Avrupa'dan ABD'li şirketlere ültimatom: Biz yoksak Google da yok!

Avrupalı telekomünikasyon şirketleri, çoğunluğu Amerikalı olan büyük internet firmalarının, taşıyıcıların internet altyapısına yaptıkları milyarlarca dolarlık yatırımlar sayesinde işlerini geliştirdiklerini savunuyor.
Google, Netflix, Meta, Apple, Amazon ve Microsoft (Big Tech) bugün tüm internet trafiğinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Telekom şirketleri, bu firmaların orantısız altyapı ihtiyaçlarını karşılamak, yeni nesil 5G ve fiber ağların yaygınlaştırılmasını finanse etmeye yardımcı olmak için adil paylaşım ücretleri ödemeleri gerektiğini düşünüyor.
Telekom devleri ne diyor?
Telekom firmaları MWC’de sinyallerini verdikleri söylemlerinde giderek sertleşiyor ve Big Tech’in harcamalarına karşılık gelen yatırımlar yapmadıklarını ileri sürüyor. Fransız Orange'ın baş teknoloji ve inovasyon sorumlusu Michael Trabbia CNBC'ye verdiği demeçte, "Telekom şirketleri olmadan, şebeke olmadan Netflix olmaz, Google olmaz. Dolayısıyla biz kesinlikle hayati önem taşıyoruz, dijital dünyaya giriş noktasıyız." dedi. Telekom firmaları, ağ altyapılarını kullanan firmaların da kendilerine ödeme yapması gerektiği konusunda hemfikirler. Bazı Telekom devleri ise geliştiricilerden hizmetlerini kullanmaları karşılığında uygulama içi satışlardan pay alan Google ve Apple'ın uygulama mağazalarındaki sistemi örnek göstererek benzer bir düzeni talep ettiklerini ifade ediyor.
Teknoloji devleri ne diyor?
Teknoloji firmaları, taşıyıcıların altyapıya yatırım yapmak için zaten müşterilerinden para aldıklarını - arama, metin ve veri ücretleri - ve şimdi de sağlayıcılık için ödeme yapılmasını talep ederek iki kez ödeme almak istediklerini söylüyorlar. Google'ın EMEA başkanı Matt Brittin Eylül ayında yaptığı açıklamada, tüketicilerin dijital içerik platformlarından talep edilen maliyetleri üstlenmek zorunda kalabileceğini ve bunun da "özellikle fiyatların arttığı bir dönemde tüketiciler üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini" söyledi.
Görünüşe göre önümüzde ciddi bir “adil paylaşım” ve “ağ tarafsızlığı” tartışması başlamak üzere. Teknoloji devleri önerilen şeyi adil paylaşım olarak nitelendiriyor ve bunun; internetin özgür, açık olması ve herhangi bir hizmete öncelik vermemesi gerektiğini söyleyen ağ tarafsızlığı ilkeleriyle zıt düştüğü belirtiliyor. Telekom firmaları ise olayın bunlarla hiçbir ilgisi olmadığını, durumun tamamıyla “yüksek maliyet yükü” olduğunun altını çiziyor.
Bu esasında en çok son tüketiciyi etkileyen bir durum. Yapılan açıklamalardan anlaşılan tek şey, kullanıcının olumsuz etkileneceği. Bu, biz tüketicilere genellikle fiyat artışı olarak yansıyan bir kelime öbeği. Dolayısıyla gelecekte iOS ve Android marketteki fiyatlar artabilir, Big Tech'in diğer üyeleri servis ücretlerini maliyeti dengelemek için yükseltebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez