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Youtube 8 yılı geride bıraktı

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Youtube 8 yılı geride bıraktı

İnternetin en büyük video portalı haline gelen YouTube 8 yılı geride bırakırken, kolay erişilemeyecek rekorlara da imza attı.

Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim adlı 3 eski PayPal çalışanı tarafından 2005 yılında kurulan YouTube, 2006 yılında 1.5 milyar dolar karşılığında Google tarafından satın alınmıştı.

Kurulduğu günden bu yana büyüme hızını hiç kaybetmeyen YouTube, şu anda dakikada 100 saatlik videonun eklendiği bir platforma dönüştü. Bu her altmış saniyede bir 4 günlük videonun sisteme eklenmesi anlamına geliyor.

YouTube'a erişen aylık ziyaretçi sayısı bir milyar. Bu da dünyadaki internet kullanıcılarının neredeyse yarısına eşit. YouTube aynı zamanda küçük girişimlerin de kullanıcı tabanlarını büyüttükleri ve yeni fırsatlar aradıkları bir alan haline de dönüştü. Ayrıca şimdinin pek çok ünlü ismi de ilk olarak YouTube'da keşfedildi. Platform bugün yayınladığı bir mesajda 8. doğum gününü kutladı ve kullanıcılarına teşekkür etti.

http://techcrunch.com/2013/05/19/youtube-turns-eight-as-platform-surpasses-more-than-100-hours-of-video-uploaded-per-minute-2/ Yorum Yaz
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irish 6 yıl en beğenilen
Son zamanlarda yüklenen videoları ileri ya da geri almak istediğimizde,
yüklenen kısım sıfırlanıyor ve almak istediğimiz noktadan yeniden başlıyor.
Eskiden böyle birşey yoktu.
ttnet gibi bir internet sağlayıcımız olduğunu düşünürsek bu durum hayli can sıkıcı oluyor.
Son zamanlarda yüklenen videoları ileri ya da geri almak istediğimizde,yüklenen kısım sıfırlanıyor ve almak istediğimiz noktadan yeniden başlıyor.Es...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Malavurann 6 yıl
Star Tv'de bir videoyu göstermişlerdi yıllar önce. Youtube adlı yeni bir video sitesinden alınmıştır diyordu.:)
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Carfreak 6 yıl
Vtunnel'den girdiğimiz zamanlar dün gibi aklımda. Zaman ne çabuk geçiyor
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börklüce mustafa 6 yıl
bir daha engellenir mi sizce
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Istanbullu Einstein 6 yıl
8 yıl içerisinde youtube ile ilgili ülkemizde yaşananlar: engelleme, engelleme, engelleme, gangnam style....
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Tekno moomce 6 yıl
engelense daha iyi olur en azından bozuk altyapımız rahatlar şu da var eskiden oynata basıp durdurunca yüklenmeye devam ederdirdi bu da bizim için iyydi çönkü durdurup 3 dakika beklerdeik en azından yüksek çözünürlük lü izlerdik şimdi ila oynat basıp yüklenmesini bekliyoruz ülkemizedeki hali görse yotube 144 p daha özel bir uygulama getiriler de yotubenini hafif sürüm var onunla devam edeceğim yakında
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Steve Jobs 6 yıl
Chad Hurley'ide hala mixbit.com desin dursun.
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atillagoguslu 6 yıl
Bugünlere gelecegini bilirlerdi satarlar miydi? ;)
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Dexstz 6 yıl

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K.can.tas 6 yıl
Vay be
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