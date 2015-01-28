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Youtube, HTML5 ideo oynatıcısını varsayılan oynatıcı olarak değiştirdi

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Youtube, HTML5 ideo oynatıcısını varsayılan oynatıcı olarak değiştirdi
Bir süredir test aşamasında olan HTML5 video oynatıcısını dileyen kullanıcılar aktif hale getirerek kullanabiliyordu, diğer kullanıcılar ise videoları Adobe Flash oynatıcısı ile izliyorlardı. Youtube yaptığı açıklama ile artık varsayılan video oynatıcısının HTML5 olduğunu duyurdu. HTML5'e geçiş ile birlikte Google'ın video kodlama yöntemi VP9 da daha yaygın bir şekilde kullanılabilecek. Video başlamasını %15-%80 arasında hızlandırabilen bu yöntem Ayrıca gereken bant genişliğini ortalama %35 oranında azaltacak. Şu an bulunan videoların bir çoğu hızlı bir şekilde başladığı için pek verimli gözükmese de 4K içeriklerin yaygınlaşması ile artacak bekleme süresinin önüne geçmeye çalışacak. Ayrıca ortalama %35 daha az bant genişliği sayesinde  kullanıcıların videoları akıcı bir şekilde izlemesine olanak sağlayacak.

Uyum sağlayabilen veri oranı (Adaptive Bitrate) desteği de HTML5'e eklenmiş durumda. Bu sistem ise canlı yayınların daha akıcı bir şekilde gerçekleşmesi için veri akışını bağlantı hızınıza göre ayarlayabiliyor. Bu sayede oyun konsollarında ve Chromecast gibi cihazlarda canlı yayınlar akıcı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Ekleme : Destek şimdilik Chrome, Internet Explorer 11 ve Safari 8 tarayıcılarına sunulmuş durumda. Mozilla Firefox tarayıcısının ise henüz beta aşamasındaki yeni sürümünde bulunuyor.  (29.01.2015)
Batuist isimli kullanıcımıza uyarısından dolayı teşekkürler.
 
Youtube, HTML5 ideo oynatıcısını varsayılan oynatıcı olarak değiştirdi
VP9 ve H.264 bit hızları

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MegaWolt38 4 yıl
Steve Jobs demişti...O zaman da bir ton adama laf edilmişti. Sonuç, dön dolaş yine doğruya gel...
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Erasmus78 4 yıl
Burada merhum Steve Jobs'u tekrar anmak gerekiyor. Flash'in ipini çeken O sonuçta. :D
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Mesudum 4 yıl
(Mesela Panasonic Neoplasma) TV zaten Youtube, Dailymotion oynatmada sorun çıkarmıyordu. Ne zaman ki DH videosu açmaya çalışıyordum, o zaman hüsran oluyordu. Flash olmayan versiyon denesem başka sorunlar çıkıyordu.
Hadi bakalım! İnşallah iş görecek videolar için telefonuma geçmem gerekmeyecek artık.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
varolan *.mp4 formatına dokunmasınlar TV bu formatı sorunsuz açılıyor çünkü !
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OverClocK1ng 4 yıl
Epeyden beri HTML5 olarak kullanıyorum.
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umut_baris 4 yıl
Format ya webm olur ya da mp4.

Ben de kullanıyordum ancak bugları delirtiyordu bazen.

Sorunlar giderildi demek ki.
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Gece772 4 yıl
Otomatik oynat sevmiyorum....
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Bl00dyHell 4 yıl
Zamanı gelmişti, flash zamanı dolmak üzere olan bir teknoloji artık.
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1BilimAdamı 4 yıl
Hd ekranda 4k izleruk artık
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mehmednaim 4 yıl
Chrome haricindeki tarayıcılarda henüz geçiş olmamış gibi, aynı video bağlantısını chrome html5 ile oynatırken firefox flash ile oynatıyor.
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St Batuhan 4 yıl
Açıkçası güzel gelişme, lakin vp9 kodlamayı eve indirgeme daha geride kaldı sanırım. h265 için güzel gui ye sahip dönüştürücüler bulunabiliyorken ben henüz vp9 için bulamadım bir şey?
@doctor_bey aslında bu bize yarayacak zaten. İnternet hızının kısıtlı olduğu yerlerde daha yüksek kalitede videoları düşük bitrate yani düşük veri ile izlemek sonucunda erişim hızı aynı olsa bile imkan sunulabiliyor bu sayede. 3mbit nete karşılık olarak eskiden 3mbitlik video izlemek mümkünken mesela şimdi normali 6 olup vp9 sayesinde 3'le kodlanmış olanları aynı kalitede izleme imkanı sunacak. Zaten hevc yani h265 ve vp9 un çıkış noktası bunu her alanda sağlamak. Hevc kodlu hale getiriyorum bazı videolarımı ve dosya boyutu en azından yarı yarıya oluyor. Değerine göre kimisinde 4'te 1'ine de indiriyorum.
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