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YouTube yorum sistemi yenilendi

5 yıl
1,1b
1
11
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube yorum sistemi yenilendi
Google'ın popüler servisleri arasında yer alan ve video konusunda tartışmasız dünyanın en iyi platformlarından biri olan YouTube, kısa süre önce tanıtımını yaptığı yeni yorum sistemine sonunda kavuştu.
Yeni yorum sistemiyle öncelikle Google+ ile yeni bir etikeleşim düzeni kurulmuş durumda. Bu sayede kişiler YouTube videoları altına yazdıkları yorumları direkt olarak Google+ profilleri üzerine aktarabilecek veya bu sosyal ağda bulunan arkadaşlarını etiket sistemiyle videoya çağırabilecekler. Ayrıca videoyu oluşturan kişinin yazdığı yorumlar ya da diğer beğenilen faydalı yorumlar sayfanın en üstünde görüntülenerek daha iyi bir etkileşim kurulabilecek, yasaklı kelime listesi ile yorum kalitesi yüksek tutulabilecek ve son olarak kanal sahipleri herkese açık ya da kapalı sohbetler oluşturabilecekler.
Yeni sistem ile daha kullanışlı bir yorum süreci sunan YouTube'un konu hakkında hazırladığı açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://youtube-global.blogspot.com/2013/11/youtube-new-comments.html Yorum Yaz
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Rajeesh 5 yıl en beğenilen
accountunu google+ ile eşlemeden yorum giremiyorsun
iyice nefret etmeye başladım googledan
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Lifad 5 yıl
bende yapılan hiç bir yorum gözükmüyor bunun yeni sistem ile alakası var mı ?
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AdamsınDrogba 5 yıl
Kullanmıyorum Google+ zorlama Google!
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olağan_şüpheli 5 yıl
herkesde mi var lan Google+ .kimse şikayet etmiyor.
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memoseler 5 yıl
Videonun sonunda fena güldüm.... Epic Meal Time
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Rajeesh 5 yıl en beğenilen
accountunu google+ ile eşlemeden yorum giremiyorsun
iyice nefret etmeye başladım googledan
1 Yanıt Yanıtla +9
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olağan_şüpheli 5 yıl Rajeesh
Rajeesh

accountunu google+ ile eşlemeden yorum giremiyorsun
iyice nefret etmeye başladım googledan



oha ,ana bacı sövdüm
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Kulak Misafiri 5 yıl
Google + kullanan için iyi olmuş heralde.
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olağan_şüpheli 5 yıl
mesaj klasöürünü araki bulasın. niye ana sayfada gözükmüyor yahu.sacma sapan işler yaptılar youtube u yenileyecez diye.
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