Youtube'a video düzenleme aracı eklendi

Dünyanın en popüler video servisi Youtube artık kendi video düzenleme aracına da sahip. Yapılan güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık Youtube'dan çıkmadan, ekledikleri video üzerinde oynamalar yapabilecek ayrıca çeşitli efektler ekleyebilecekler.

Kontrast ve renk sıcaklığının değiştirilmesine olanak tanıyan video düzenleme aracı aynı zamanda videoya müzik eklenmesine, videonun döndürülmesine ya da stabilize edilmesine olanak tanıyor. Yapılan güncellemeler sonrasında ortaya çıkan yeni video daha önceki orjinal videonun yerini alarak bu sayede ilgili videoya ait ID numarası da değişmemiş oluyor.

Yeni özellikten faydalanmak isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey video sayfasındaki Edit Video butonuna tıklamak.