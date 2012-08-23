YouTube videolarındaki reklamları atlama imkanı mobil platformlarda da kullanılabilecek

YouTube, bünyesinde yer alan bazı videolarda yer verdiği reklam videolarını masaüstü versiyonunda birkaç saniye sonra atlamanıza izin veriyordu. Bu reklam atlama olanağı şimdide mobil cihazlar üzerinde kullanıma sunuldu.





Mobil platformda da masaüstündeymiş gibi çalışmaya başlayan TrueView adlı reklam platformu, kullanıcılara reklam videoları başladıktan beş saniye sonra geçme imkanı sunuyor. Söz konusu reklamı veren kişiler ise reklamın tamamının izlenmesi durumunda ödeme yapıyor. Google'ın belirttiğine göre yeni versiyonun testleri şu an için deneme aşamasında, bu nedenle mobil platformda video seyredenlerin reklamları geçme becerisine kavuşmaları için biraz daha beklemeleri gerekebilir.





Reklamlardan arındırılan iOS platformu için söz konusu YouTube uygulaması bu mobil reklam uygulamasının kapsamı dışında, ancak Google'ın geliştireceği yeni bir uygulama sayesinde mobil reklamlar iOS platformunda da yer almaya ve yeni şartlara uygun hale gelmeye başlayacak.

http://googlemobileads.blogspot.com/2012/08/trueview-video-ads-now-on-mobile-devices.html