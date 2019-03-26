Youtube, Netflix ve Amazon ile rekabet etmekten vazgeçti

Teknoloji Editörü
Bloomberg'in haberine göre sektöre yakın kaynaklar Youtube'un üst düzey drama ve komedi planlarını iptal ettiğini belirtiyorlar. Şirketin bu kararı almasının ana nedeni ise Netflix ve Amazon gibi şirketlerle rekabetin oldukça büyük bir yatırım gerektirmesi.
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Rekabet yüksek bütçe gerektiriyor
YouTube tarafından kamuya açıklanmayan bu hamle, orijinal içerik sektöründe Netflix ve Amazon gibi ağır toplarla rekabet etmenin inanılmaz yüksek maliyetini yansıtıyor. Google gibi zengin bir teknoloji devinin bütçe kaygısı gütmesi ise bu pazardaki rekabetin ne denli çetin olduğuna işaret ediyor. Görünüşe göre şirket, parasını oyun ve müzik gibi alanlara harcamaya karar verdi.Söz konusu karara ek olarak Youtube'un en büyük rakiplerinden biri de video yayıncılığına başlayan Apple da olacaktı. Şirket 2020 yılına kadar ücretsiz olarak kullanılabilir hale getirilecek olan orijinal içerik planlamasını, tamamen farklı bir yöne çekmeye hazırlanıyor. Bakalım oyun ve müzik alanında nasıl yeniliklerle karşılaşacağız, zamanla göreceğiz.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/youtube-bows-out-of-hollywood-arms-race-with-netflix-and-amazon Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bedaya üyelik verip bu üyelikler üzerinden insanlara reklam gösterip para kazanmaktır.
sen paralı hizmetler değil reklamlı hizmetleri ücretsiz verdiğin için varsın
halk senin bu şekilde sevdi ve var etti !
bunu iyice bir anla !
( biri şu yazıyı İngilizce'ye çevirip google'a anlatsın :)