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YouTube’un DM özelliği masaüstüne geldi

YouTube'un mobil uygulamasındaki mesajlaşma özelliği sonunda masaüstü web sitesine de geldi. Masaüstü site üzerinden sevdiğiniz videoları arkadaşlarınıza mesaj atabilir ve sohbet edebilirsiniz.
12 ay
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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YouTube’un DM özelliği masaüstüne geldi
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YouTube’un mobil uygulamada uzun süredir bulunan özel mesaj özelliği sonunda masaüstü web sitesine de geldi. Kullanıcılar sevdikleri videoları masaüstü siteden arkadaşlarına mesaj atarak gönderip sohbet edebilecek.

Ayrıca Bkz. "Netflix piyasa değeri ile Disney ve Comcast'i geride bıraktı"

Herhangi bir videoyu “Paylaş” tuşu ile kişi listenizdeki kişilere gönderebilirsiniz. Bildirim çanının yanında bulunan “Mesajlar” simgesi üzerinden sohbetleri listeleyebilir ve buradan arkadaşlarınıza mesaj atabilirsiniz.

YouTube mesaj özelliği, tüm kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Şuanda geniş kitleler tarafından kullanılabiliyor. Henüz bu özellik size gelmediyse ve bir an önce kullanmak istiyorsanız, özelliğin aktif olduğu bir arkadaşınızın size mesaj atmasını isteyebilirsiniz.



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Fenomenon 12 ay
bi bu eksikti.
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FLowme131 12 ay
İsteyen istediğiniz izler bu kimseyi ilgilendirmez. Editörün Jahrein izlemesi neden bu kadar tuhafınıza gitti anlamadım. Ayrıca 4-5 sene önce Jahrein 1-2k izlenirken en iyi yayıncı falan diyordunuz adam 10k izlenmeye başlayınca mı kötü oluyor?
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Bluedn 12 ay
Youtube da jahrein videosu geldimi pc de direk video blocker, telefonda üç nokta ilgilenmiyorum
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The Balance 12 ay
Editör arkadaş Jahrein mi izliyor anlayamadım. Bir yanda Muharrem İnce var bir yanda Jahrein. Normal bir durum değil kesinlikle. Jahrein gibi kalitesiz birisini izlenmesini yakıştıramadım.
1 Yanıt Yanıtla +3
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theJuDGe_41 12 ay The Balance
Evet ekran görüntüsünü ben aldım. Jahrein de izliyorum Muharrem İnce de. Hatta normalde youtube anasayfasında pek denk gelmez ama bu görselde görünen içeriklerin hepsi izlerken keyif alacağım içerikler
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