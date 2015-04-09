Youtube ücretli üyelik sistemini doğruladı

Google'ın sahibi olduğu video servisi Youtube her gün kullanıcıların oluşturdukları içeriklerle çok büyük bir kitleye ulaşıyor. Bu popülaritesine rağmen uzunca bir süre gelir elde edemeyen servis son dönemlerde dileyen kullanıcılarla iş ortaklığına giderek video içerisinde bazı reklam görselleri koymayı tercih etmişti. Bu durum da hem Youtube için hem de video yükleyen kullanıcı için bir gelir kaynağı haline gelmişti.

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Ancak bazı büyük kanalların bu reklamlar dışında oluşturdukları içeriklerin içerisinde de reklam bulundurması bu konuda bazı fikir ayrılıklarına yol açtı. Bu konuya da farklı bir çözümle yaklaşan Youtube bu kez ücretli üyelik servisini duyurdu. Ücretli üyelik servisi aylık ve yıllık tekliflerle kullanıcılara sunulacak ve üyeler Music Key servisinden de faydalanabilecekler.Bu durumda videoları reklamsız izlemek için ücret ödeyen kullanıcılar, içeriğin içinde görülecek reklamlara da tepki gösterebilir. Şirketin buna çözümü ise bu üyelere özel içerikler hazırlatmak. Şimdilik ücretli üyelik sisteminden anlaşıldığı kadarıyla üye kullanıcılar kendilerine oluşturulan özel reklamsız videoları izleyebilecek iken, standart kullanıcılar bu videolara erişemeyecek. Youtube konu ile ilgili e-postaları reklam gösterimine izin veren kullanıcılara göndermeye başlamış durumda.