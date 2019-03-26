Youtube, Netflix ve Amazon ile rekabet etmekten vazgeçti

Bloomberg'in haberine göre sektöre yakın kaynaklar Youtube'un üst düzey drama ve komedi planlarını iptal ettiğini belirtiyorlar. Şirketin bu kararı almasının ana nedeni ise Netflix ve Amazon gibi şirketlerle rekabetin oldukça büyük bir yatırım gerektirmesi.

Rekabet yüksek bütçe gerektiriyor

YouTube tarafından kamuya açıklanmayan bu hamle, orijinal içerik sektöründe Netflix ve Amazon gibi ağır toplarla rekabet etmenin inanılmaz yüksek maliyetini yansıtıyor. Google gibi zengin bir teknoloji devinin bütçe kaygısı gütmesi ise bu pazardaki rekabetin ne denli çetin olduğuna işaret ediyor. Görünüşe göre şirket, parasını oyun ve müzik gibi alanlara harcamaya karar verdi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/youtube-bows-out-of-hollywood-arms-race-with-netflix-and-amazon

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Söz konusu karara ek olarak Youtube'un en büyük rakiplerinden biri de video yayıncılığına başlayanda olacaktı. Şirket 2020 yılına kadar ücretsiz olarak kullanılabilir hale getirilecek olan orijinal, tamamen farklı bir yöne çekmeye hazırlanıyor. Bakalım oyun ve müzik alanında nasılkarşılaşacağız, zamanla göreceğiz.