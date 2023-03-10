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    Avrupa'dan ABD'li şirketlere ültimatom: Biz yoksak Google da yok!

    Avrupa Birliği telekomünikasyon şirketleri, internet altyapıları için Big Tech’e olan baskısını artırıyor. Avrupalılar, ABD’nin 5 büyük firmasını hedef göstererek “Biz yoksak Google’da yok” dedi.
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    Avrupa ile ABD arasında gerilim: Biz yoksak Google da yok! Tam Boyutta Gör
    Avrupalı telekomünikasyon firmaları ile ABD'li büyük teknoloji şirketleri arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Avrupalı telekom patronları, dijital devlerin internetin omurgasını inşa etmelerine yardım etmeleri gerektiğini söylüyor ve bu hedef doğrultusunda düzenleyicilere baskı yapıyorlar.

    Avrupalı telekomünikasyon şirketleri, çoğunluğu Amerikalı olan büyük internet firmalarının, taşıyıcıların internet altyapısına yaptıkları milyarlarca dolarlık yatırımlar sayesinde işlerini geliştirdiklerini savunuyor.

    Google, Netflix, Meta, Apple, Amazon ve Microsoft (Big Tech) bugün tüm internet trafiğinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Telekom şirketleri, bu firmaların orantısız altyapı ihtiyaçlarını karşılamak, yeni nesil 5G ve fiber ağların yaygınlaştırılmasını finanse etmeye yardımcı olmak için adil paylaşım ücretleri ödemeleri gerektiğini düşünüyor.

    Telekom devleri ne diyor?

    Avrupa ile ABD arasında gerilim: Biz yoksak Google da yok! Tam Boyutta Gör
    AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu geçtiğimiz ay bu dengesizliğin nasıl giderilebileceğini inceleyen bir danışma süreci başlattı. Yetkililer, internet devlerinden telekom operatörlerine doğrudan bir katkı talep edilip edilmeyeceği konusunda görüş arıyor. Büyük teknoloji firmaları bunun ağ tarafsızlığına zarar verebilecek bir "internet vergisi" anlamına geleceğini söylüyor.

    Telekom firmaları MWC’de sinyallerini verdikleri söylemlerinde giderek sertleşiyor ve Big Tech’in harcamalarına karşılık gelen yatırımlar yapmadıklarını ileri sürüyor. Fransız Orange'ın baş teknoloji ve inovasyon sorumlusu Michael Trabbia CNBC'ye verdiği demeçte, "Telekom şirketleri olmadan, şebeke olmadan Netflix olmaz, Google olmaz. Dolayısıyla biz kesinlikle hayati önem taşıyoruz, dijital dünyaya giriş noktasıyız." dedi. Telekom firmaları, ağ altyapılarını kullanan firmaların da kendilerine ödeme yapması gerektiği konusunda hemfikirler. Bazı Telekom devleri ise geliştiricilerden hizmetlerini kullanmaları karşılığında uygulama içi satışlardan pay alan Google ve Apple'ın uygulama mağazalarındaki sistemi örnek göstererek benzer bir düzeni talep ettiklerini ifade ediyor.

    Teknoloji devleri ne diyor?

    Avrupa ile ABD arasında gerilim: Biz yoksak Google da yok! Tam Boyutta Gör
    Şebeke kullanımını ücretlendirme isteği ABD’li teknoloji devleri tarafından şiddetle eleştiriliyor. Netflix eş CEO'su Greg Peters, böyle bir sistemin tüketiciler üzerinde olumsuz etkileri olacağını söylerken durumu “internet vergisi” olarak nitelendirdi.

    Teknoloji firmaları, taşıyıcıların altyapıya yatırım yapmak için zaten müşterilerinden para aldıklarını - arama, metin ve veri ücretleri - ve şimdi de sağlayıcılık için ödeme yapılmasını talep ederek iki kez ödeme almak istediklerini söylüyorlar. Google'ın EMEA başkanı Matt Brittin Eylül ayında yaptığı açıklamada, tüketicilerin dijital içerik platformlarından talep edilen maliyetleri üstlenmek zorunda kalabileceğini ve bunun da "özellikle fiyatların arttığı bir dönemde tüketiciler üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini" söyledi.

    Görünüşe göre önümüzde ciddi bir “adil paylaşım” ve “ağ tarafsızlığı” tartışması başlamak üzere. Teknoloji devleri önerilen şeyi adil paylaşım olarak nitelendiriyor ve bunun; internetin özgür, açık olması ve herhangi bir hizmete öncelik vermemesi gerektiğini söyleyen ağ tarafsızlığı ilkeleriyle zıt düştüğü belirtiliyor. Telekom firmaları ise olayın bunlarla hiçbir ilgisi olmadığını, durumun tamamıyla “yüksek maliyet yükü” olduğunun altını çiziyor.

    Bu esasında en çok son tüketiciyi etkileyen bir durum. Yapılan açıklamalardan anlaşılan tek şey, kullanıcının olumsuz etkileneceği. Bu, biz tüketicilere genellikle fiyat artışı olarak yansıyan bir kelime öbeği. Dolayısıyla gelecekte iOS ve Android marketteki fiyatlar artabilir, Big Tech'in diğer üyeleri servis ücretlerini maliyeti dengelemek için yükseltebilir.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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