YouTube öneri sistemi bozuldu: Çok eski ve alakasız videolar gösteriliyor!

Tam Boyutta Gör Bazı kullanıcılar, YouTube'un öneri sistemiyle ilişkili sorunlar yaşıyor gibi görünüyor. 25 Kasım itibarıyla gelen şikayetlere bakılırsa, önerilenler algoritması hem YouTube hem de YouTube Müzik için düzgün çalışmıyor.

YouTube, onlarca hesabı "yanlışlıkla" banladı! 1 ay önce eklendi

YouTube önerilen videolar alakasız ve çok eski!

Tam Boyutta Gör YouTube öneri sisteminin düzgün çalışmadığına ilişkin farklı bildirimler var. Bir kullanıcı, YouTube’un 1000 görüntülemeye sahip çok az izlenen videoları kendisine önerdiğini söylüyor. Başka bir kullanıcı, YouTube Müzik çalma listelerinin karıştığından bahsediyor. Bir diğer kullanıcı, önerilenlerin neredeyse tamamının daha önce izlediği videolardan oluştuğunu, YouTube podcast’i hiç kullanmamasına rağmen podcast yayınlarının önerildiğini söylüyor.

Şu anda, soruna neyin sebep olduğu ve ne zaman düzeltileceği belirsiz. Etkilenen kullanıcılar için geçici bir çözüm yolu yok gibi görünüyor. Bir kullanıcı, "İlgilenmiyorum" veya "Kanalı önerme" seçeneğine tıklansa bile durumda bir iyileşme olmadığını, önerilenlerin daha eski videolar olacağını belirtiyor. YouTube’dan henüz açıklama gelmedi.

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YouTube öneri sistemi bozuldu: Alakasız videolar gösteriliyor!