YouTube yorum sistemi yenilendi

Google'ın popüler servisleri arasında yer alan ve video konusunda tartışmasız dünyanın en iyi platformlarından biri olan YouTube, kısa süre önce tanıtımını yaptığı yeni yorum sistemine sonunda kavuştu.

Yeni yorum sistemiyle öncelikle Google+ ile yeni bir etikeleşim düzeni kurulmuş durumda. Bu sayede kişiler YouTube videoları altına yazdıkları yorumları direkt olarak Google+ profilleri üzerine aktarabilecek veya bu sosyal ağda bulunan arkadaşlarını etiket sistemiyle videoya çağırabilecekler. Ayrıca videoyu oluşturan kişinin yazdığı yorumlar ya da diğer beğenilen faydalı yorumlar sayfanın en üstünde görüntülenerek daha iyi bir etkileşim kurulabilecek, yasaklı kelime listesi ile yorum kalitesi yüksek tutulabilecek ve son olarak kanal sahipleri herkese açık ya da kapalı sohbetler oluşturabilecekler.

Yeni sistem ile daha kullanışlı bir yorum süreci sunan YouTube'un konu hakkında hazırladığı açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.