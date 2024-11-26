YouTube öneri sistemi bozuldu: Çok eski ve alakasız videolar gösteriliyor!

Şu anda, soruna neyin sebep olduğu ve ne zaman düzeltileceği belirsiz. Etkilenen kullanıcılar için geçici bir çözüm yolu yok gibi görünüyor. Bir kullanıcı, "İlgilenmiyorum" veya "Kanalı önerme" seçeneğine tıklansa bile durumda bir iyileşme olmadığını, önerilenlerin daha eski videolar olacağını belirtiyor. YouTube’dan henüz açıklama gelmedi.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.