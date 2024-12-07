Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin hükümetinin tüm çabalarına rağmen, yerel şirketler hala yerli yarı iletken ürünleri kullanma konusunda isteksiz. Bu durum, otomotiv endüstrisine yönelik bileşenlerden en gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarına kadar her tür mikroçip için geçerli.

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Yabancı çipler daha gelişmiş

Bu isteksizlik çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. İlk olarak, yabancı çipler teknik olarak daha gelişmiş ve genellikle daha ucuz. İkincisi ise Çin hükümeti özel sektör için yabancı çip alımına katı kısıtlamalar getirmiş değil. Üçüncü faktör de ABD yaptırımlarının Çin'e ileri Amerikan teknolojilerinin tedarikini tamamen engelleyememesi olarak gösteriliyor.

Uzmanlar, hükümet müdahalesi olmadan teknolojik ilerlemenin hızlanmasının pek mümkün olmadığını ve Çinli şirketlerin öngörülebilir gelecekte yabancı çiplere bel bağlamaya devam edeceğini düşünüyor.

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Çinli şirketler yerli çiplere geçme konusunda isteksiz