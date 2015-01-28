Youtube, HTML5 ideo oynatıcısını varsayılan oynatıcı olarak değiştirdi

Uyum sağlayabilen veri oranı (Adaptive Bitrate) desteği de HTML5'e eklenmiş durumda. Bu sistem ise canlı yayınların daha akıcı bir şekilde gerçekleşmesi için veri akışını bağlantı hızınıza göre ayarlayabiliyor. Bu sayede oyun konsollarında ve Chromecast gibi cihazlarda canlı yayınlar akıcı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Ekleme : Destek şimdilik Chrome, Internet Explorer 11 ve Safari 8 tarayıcılarına sunulmuş durumda. Mozilla Firefox tarayıcısının ise henüz beta aşamasındaki yeni sürümünde bulunuyor. (29.01.2015)
Batuist isimli kullanıcımıza uyarısından dolayı teşekkürler.
Batuist isimli kullanıcımıza uyarısından dolayı teşekkürler.
VP9 ve H.264 bit hızları
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Hadi bakalım! İnşallah iş görecek videolar için telefonuma geçmem gerekmeyecek artık.
Ben de kullanıyordum ancak bugları delirtiyordu bazen.
Sorunlar giderildi demek ki.
@doctor_bey aslında bu bize yarayacak zaten. İnternet hızının kısıtlı olduğu yerlerde daha yüksek kalitede videoları düşük bitrate yani düşük veri ile izlemek sonucunda erişim hızı aynı olsa bile imkan sunulabiliyor bu sayede. 3mbit nete karşılık olarak eskiden 3mbitlik video izlemek mümkünken mesela şimdi normali 6 olup vp9 sayesinde 3'le kodlanmış olanları aynı kalitede izleme imkanı sunacak. Zaten hevc yani h265 ve vp9 un çıkış noktası bunu her alanda sağlamak. Hevc kodlu hale getiriyorum bazı videolarımı ve dosya boyutu en azından yarı yarıya oluyor. Değerine göre kimisinde 4'te 1'ine de indiriyorum.