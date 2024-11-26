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    Anlık Bildirim

    YouTube öneri sistemi bozuldu: Çok eski ve alakasız videolar gösteriliyor!

    YouTube öneri algoritmasındaki değişikliği birçok kullanıcının deneyimini olumsuz etkiledi. Kullanıcılar, hiç ilgilenmedikleri ve çok eski videolarla karşı karşıya kaldı.
    youtube öneri sistemi bozuldu Tam Boyutta Gör
    Bazı kullanıcılar, YouTube'un öneri sistemiyle ilişkili sorunlar yaşıyor gibi görünüyor. 25 Kasım itibarıyla gelen şikayetlere bakılırsa, önerilenler algoritması hem YouTube hem de YouTube Müzik için düzgün çalışmıyor.

    YouTube önerilen videolar alakasız ve çok eski!

    YouTube önerilenler eski & alakasız Tam Boyutta Gör
    YouTube öneri sisteminin düzgün çalışmadığına ilişkin farklı bildirimler var. Bir kullanıcı, YouTube’un 1000 görüntülemeye sahip çok az izlenen videoları kendisine önerdiğini söylüyor. Başka bir kullanıcı, YouTube Müzik çalma listelerinin karıştığından bahsediyor. Bir diğer kullanıcı, önerilenlerin neredeyse tamamının daha önce izlediği videolardan oluştuğunu, YouTube podcast’i hiç kullanmamasına rağmen podcast yayınlarının önerildiğini söylüyor.

    Şu anda, soruna neyin sebep olduğu ve ne zaman düzeltileceği belirsiz. Etkilenen kullanıcılar için geçici bir çözüm yolu yok gibi görünüyor. Bir kullanıcı, "İlgilenmiyorum" veya "Kanalı önerme" seçeneğine tıklansa bile durumda bir iyileşme olmadığını, önerilenlerin daha eski videolar olacağını belirtiyor. YouTube’dan henüz açıklama gelmedi.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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