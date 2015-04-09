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Youtube ücretli üyelik sistemini doğruladı

4 yıl
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23
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Youtube ücretli üyelik sistemini doğruladı
Google'ın sahibi olduğu video servisi Youtube her gün kullanıcıların oluşturdukları içeriklerle çok büyük bir kitleye ulaşıyor. Bu popülaritesine rağmen uzunca bir süre gelir elde edemeyen servis son dönemlerde dileyen kullanıcılarla iş ortaklığına giderek video içerisinde bazı reklam görselleri koymayı tercih etmişti. Bu durum da hem Youtube için hem de video yükleyen kullanıcı için bir gelir kaynağı haline gelmişti.

Ancak bazı büyük kanalların bu reklamlar dışında oluşturdukları içeriklerin içerisinde de reklam bulundurması bu konuda bazı fikir ayrılıklarına yol açtı. Bu konuya da farklı bir çözümle yaklaşan Youtube bu kez ücretli üyelik servisini duyurdu. Ücretli üyelik servisi aylık ve yıllık tekliflerle kullanıcılara sunulacak ve üyeler Music Key servisinden de faydalanabilecekler.

Bu durumda videoları reklamsız izlemek için ücret ödeyen kullanıcılar, içeriğin içinde görülecek reklamlara da tepki gösterebilir. Şirketin buna çözümü ise bu üyelere özel içerikler hazırlatmak. Şimdilik ücretli üyelik sisteminden anlaşıldığı kadarıyla üye kullanıcılar kendilerine oluşturulan özel reklamsız videoları izleyebilecek iken, standart kullanıcılar bu videolara erişemeyecek. Youtube konu ile ilgili e-postaları reklam gösterimine izin veren kullanıcılara göndermeye başlamış durumda.
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Das Boot 4 yıl en beğenilen
Yalnız reklamsız video izlemeye yarıyorsa, zaten a.d-b-lock video içi reklamları dahi engelliyor. Mutlaka başka özelliklerde sunması gerek ücretli üyeliğin.
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DH Misafiri 3 yıl
Mstar da ki dans videolarını ekleyememek kötü olurdu :(
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Manchester United 4 yıl
İyi para kazanır ama.
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Yellow Claw 4 yıl
Telefonlarda arka planda çalışsa yeter
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akmac 4 yıl
Bir iki yıl içerisinde Youtube'da keskin değişikliklerin olacağı kesin, mobilde Google'ın istediği noktaya gelemedi.

Gmail ve arama motoru hariç hiçbir servisi ilk tercih edilen olmadı bu da ayrı bir konu.
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1771 4 yıl
seocular tedirgin.
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sonsuztakip 4 yıl
youtube izleneme ıstıyorsanız buyrun gelin bence www.sonsuztakip.com
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Gece772 4 yıl
youtube mix
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grid2 4 yıl
Bence ücretli üyelikle müzik servisinin yanında film servisi de olsa muhteşem olur. Bir çok film satın alma servisine rakip olur YouTube.
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zeewbl 4 yıl grid2
Öyle bir projeye imza atsalar efsane olur
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The Balance 4 yıl
Lincolnn
Yalnız reklamsız video izlemeye yarıyorsa, zaten a.d-b-lock video içi reklamları dahi engelliyor. Mutlaka başka özelliklerde sunması gerek ücretli üyeliğin.

Galiba bahsedilen reklamlar video başında gösterilen reklamlar. Veyahut aralarda.
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4RedSea 4 yıl
Baska seyler dusunmesi gerek.Bu sacma bence
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Barbaroscakir 4 yıl
Üye olunca band genişliği daha fazlamı oluyor mesela? Böyle şeylerle gel alayım yutup.
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umut_baris 4 yıl Barbaroscakir
bahadrcakar

Üye olunca band genişliği daha fazlamı oluyor mesela? Böyle şeylerle gel alayım yutup.

Sırf o genişlik için almam.

Internet download manager diye bir şey var. Beklerim sonra izlerim.
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Das Boot 4 yıl en beğenilen
Yalnız reklamsız video izlemeye yarıyorsa, zaten a.d-b-lock video içi reklamları dahi engelliyor. Mutlaka başka özelliklerde sunması gerek ücretli üyeliğin.
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darkest earth 4 yıl Das Boot
Lincolnn
Yalnız reklamsız video izlemeye yarıyorsa, zaten a.d-b-lock video içi reklamları dahi engelliyor. Mutlaka başka özelliklerde sunması gerek ücretli üyeliğin.

İyi okuyun "özel ve reklamsız" videolar.
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