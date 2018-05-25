YouTube’un DM özelliği masaüstüne geldi

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YouTube’un mobil uygulamada uzun süredir bulunan özel mesaj özelliği sonunda masaüstü web sitesine de geldi. Kullanıcılar sevdikleri videoları masaüstü siteden arkadaşlarına mesaj atarak gönderip sohbet edebilecek.

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Herhangi bir videoyu “Paylaş” tuşu ile kişi listenizdeki kişilere gönderebilirsiniz. Bildirim çanının yanında bulunan “Mesajlar” simgesi üzerinden sohbetleri listeleyebilir ve buradan arkadaşlarınıza mesaj atabilirsiniz.

YouTube mesaj özelliği, tüm kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Şuanda geniş kitleler tarafından kullanılabiliyor. Henüz bu özellik size gelmediyse ve bir an önce kullanmak istiyorsanız, özelliğin aktif olduğu bir arkadaşınızın size mesaj atmasını isteyebilirsiniz.