırda bi işi bir kazanç haline gitirmiş youtube partnerlerini hedefliyor anladığım kadarıyla. (bence) (yorumunu artıladım,öyle olmasını bende isterim.. :) korsana devam yada saçmalık,torent var yaaa diyip cool olanlardan değilim öyle anlaşışmasın
)
ben aylık değil film başı demiştim şimdi 5 liradan veriliyor zaten sinama biletleri ortalama 7-8 liraya denk gelirken (pahalı sinemaları özel vizyon filmlerini saymıyorum ) bir filmi izlemek için 5 lira istenmesi çok saçma onu diyorum.
Aslında (bir ara içinde olunca anlaşılıyor) 5 lira çok değil ama düşününce öyle geliyor evet bana da :) Oyunlara daha çok paralar veriyoruz,ama mesela Steam gibi olsa da 5 liraya satın alıp hep izlene bilse bütün arşivimi taşımazsam şerefsizim
gcb1903 İşte bu yüzden yaşasın zemunda, yaşasın torrent.
Hayatın bile korsan demek ki, torrent siten bile mi korsan zemunda ne
Hak eden,emek verilmiş herşeyin hakkını vermeyenin ciğerinin kaç para oluğunu düşünürüm ama,HAK EDİYOSA..

Adam toplu muhalefet. Zemunda candır zemundasız torrentsiz hayat düşünülemez.
Bu kapitalist düzen var oldukça yaşasın korsan.
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South Korea 6 yıl
internet üzerinden televizyon izlenmez arkadaş bunu bilir bunu söylerim hele ki türkiyedeki gibi internet ağında hiç izlenmez
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CommandPrompt 6 yıl
Torrentsiz hayatmı düşün dedik,hak dan bahsediyorum. Film işininde içinde bulunmuş biri olarak,o sıcağın altında ne emek verildiğini bildiğim için,bilgisayar müh. okuduğumdan o en küçük oyunun bile nasıl dirsek çürüttüğünü bildiğim için HAK dan bahsediyorum. He yoksa halen LOTR boxset 1080p inmek bilmiyor arkadaş şunu seedleyin azcık


Şimdi alakasız bi yerde korsan tartışması yapmıyalım,hadi öptüm
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alemburda34 6 yıl
küçük fiyatlar hiçbir zaman tepki görmemiştir, sorun olacağını düşünmüyorum fiyat yüksek olsa kesinlikle tepki görürdü.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
fiyatının ne olduğu önemli değil !

internet bir fikir ütopyası olduğu için
bir noktada bilginin özgürlüğünü simgeler !

sen 1 kuruş bile istesen
o, ütopya kapitalist bir pazara dönüşür !

yani yarın bir gün,
bir video 1 milyon üzeri izlenilmiş olduğu zaman
youtube bu kafa ayarını sanada yapacak !

yani yarın bir gün milyon kişi izlediği videoyu izlemek için para ödemek zorunda kalacaksın !
olay para değil olay bilgiye ulaşmak anlamıyla bilgiye ulaşım özgürlüğü açısından değerlendirmek lazım !

kısacası youtube iyi b.k yemiş !!!

çok yakında 1 milyon ve üzeri izlenmiş olan tüm videolar paralı olur artık !
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Cool Boy 6 yıl
Anlaşılan Google parası sıkıntısı çekiyor. Nereden para kazanırız onun derdindeler..
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Zuko 6 yıl
Voleyi vurdu desenize. Bunu ta ne zamandır planlıyorlardır, belki Youtube'u ilk satın aldıklarından beri.
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Batuist 6 yıl
yorum yazanlar iptv gibi kanal zannetmişler bunları... :S
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bkaakco 6 yıl
Parayı veren düdüğü çalar.
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gcb1903 6 yıl en beğenilen
İşte bu yüzden yaşasın zemunda, yaşasın torrent.
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CommandPrompt 6 yıl
baysan240

CommandPrompt

baysan240

inşallah türk kanallarınıda izleyebiliriz düşük fiyatlı aboneliklerle korsan film vs. büyük ölçüde engellenebilir. ben şahsen 1 tl karşılığında hd film izleyebilecek olsam korsana yönelmem tamam belki yılda yine bi dünya para vermiş olurum ama gözüme gelmez... android market'teki oyunlar uygulamalar bunun en güzel örneği...

O şekilde olacağını sanmıyorum,şuan ki kanal uygulamasının paralısı işte,reklamlar kalkıyodur vs. Zaten ayda 1 tl ye bize film izletecek bi telif manyağı yok sanırım :) daha çok hali hazırda bi işi bir "kazanç" haline gitirmiş "youtube partnerlerini" hedefliyor anladığım kadarıyla. (bence) (yorumunu artıladım,öyle olmasını bende isterim.. :) "korsana devam" yada "saçmalık,torent var yaaa" diyip 'cool' olanlardan değilim öyle anlaşışmasın
)

ben aylık değil film başı demiştim şimdi 5 liradan veriliyor zaten sinama biletleri ortalama 7-8 liraya denk gelirken (pahalı sinemaları özel vizyon filmlerini saymıyorum ) bir filmi izlemek için 5 lira istenmesi çok saçma onu diyorum.


Aslında (bir ara içinde olunca anlaşılıyor) 5 lira çok değil ama düşününce öyle geliyor evet bana da :) Oyunlara daha çok paralar veriyoruz,ama mesela Steam gibi olsa da 5 liraya satın alıp hep izlene bilse bütün arşivimi taşımazsam şerefsizim


gcb1903

İşte bu yüzden yaşasın zemunda, yaşasın torrent.


Hayatın bile korsan demek ki, torrent siten bile mi korsan zemunda ne

Hak eden,emek verilmiş herşeyin hakkını vermeyenin ciğerinin kaç para oluğunu düşünürüm ama,HAK EDİYOSA..
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KaleyDeskop 6 yıl
Youtube izlen kazan türkiyeye geldi bundan sonra daha çok türk kullanıcı göreçeğiz gibi
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WoXeD 6 yıl
bu kanallar tv kanalı değil.ayık olun.
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savinelli 6 yıl
Eğer youtube büyük firmalarla anlaşıp bir şekilde pay tv platformuna altyapısal kaynak oluşturmak istiyorsa ne ala, örneğin digiturk veya dsmart gibi firmalar kendi pay tv kanallarını oluşturup ücretli içeriklerini aylıkabonelik şeklinde youtube altyapısı üzerinden sunabilirlerse bence tutar aksi halde youtube kendi tek elinde kafasına göre kategorize ettiği içerikleri artık ücretli dağıtacak ise o iş yaş. Zaten artık müzik videoları veya inceleme videoları haricinde kullanmaz olduğum youtube iyice gereksiz olacak demektir..
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otomania 6 yıl
Paralı sisteme geçen kanallar "para karşılığı" kavramının hakkını gerekli ölçüde vermeliler, bu şekilde olduğu sürece sıkıntı yok.
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vitor reis 6 yıl
sçmlk
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