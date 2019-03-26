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Youtube, Netflix ve Amazon ile rekabet etmekten vazgeçti

YouTube artık üst düzey orijinal içerik alanında Netflix ve Amazon ile rekabet etmeyecek. Şirket bu alandan uzaklaşıp müzik ve oyun alanlarına yatırım yapmaya karar verdi.
1 ay
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Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bloomberg'in haberine göre sektöre yakın kaynaklar Youtube'un üst düzey drama ve komedi planlarını iptal ettiğini belirtiyorlar. Şirketin bu kararı almasının ana nedeni ise Netflix ve Amazon gibi şirketlerle rekabetin oldukça büyük bir yatırım gerektirmesi.

Rekabet yüksek bütçe gerektiriyor

YouTube tarafından kamuya açıklanmayan bu hamle, orijinal içerik sektöründe Netflix ve Amazon gibi ağır toplarla rekabet etmenin inanılmaz yüksek maliyetini yansıtıyor. Google gibi zengin bir teknoloji devinin bütçe kaygısı gütmesi ise bu pazardaki rekabetin ne denli çetin olduğuna işaret ediyor. Görünüşe göre şirket, parasını oyun ve müzik gibi alanlara harcamaya karar verdi.
Söz konusu karara ek olarak Youtube'un en büyük rakiplerinden biri de video yayıncılığına başlayan Apple da olacaktı. Şirket 2020 yılına kadar ücretsiz olarak kullanılabilir hale getirilecek olan orijinal içerik planlamasını, tamamen farklı bir yöne çekmeye hazırlanıyor. Bakalım oyun ve müzik alanında nasıl yeniliklerle karşılaşacağız, zamanla göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/youtube-bows-out-of-hollywood-arms-race-with-netflix-and-amazon Yorum Yaz
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MRTCVK 1 ay
Bu piyasa Apple'ın haricin disney kendi hizmetiyle https://preview.disneyplus.com/tr/disney plus giriş yapacak yani rekabet çok yoğun olacak.
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SEO-Uzmanı 1 ay
google senin tek bir konseptin var !
bedaya üyelik verip bu üyelikler üzerinden insanlara reklam gösterip para kazanmaktır.
sen paralı hizmetler değil reklamlı hizmetleri ücretsiz verdiğin için varsın
halk senin bu şekilde sevdi ve var etti !
bunu iyice bir anla !
( biri şu yazıyı İngilizce'ye çevirip google'a anlatsın :)
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kymelria 1 ay
Slime'a yatırım yapsın
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turker03 1 ay
Bence mantıklı bir karar verdiler. Sosyal medya için Google+ girişimin sonuçlarını gördüler. Oturmuş veya halihazırda şekillenmiş pazarlara sıfırdan çok büyük bir yenilik olmadan girmek başarılı sonuçlanmıyor. Bence de youtube'u müzik için daha kullanışlı hale getirmeye ve yeni oyun platformları Stadia'ya odaklanmaları gerek.
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esmerbuyucu 1 ay
Kalitesiz youtuberlarla içerik üreterek yürümeyeceklerini anlamışlar, zaten Netflix, Amazon, Apple'la falan rekabet harçları değildir.
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Rachsuchtig 1 ay esmerbuyucu
Buradaki mesele YouTuberler değil YouTube premium içerikleri. YouTubenin çektiği diziler filmler var. Ama pek tinlayan olmadı
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yorumculuklar 1 ay
Apple'ın da elinde patlayacak gibi duruyor. HBO gibi kanalların onu tercih etmesiyle ayakta kalabilir..
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Galatas4ray 1 ay
Amazon piyasanın lideri olur gibime geliyor eğer mantıklı hareket ederse.
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fhrstw 1 ay Galatas4ray
Netflix olmasa dediğiniz doğru olurdu ama artık netflixin bu pazar liderliğini kaptırcağını pek sanmıyorum. Tabi ki Amazon netfixten daha güçlü ama tüm enerjisini netflix için harcamaz bence.
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The.Mafia 1 ay
Rakip görmüyorlar demek artık
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