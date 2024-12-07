Çinli şirketler yerli çiplere geçme konusunda isteksiz

Yabancı çipler daha gelişmiş
Bu isteksizlik çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. İlk olarak, yabancı çipler teknik olarak daha gelişmiş ve genellikle daha ucuz. İkincisi ise Çin hükümeti özel sektör için yabancı çip alımına katı kısıtlamalar getirmiş değil. Üçüncü faktör de ABD yaptırımlarının Çin'e ileri Amerikan teknolojilerinin tedarikini tamamen engelleyememesi olarak gösteriliyor.
Uzmanlar, hükümet müdahalesi olmadan teknolojik ilerlemenin hızlanmasının pek mümkün olmadığını ve Çinli şirketlerin öngörülebilir gelecekte yabancı çiplere bel bağlamaya devam edeceğini düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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