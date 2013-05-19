Youtube 8 yılı geride bıraktı





İnternetin en büyük video portalı haline gelen YouTube 8 yılı geride bırakırken, kolay erişilemeyecek rekorlara da imza attı.





Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim adlı 3 eski PayPal çalışanı tarafından 2005 yılında kurulan YouTube, 2006 yılında 1.5 milyar dolar karşılığında Google tarafından satın alınmıştı.





Kurulduğu günden bu yana büyüme hızını hiç kaybetmeyen YouTube, şu anda dakikada 100 saatlik videonun eklendiği bir platforma dönüştü. Bu her altmış saniyede bir 4 günlük videonun sisteme eklenmesi anlamına geliyor.





YouTube'a erişen aylık ziyaretçi sayısı bir milyar. Bu da dünyadaki internet kullanıcılarının neredeyse yarısına eşit. YouTube aynı zamanda küçük girişimlerin de kullanıcı tabanlarını büyüttükleri ve yeni fırsatlar aradıkları bir alan haline de dönüştü. Ayrıca şimdinin pek çok ünlü ismi de ilk olarak YouTube'da keşfedildi. Platform bugün yayınladığı bir mesajda 8. doğum gününü kutladı ve kullanıcılarına teşekkür etti.

http://techcrunch.com/2013/05/19/youtube-turns-eight-as-platform-surpasses-more-than-100-hours-of-video-uploaded-per-minute-2/