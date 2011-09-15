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Youtube'a video düzenleme aracı eklendi

7 yıl
16,8b
1
15
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en popüler video servisi Youtube artık kendi video düzenleme aracına da sahip. Yapılan güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık Youtube'dan çıkmadan, ekledikleri video üzerinde oynamalar yapabilecek ayrıca çeşitli efektler ekleyebilecekler.
Kontrast ve renk sıcaklığının değiştirilmesine olanak tanıyan video düzenleme aracı aynı zamanda videoya müzik eklenmesine, videonun döndürülmesine ya da stabilize edilmesine olanak tanıyor. Yapılan güncellemeler sonrasında ortaya çıkan yeni video daha önceki orjinal videonun yerini alarak bu sayede ilgili videoya ait ID numarası da değişmemiş oluyor.
Yeni özellikten faydalanmak isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey video sayfasındaki Edit Video butonuna tıklamak. 

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artcraft35 7 yıl
hiçbir işe yaramaz çok dandik ama şimdilik eğer bu işe kalkıştılarsa devamını getirirler diye düşünüyorum
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fotoşokk 7 yıl
yararlı olacaktır elbet
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e1ektronick 7 yıl
gercekten super. evet gec kalinmis bir moduldu bu eklenti.
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Bl00dyHell 7 yıl
Cosmic Panda arayüzünde vardı zaten bu özellik. Video düzenleme aracının özellikle titreşim düzelticisi çok başarılı.
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anilfb12 7 yıl
Çok iyi birşey eklemişler.
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arezzo 7 yıl
Gereksiz eklenti...
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slim91 7 yıl
Biraz geç oldu.
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detroit21 7 yıl
Cok gerekliydi dusunmustum bi ara neden yapmamislar diye.
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DüşünürTr 7 yıl
movie maker sony vegas gibi programların yerini tutar inşallah :)
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photo sir 7 yıl detroit21
detroit21

Cok gerekliydi dusunmustum bi ara neden yapmamislar diye.


dava aç.
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doublemage 7 yıl
harika olmuş.
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WoX~ 7 yıl
Başarılı , bakalım movie maker vb. video edit programlarının yerini tutabilicekmi.
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Prоwler 7 yıl
Kaç gündür düzgün çalışmamasının nedeni buymuş demek ki
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