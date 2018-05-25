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Netflix piyasa değeri ile Disney ve Comcast'i geride bıraktı

Piyasa değeri Disney ve Comcast gibi medya devlerini geçen Netflix, dünyanın en değerli medya şirketi haline geldi. Bu yükseliş medya ve teknoloji dünyası için önemli bir değişimin habercisi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2012 yılında girdiği orijinal içerik alanında büyük başarı yakalayan Netflix, birkaç yıl öncesine kadar herkesin imkansız olarak gördüğü bir başarıya imza attı. House of Cards ile orijinal dizi alanına girdiği ilk dönemde HBO gibi kablolu kanallara rakip olup olamayacağı sorgulanan Netflix, bugün Disney ve Comcast gibi devleri geride bırakarak dünyanın en değerli medya şirketi haline geldi.
Netflix hisseleri bugün yüzde 1.5'lik artış göstererek rekor seviyelere yükseldi. Gün içerisinde Netflix hisselerinin değeri 349.90 dolara ulaştı. Bu yükselişle birlikte Netflix'in piyasa değeri 152.6 milyarı buldu ve böylece şirket Disney ve Comcast gibi medya devlerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. 
2013'te House of Cards ilk başladığında Netflix hisseleri 27 dolardan işlem görüyordu. Orijinal içerik alanında yakaladığı başarının ardından hızla büyüyen şirket, son dönemde yaptığı yatırımlarla büyüme hızını daha da arttırdı. Sadece 2018'in başından bu yana şirketin hisse değeri tam yüzde 74 arttı.

Netflix'in yükselişi medya sektöründe dengeleri değiştirdi

Netflix'in piyasa değeri ile Disney'i geride bırakması, sinema ve dizi sektörü için yeni bir döneme girildiğinin habercisi. Zira Disney, tarihinin belki de en başarılı döneminde Netflix'e geçildi. Marvel, Star Wars ve Pixar filmlerinin yanı sıra klasik Disney filmlerinin modern uyarlamaları ile de gişede rakip tanımayan Disney, son birkaç yıldır toplam gişe hasılatlarında rakiplerine fark atıyor. Ne var ki stüdyonun bu başarısı bile dijital platformların hızlı yükselişi karşısında gölgede kalkıyor.
Disney'in 20th Century Fox'u satın almak için kesenin ağzını açmasının arkasındaki başlıca sebep de medya sektöründeki bu değişim rüzgarı. Çok yakında kendi dijital platformunu kurmaya hazırlanan Disney, 20th Century Fox'un zengin dizi ve film seçkisini kütüphanesine katarak Netflix'e rakip olacak bir dijital platform kurmayı amaçlıyor.
Aynı şekilde Hollywood'un en köklü stüdyolarından 20th Century Fox'un satış kararı almasında da Netflix'in yükselişinin büyük pay oynadığı konuşuluyor. Bundan sonra televizyon yayıncılığına odaklanacak şirketin, değişen medya sektöründe Netflix gibi dijital platformlarla yarışmanın zorluğundan çekindiği ifade ediliyor.

Teknoloji şirketleri orijinal içerik alanına yöneliyor 

Öte yandan Netflix'in bu muazzam yükselişi teknoloji şirketlerine de ilham verdi. Alphabet, Apple, Facebook ve Amazon gibi teknoloji devleri, önümüzdeki dönemde hem Netflix hem de Disney, Comcast ve Time Warner gibi medya şirketleri için ciddi rakipler haline gelecek.
Geçtiğimiz aylarda çok sayıda orijinal dizi projesine onay veren Apple, 2022'ye kadar bu alana 4.2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Alphabet, YouTube Red'de yayınladığı orijinal diziler ile şimdiden bu alanda varlığını gösterirken, Facebook da Facebook Watch için dikkat ilgi çekici dizi projeleri hazırlıyor.
Amazon ise bu alanda Netflix'in en büyük rakibi olmaya devam ediyor. Orijinal film ve dizilerinin sayısını hızla arttıran Amazon, halihazırda son derece ilgi çekici bir orijinal içerik seçkisine sahip. Bu alana yatırımlarını arttıran şirket, Yüzüklerin Efendisi dizisinin haklarını satın alarak bu alanda daha da iddialı hale geleceğini gösterdi.

http://deadline.com/2018/05/netflix-new-milestone-company-passes-disney-for-top-media-market-value-1202397358/ Yorum Yaz
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KuvvetMira27 1 yıl en beğenilen
parasını sonuna kadar hak eden bir servis
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kocari_66 1 yıl
On numara yapmış adamlar İnternet hizim düşük olmasına ragmen filmleri donmadan izliyorum
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__Nikolaus__ 1 yıl
3 aya evleniyorum 55 inc 4k tv ile birlikte ilk işim netflix 4k üyelik
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The Hollow 1 yıl
"Alphabet, Apple, Facebook ve Amazon gibi teknoloji devleri, önümüzdeki dönemde hem Netflix hem de Disney, Comcast ve Time Warner gibi medya şirketleri için ciddi rakipler haline gelecek."
Umarım gelmez. O şirketler ne öyle ya. Hepsi birbirinden beter. Diğer üçlüye bakalım. Disney'in yan kuruluşları, Comcast'in ve en önemlisi Time Warner'ın bunlar çok ciddi ve kaliteli medya şirketleri. Time Warner = Warner Bros. Turner Broadcasting, HBO, TNT gibi hatta bunların içerisinde bile alt kuruluşlar var. Comcast aynı şekilde NBC, NBC Universal = Universal Studios, Xfinity. Disney zaten saymakla bitmez. Bunlara rakip bu çöpler mi olacak yani? Aynı şekilde Netflix çöpü. Netflix dediğimiz şirket zaten bu medya şirketlerinin gücüyle bir yerlere geldi. Hala bunların gücüyle ayakta. Netflix iyi hizmet veriyor mu? Veriyor. Olduğu halde kalsınlar. Bıraksalar'da herkes kendi işini yapsa. Eğer bu gerçekleşirse bu şirketler zor duruma düşer ve iflas bayrağını çekerse o zaman ortalığı çöp götürür diye düşünüyorum.
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tarlabasi 1 yıl
Para veripte acımadığım sayılı şeylerden biri. Her kuruşunu hakediyor.
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nedenyoksun 1 yıl
10 numara platform
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KuvvetMira27 1 yıl en beğenilen
parasını sonuna kadar hak eden bir servis
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Mrxy81 1 yıl
37 yaşındayım 15 sene önce internetten film izleneceğine bile inanmıyordum. İnternet hızlandıkça neler olucak neler .
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fotifoti 1 yıl Mrxy81
çevirmeli modem sesi de kulağındadır senin
:) yazma öyle 37 yaşındayım flan,40 olana kadar 30 yaşındayız
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