Youtube, HTML5 ideo oynatıcısını varsayılan oynatıcı olarak değiştirdi





Ekleme : Destek şimdilik Chrome, Internet Explorer 11 ve Safari 8 tarayıcılarına sunulmuş durumda. Mozilla Firefox tarayıcısının ise henüz beta aşamasındaki yeni sürümünde bulunuyor. (29.01.2015)

Batuist isimli kullanıcımıza uyarısından dolayı teşekkürler. Uyum sağlayabilen veri oranı (Adaptive Bitrate) desteği de HTML5'e eklenmiş durumda. Bu sistem ise canlı yayınların daha akıcı bir şekilde gerçekleşmesi için veri akışını bağlantı hızınıza göre ayarlayabiliyor. Bu sayede oyun konsollarında ve Chromecast gibi cihazlarda canlı yayınlar akıcı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

VP9 ve H.264 bit hızları

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Bir süredir test aşamasında olan HTML5 video oynatıcısını dileyen kullanıcılar aktif hale getirerek kullanabiliyordu, diğer kullanıcılar ise videoları Adobe Flash oynatıcısı ile izliyorlardı. Youtube yaptığı açıklama ile artık varsayılan video oynatıcısının HTML5 olduğunu duyurdu. HTML5'e geçiş ile birlikte Google'ın video kodlama yöntemi VP9 da daha yaygın bir şekilde kullanılabilecek. Video başlamasını %15-%80 arasında hızlandırabilen bu yöntem Ayrıca gereken bant genişliğini ortalama %35 oranında azaltacak. Şu an bulunan videoların bir çoğu hızlı bir şekilde başladığı için pek verimli gözükmese de 4K içeriklerin yaygınlaşması ile artacak bekleme süresinin önüne geçmeye çalışacak. Ayrıca ortalama %35 daha az bant genişliği sayesinde kullanıcıların videoları akıcı bir şekilde izlemesine olanak sağlayacak.